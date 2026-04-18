امریکی جریدے دی نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خطرے کو ٹالنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔
پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کی بھارتی سازش ناکام ہو گئی ہے اور اب عالمی سطح پر پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خطرے کو ٹالنے میں پاکستان کی کامیاب ثالثی نے اسے امن کے ضامن کے طور پر منوایا ہے۔ امریکی اخبار دی نیویارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان ی قیادت نے جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیویٹ نے بھی پاکستان کی ثالثی کو غیر معمولی طور پر مؤثر قرار دیا
اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ایران میں پاکستان کے سابق سفیر آصف درانی نے کہا ہے کہ ایران کو کسی دوسرے ملک پر اتنا اعتماد نہیں ہے، اس لیے ثالثی کے لیے پاکستان واحد قابل اعتماد راستہ ہے۔ سنگاپور کے نشریاتی ادارے چینل نیوز ایشیا نے پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو بھارت کے لیے ایک انتباہ قرار دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا کا انتہا پسند اور قوم پرست پروپیگنڈا خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ معروف تجزیہ کار ڈاکٹر اپرنا پانڈے نے کہا ہے کہ پاکستان دہائیوں سے اپنی جغرافیائی اہمیت کو عالمی سطح پر موثر طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ صورتحال میں پاکستان کی پذیرائی کے باوجود، بھارت کا زہریلا بیانیہ اس کی انتہا پسند سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مودی خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیل کر اس کے منفی اثرات سے خود بھی بچ نہیں سکے گا۔ پاکستان کی طرف سے خلیج میں امن کے لیے کی گئی سفارت کاری قابل تعریف ہے، تاہم عوامی مسائل ابھی بھی سنگین چیلنج ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ حکومت سندھ نے امتحانات میں نقل کرنے والے طلبہ اور اس میں ملوث عملے کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور میرٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس طرح، پاکستان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر اپنی اہمیت اور اثر و رسوخ کو ثابت کیا ہے۔ بھارت کے وہ تمام دعوے اور سازشیں جن کا مقصد پاکستان کو تنہا کرنا تھا، ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ یہ کامیابی پاکستان کی درست سفارتی پالیسی اور عالمی امن کے لیے اس کے کردار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 