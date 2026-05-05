بھارت سے چار پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی

پاکستانی ہائی کمیشن کی کوششوں سے بھارت میں قید چار پاکستانی شہری رہا کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔
پاکستان ی شہریوں کی بھارت سے وطن واپسی کی خوشخبری، واہگہ بارڈر پر رینجرز کے حوالے کیے گئے بھارت میں قید چار پاکستان ی شہریوں کو طویل قانونی جدوجہد اور پاکستان ی ہائی کمیشن نئی دہلی کی مسلسل کوششوں کے بعد رہا کر کے وطن واپس بھجوا دیا گیا۔ یہ چار شہری، جن کے نام محمد عرفان، عامر رضا، محمد حمزہ اور حسنین ہیں، کو واہگہ بارڈر پر پاکستان رینجرز کے حوالے کیا گیا۔ یہ افراد گوجرانوالہ ، سیالکوٹ اور رحیم یار خان کے رہائشی ہیں اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق، وہ ذہنی طور پر معذور ہونے کی وجہ سے 2025ء میں غلطی سے بھارت ی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کی غیر ارادی طور پر سرحد پار کرنے کی وجہ سے انہیں بھارت میں قید کیا گیا تھا۔ پاکستان ی ہائی کمیشن نئی دہلی نے اس اہم پیشرفت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ بھارت میں قید تمام پاکستان ی شہریوں کی رہائی اور ان کی محفوظ وطن واپسی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں جاری رکھے گی۔ ہائی کمیشن نے اس معاملے پر بھارت ی حکام کے ساتھ مسلسل رابطہ برقرار رکھا اور ان کی رہائی کے لیے قانونی اور سفارتی سطح پر بھرپور انداز میں کام کیا۔ اس معاملے میں پاکستان ی حکومت کی جانب سے مسلسل سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں یہ چار شہری اپنے خاندانوں کے پاس واپس پہنچ سکے۔ یہ واقعہ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے عمل کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کے تبادلے کا عمل ایک طویل عرصے سے جاری ہے اور یہ دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ معاہدے کا حصہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت، دونوں ممالک باقاعدگی سے ایک دوسرے کو اپنے ہاں قید شہریوں کی فہرست فراہم کرتے ہیں۔ حال ہی میں، یکم جنوری 2026ء کو دونوں ممالک نے قیدیوں کی تازہ فہرستوں کا تبادلہ کیا تھا۔ پاکستان نے بھارت میں قید 266 پاکستان ی قیدیوں کی فہرست فراہم کی، جبکہ بھارت نے پاکستان میں قید 462 بھارت ی قیدیوں کی تفصیلات شیئر کیں۔ اس تبادلے کا مقصد قیدیوں کی رہائی اور ان کی وطن واپسی کے عمل کو آسان بنانا ہے۔
