بھارت میں پٹاخوں کے گودام میں آگ لگنے سے 8 افراد ہلاک، درجنوں زخمی

جنوبی بھارت کی ریاست کیرالہ میں پٹاخوں کے گودام میں آتشزدگی کے باعث 8 افراد ہلاک ہو گئے، تین دن کے اندر یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے۔
جنوبی بھارت کی ریاست کیرالہ کے ضلع تھریسور میں منگل کے روز پٹاخوں کے ایک گودام میں خوفناک آگ لگنے کے نتیجے میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے، جن میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب علاقے میں ہندو تہوار کی تیاریاں جاری تھیں۔ مقامی پولیس چیف نکول راجندر دیشمکھ نے میڈیا کو بتایا کہ امدادی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں، تاہم آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ پہلے ہی ظاہر کر دیا گیا تھا۔ ریاستی ڈیزاسٹر
مینجمنٹ اتھارٹی کے ایک عہدیدار شیکھر کوریاکوس نے انکشاف کیا ہے کہ ریسکیو ٹیموں نے مزید چھ افراد کے جسمانی اعضاء برآمد کیے ہیں جن کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کروانا لازمی ہے، جس میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ یہ واقعہ بھارت میں تین دنوں کے اندر پیش آنے والا دوسرا بڑا آتشزدگی کا سانحہ ہے۔ اس سے قبل اتوار کو پڑوسی ریاست تمل ناڈو میں بھی پٹاخوں کی ایک فیکٹری میں ایسی ہی آگ لگی تھی جس میں 20 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سانحے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی ہے۔ بھارت میں صنعتی حادثات معمول بن چکے ہیں، جس کی بڑی وجہ حفاظتی قوانین پر عمل درآمد نہ ہونا اور انتظامیہ کی جانب سے ضوابط کی کمزور نگرانی ہے۔ اکثر پٹاخوں کی فیکٹریوں اور گوداموں میں کام کرنے والے مزدور انتہائی غیر محفوظ ماحول میں کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جہاں آگ بجھانے کے مناسب آلات اور ہنگامی اخراج کے راستے موجود نہیں ہوتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کے ساتھ ساتھ صنعتی شعبے میں حفاظتی معیارات کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسی انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ اس واقعے کے بعد مقامی حکام نے علاقے میں موجود تمام غیر قانونی گوداموں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان واقعات کی ذمہ دار انتظامیہ اور فیکٹری مالکان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غفلت کی سزا نہ بھگتنا پڑے۔ ریسکیو اداروں نے ملبے سے مزید لاشیں نکالنے کا کام مکمل کر لیا ہے اور اب فرانزک ٹیمیں تحقیقات میں مصروف ہیں۔ یہ سانحہ نہ صرف متاثرہ خاندانوں کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے، جس نے پٹاخوں کے کاروبار اور ان سے وابستہ خطرات پر ایک بار پھر بحث چھیڑ دی ہے۔ حکومت نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن بنیادی مسائل کا حل تلاش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ انڈسٹریل زونز میں کام کرنے والے عام شہریوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے
