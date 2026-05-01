بھارت میں مئی میں شدید گرمی کی لہروں کی پیش گوئی

بھارتی محکمہ موسمیات نے مئی میں ساحلی علاقوں اور مغربی حصوں میں شدید گرمی کی لہروں کی پیش گوئی کی ہے، اور خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گرمی کی لہریں زیادہ شدید اور طویل ہو رہی ہیں۔
بھارت میں محکمہ موسمیات نے ملک کے کئی حصوں میں معمول سے زیادہ درجہ حرارت کی پیش گوئی کی ہے، اور جمعہ کو خبردار کیا کہ مئی کے مہینے میں ساحلی علاقوں اور مغربی حصوں میں شدید گرمی کی لہریں آ سکتی ہیں۔ جنوبی ایشیائی ملک شدید گرمیوں سے واقف ہے، لیکن برسوں کی سائنسی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی گرمی کی لہروں کو طویل، زیادہ بار بار اور زیادہ شدید بنا رہی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی ریاستوں گجرات اور مہاراشٹر میں، اور مشرقی ساحل کے علاقوں میں آنے والے ہفتوں میں چار سے پانچ اضافی گرمی کی لہروں کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے سربراہ مرتیونجے موہاپاترا نے صحافیوں کو بتایا کہ مئی کے مہینے میں مشرقی ساحلی ریاستوں اور گجرات میں گرمی کی لہروں کی تعداد تقریباً چار سے پانچ دن تک بڑھ جائے گی۔ موہاپاترا نے کہا کہ ان علاقوں میں سے کچھ میں چوٹی کے دنوں کے دوران درجہ حرارت معمول سے تین سے پانچ ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ ہو سکتا ہے۔ بھارت عام طور پر اپریل اور جون کے درمیان چار سے سات گرمی کی لہروں کا تجربہ کرتا ہے۔ شیرخوار بچے، بزرگ، پہلے سے موجود صحت کے مسائل والے افراد اور بیرونی کارکن زیادہ درجہ حرارت کے لیے خاص طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہونے والے ہیٹ اسٹریس سے چکر آنا، سر درد جیسے علامات سے لے کر اعضاء کی ناکامی اور یہاں تک کہ موت بھی ہو سکتی ہے۔ کنکریٹ، اینٹوں اور دیگر گرمی جذب کرنے والی سطحوں سے گھیرے ہوئے شہر کے باشندوں کو بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شدید گرمی کی طویل مدت بجلی کے گرڈ اور نقل و حمل کے نظام جیسے بنیادی ڈھانچے پر بھی بوجھ ڈال سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مئی میں معمول سے زیادہ بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے، جس میں توقع ہے کہ یہ طویل مدتی اوسط سے 110 فیصد سے زیادہ ہوگی۔ بھارت میں گرمی کی لہریں ایک عام واقعہ ہیں، لیکن موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ان کی شدت اور تعدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں بھارت میں گرمی کی لہروں کے باعث ہزاروں افراد جان بحق ہو چکے ہیں۔ حکومت نے گرمی سے متعلق بیماریوں سے بچانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، جن میں لوگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے ہدایات جاری کرنا اور ٹھنڈے پینے کے پانی کی فراہمی یقینی بنانا شامل ہے۔ تاہم، ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ بھارت کو گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، بھارت کو گرمی کی لہروں کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے، بشمول ہیٹ ایکشن پلان تیار کرنا اور لوگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے تعلیم دینا۔ بھارت میں گرمی کی لہریں نہ صرف انسانی صحت کے لیے خطرہ ہیں، بلکہ معیشت اور ماحول کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ گرمی کی لہریں فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، بجلی کی طلب میں اضافہ کر سکتی ہیں اور جنگلات میں آتشزدگی کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ بھارت کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے جامع اور پائیدار حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں گرمی کی لہروں کے خطرے کو کم کرنے کے لیے حکومت، نجی شعبے اور عوام کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے بارے میں بیداری بڑھانے اور لوگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کو موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ بھارت میں گرمی کی لہروں کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ہمیں فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کارروائی نہیں کرتے ہیں، تو ہم اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بھارت میں گرمی کی لہریں ایک سنگین مسئلہ ہیں، اور ہمیں اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے
