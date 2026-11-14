بھارت نے پاکستان کو وکٹ سے شکست دے کر اے ٹی ٹیو انڈر 19 ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت لیا
بھارت نے عمان میں کھیلے گے انڈر 19 ایشیا کپ کے فیونل میچ میں پاکستان کو ایک وکٹ سے ہرا کر چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ یہ میچ آخری بال پر ختم ہوا اور بھارت نے 338 رن کا ہدف آخری بال پر پورا کر لیا۔
بھارت نے عمان میں منعقدہ انڈر 19 ایشیا کپ کا فیونل میچ ایک انتہائی دلچسپ اور تاریخی مقابلے کے بعد پاکستان کو ایک وکٹ سے شکست دے کر چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی کے ہفتہ کی رپورٹ کے مطابق، بھارتی ٹیم نے پاکستان کے بنائے گئے 338 رن کے بڑے ہدف کا پیچھا کیا اور میچ کے آخری بال پر جیتنے والی چوک مار کر فتح حاصل کی۔
میچ کی تفصیلات اور بنیادی حقائق
پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے لیے چیلنجنگ ہدف بنایا تھا جس کا مقصد میچ میں کامیابی حاصل کرنا تھا۔ پاکستان کی جانب سے اوپنر عثمان خان نے شاندار اور سنچری بنائی جس کی وجہ سے ٹیم نے اچھی ابتدائی کارکردگی دکھائی۔ انہوں نے 107 رن بنائے جو کہ ٹیم کی مجموعی اسکورنگ میں سب سے بڑا تعاون تھا۔Also readDollar near 19-month high on Fed hike bets, yen tests 160
اسکواڈ کے کپتان فرحان یوسف نے بھی بیٹنگ میں اہم کردار ادا کیا اور 63 رن بنائے۔ ہمایوں خان نے 21 رن بنائے جبکہ احمد حسین نے 17 رن جوڑے۔ ہمایوں خان کے آؤٹ ہونے کے بعد عبدالقدیر کیلیے کھڑے ہوئے اور بھارتی بولرز کے خلاف بڑے شاٹس کھیل کر ٹیم کو آگے بڑھایا۔
بھارتی ٹیم کی کارکردگی اور کپتان کا کردار
بھارتی ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ میں کپتان لکشیا راچنڈانی نے سب سے زیادہ 80 رن بنائے اور ٹیم کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ آریویر سیہگ نے 58 رن کی اہم اننگز کھیلی جبکہ مانل چوہان نے 47 رن بنا کر ٹیم کو فائنل مرحلے تک پہنچنے میں مدد دی۔
میچ کے آخری اوور میں بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے مشکل حالات درپیش تھے لیکن ایک کھلاڑی نے 26 بالز پر 49 رن بناتے ہوئے نامزدہ بلے باز کے طور پر غیر آؤٹ رہ کر ٹیم کو کامیابی دلایا۔ پاکستان کے فاسٹ بولر محمد صیم نے 49 ویں اوور میں 17 رن دے کر میچ کا فیصلہ کن لمحہ پیش کیا۔
پاکستان کی بولنگ کارکردگی اور ٹیم کا تعارف
پاکستان کی جانب سے رزاق اللہ نے تین وکٹیں حاصل کیں اور نقب شفیق نے دو وکٹیں لیں۔ ٹیم کے دیگر اہم کھلاڑیوں میں حسن عباس، حمزہ ظہور، اور علی رضا نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ٹیم میں فرحان یوسف، عثمان خان، ہمایوں خان، عبدالقدیر، احمد حسین، حسن عباس دار، حمزہ ظہور، محمد صیم، نقب شفیق، رزاق اللہ اور علی رضا شامل تھے۔
ٹیم کے فیصلے اور مستقبل کے اقدامات
میچ سے پہلے ٹاس جیتنے کے بعد پاکستان کے کپتان فرحان یوسف کا کہنا تھا کہ پچ بیٹنگ کے لیے بہترین ہے اور ٹیم کا واحد ہدف ٹائٹل جیتنا ہے۔ انہوں نے اپنے کھلاڑیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور بتایا کہ فائنل کے لیے اسکواڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان اس ٹورنامنٹ میں مسلسل جیتتا آیا تھا اور گروپ مرحلے میں بھی بھارت کو ہرایا تھا لیکن فائنل میں بھارت نے انتقامی کارروائی کی۔
بھارتی ٹیم کی کمان لکشیا راچنڈانی نے کی اور ان کے ساتھ آریویر سیہگ، وی کے وینیتھ، یاشبرھن چوہان، ارجن راجت، انوی دروید، مانل چوہان، موہت اولوا، آریان سوانسی، کشی پریش پٹیل اور سی وینکٹا نے اپنی خدمات سرانجام دیں۔ یہ فتح بھارتی نوجوانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اور انہوں نے اس ٹائٹل کو اپنے نام کر لیا ہے۔
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