بھارت میں آزادی کے 78 سال بعد گاؤں میں بجلی کا اجالا

مہاراشٹر کے ایک دور افتادہ گاؤں میں 78 سال بعد بجلی کی آمد، جہاں اب رہائشی بجلی سے روشن ہونے والی زندگی گزاریں گے۔
نئی دہلی (ویب ڈیسک) – بھارت خود کو ایک تیزی سے ترقی کرنے والے ملک کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن مہاراشٹر کے دل میں ایک بالکل مختلف کہانی سامنے آئی ہے۔ ایک چھوٹے سے جنگلاتی گاؤں میں، بجلی پہلی بار پہنچی ہے – ملک کی آزادی کے 78 سال بعد۔ ورس وادی نامی گاؤں ، جو تھانے ضلع کے شاہ پور تعلقہ کے پہاڑی علاقے میں واقع ہے، آخر کار گرڈ سے منسلک ہو گیا ہے۔ رہائشیوں کے لیے، سوئچ آن کرنے کا لمحہ ایک تبدیلی سے کم نہیں تھا، کیونکہ بجلی کے بلب کی روشنی نے نسلوں کی تاریکی کی جگہ لے لی۔ مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی
ڈسٹری بیوشن کمپنی لمیٹڈ (ایم ایس ای ڈی سی ایل) کے مطابق، تقریباً 60 سے 80 رہائشیوں کے گھروں پر مشتمل 15 گھروں کو بجلی فراہم کی گئی ہے۔ یہ سپلائی اسٹریٹ لائٹس تک بھی پھیلا دی گئی ہے، جس سے بستی میں پہلے کبھی نہ دیکھا جانے والا روشن ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ حکام نے انکشاف کیا کہ بجلی لگانے کے لیے ایک نیا 63 کلو وولٹ ایمپیئر کا ٹرانسفارمر، اور 67 کھمبوں کی تنصیب کی ضرورت تھی۔ اس منصوبے پر 50,000 روپے سے زیادہ لاگت آئی، جس سے گرڈ سے مستقل رابطہ قائم ہو گیا۔ یہ اسکیم دو سال قبل منظور کی گئی تھی لیکن گاؤں کے مشکل علاقے کی وجہ سے اس پر عمل درآمد میں وقت لگا۔ جنگلات اور پہاڑی بیلٹ میں واقع ہونے کی وجہ سے، متعدد محکموں، خاص طور پر محکمہ جنگلات سے اجازت درکار تھی۔ مزید برآں، مناسب سڑکوں کی عدم موجودگی نے بھاری سامان، جیسے کھمبوں اور ٹرانسفارمرز کی نقل و حمل کو ایک مشکل کام بنا دیا۔ حکام نے تسلیم کیا کہ جغرافیہ نے بجلی لگانا ایک بڑا چیلنج بنا دیا۔ تاہم، مقامی رہائشیوں کی مدد سے، یہ منصوبہ مکمل ہوا اور آخر کار بجلی گاؤں تک پہنچ گئی۔ گاؤں والوں کے لیے، بجلی کی آمد ایک فیصلہ کن لمحہ رہا ہے۔ ایک رہائشی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی 78 سال کی تاریکی ختم ہو گئی ہے اور اب، پہلی بار، وہ ملک کے باقی حصوں کی طرح روشنیوں کے ساتھ دیوالی منا سکیں گے۔دیرہ اسماعیل خان آپریشن میں سات ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ہالی ووڈ، اے بی سی کے لیٹ نائٹ شو کو واپس لینے کے بعد کِمل کے دفاع میں آیا۔ برسوں کی کوششوں اور حکومتی وعدوں کے بعد، ورس وادی کے رہائشیوں نے آخر کار بجلی کی روشنی دیکھی۔ یہ گاؤں، جو اپنے دور افتادہ مقام اور مشکل جغرافیہ کی وجہ سے جانا جاتا ہے، کئی دہائیوں سے بنیادی سہولیات سے محروم تھا۔ بجلی کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے، گاؤں والوں کو شام کے بعد اندھیرے میں رہنا پڑتا تھا، جس سے تعلیم، صحت اور اقتصادی سرگرمیوں پر منفی اثر پڑتا تھا۔ بچوں کو مطالعہ کے لیے لالٹینوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا، طبی سہولیات محدود تھیں، اور کاروباری مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ بجلی کی آمد نے گاؤں والوں کی زندگیوں میں ایک نئی امید اور بہتری کی نوید سنائی ہے۔اب گاؤں کے بچے رات کو پڑھ سکیں گے، صحت کی سہولیات بہتر ہو جائیں گی، اور چھوٹے کاروبار شروع کیے جا سکیں گے۔ اس تبدیلی سے گاؤں کی مجموعی ترقی میں مدد ملے گی اور رہائشیوں کو بہتر معیار زندگی ملے گا۔ ایم ایس ای ڈی سی ایل کے انجینئرز اور اہلکاروں نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے انتھک محنت کی، جس میں مشکل خطے میں کھمبوں اور تاروں کو لگانا شامل تھا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر ایک گھر بجلی سے منسلک ہو سکے۔ اس منصوبے کی کامیابی حکومت اور مقامی کمیونٹی کے درمیان تعاون کی ایک مثال ہے۔ گاؤں والوں نے ایم ایس ای ڈی سی ایل اور حکومت کا شکریہ ادا کیا، جس نے ان کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ یہ واقعہ بھارت میں ترقی کے فرق کو اجاگر کرتا ہے، جہاں ایک طرف تیز رفتار ترقی اور ٹیکنالوجی کی بات کی جاتی ہے، وہیں دوسری طرف ایسے گاؤں بھی ہیں جو اب بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ترقی سب کے لیے یکساں ہو۔ ورس وادی میں بجلی کی آمد اس مسئلے کو حل کرنے کی جانب ایک قدم ہے، لیکن ملک کے تمام دور دراز علاقوں تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے
