بھارت اور افغان طالبان سے پاکستان کے علاقائی چیلنجز
پاکستان بھارت کے پراکسی وار اور افغان طالبان کی ٹی ٹی پی حمایت کے شدید چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ سفارتی ثالثی اور مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر تفصیلی تجزیہ۔
پاکستان کو اس وقت اپنے علاقائی محاذوں سے سنگین داخلی اور بین الاقوامی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان مسائل میں بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی خرابی نمایاں ہے۔ بھارت کے ساتھ ہونے والی جنگی شکست کے بعد وہ بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ افغانستان میں موجود افغان طالبان حکومت بھی مستحکم شراکت داری نہیں بنا پا رہی۔
افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کا کردار
افغان طالبان حکومت ٹی ٹی پی کی عملی سرپرستی جاری رکھے ہوئے ہے۔ عالمی اور علاقائی ممالک کے باوجود وہ اقدامات نہیں اٹھا رہے۔ قطر، ترکیہ، سعودی عرب اور چین کی ثالثی کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ افغان طالبان کا ماننا ہے کہ یہ گروہ داعش کے خلاف ان کے لیے مفید ہے۔ وہ خفیہ طور پر داعش کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔Also readامریکی درمیانی انتخابات 2020: کانگریس پر کنٹرول کا فیصلہ کن دن
بھارت کی پراکسی جنگ اور سفارتی دباؤ
بھارت افغانستان میں پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ چلا رہا ہے۔ اس کی مدد سے وہ پاکستان کی داخلی سیاست پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ کشمیر تنازعہ، انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی، اور تجارتی بندشیں اہم مسائل ہیں۔ بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی بھارتی حمایت کو بھی مسئلہ بنایا گیا ہے۔ یہ تمام عوامل خطے میں امن و امان کے لیے خطرہ ہیں۔
معاشی اور سیکیورٹی اثرات کا تجزیہ
پاکستان کو سفارتی، معاشی اور سیکیورٹی محاذوں پر شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ افغانستان سے سرحدی جھڑپیں، فضائی حملے، اور ڈورنڈ لائن کا تنازعہ موجود ہے۔ پاکستان کی معیشت اور تجارتی راستے متاثر ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ مکانزم کی ضرورت ہے۔ اطلاعات کے تبادلے اور باہمی تعاون کی منصوبہ بندی درکار ہے۔
ثالث ممالک اور مستقبل کی حکمت عملی
پاکستان کو چین، قطر، ترکیہ اور سعودی عرب جیسے ممالک کی مدد کی ضرورت ہے۔ انہیں مشترکہ سرحدی مینجمنٹ اور انٹیلی جینس شیئرنگ پر توجہ دینی چاہیے۔ افغان حکومت کو ٹی ٹی پی کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ باہمی اعتماد بحال کرنا خطے کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ سیاسی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے یہ اقدامات ناگزیر ہیں۔
خلاصہ اور مستقبل کے امکانات
علاقائی سلامتی کے لیے فوری سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو متحدہ کوششوں سے اپنے حقوق محفوظ کرنا ہوں گے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے بھی راستے ڈھونڈنے ہوں گے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی حل سب سے بہتر ہے۔ تمام فریقین کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics