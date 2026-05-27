بھارت کی سرحدی منہدم کاری اور کمبوڈیا میں ساؤتھ کوریا کے طالب علم کے قتل کے پسِ منظر میں چینی مجرموں کو ساری عمر کی سزا، مقامی اور بین الاقوامی ردعمل اور دھوکہ دہی کی بڑی نیٹ ورکس کی تفصیل۔
بھارت نے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ایک بڑی ملکیتی عمارتوں کی منہدم کاری کی مہم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیگر خبر میں کمبوڈیا کی عدالت نے چھ چینی شہریوں کو سکلر کے قتل کے جرم میں ساری عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ کیس خاص طور پر ساؤتھ کوریا کے ایک طالب علم کے قتل سے منسلک ہے جو گزشتہ سال کمبوڈیا میں ایک فراڈ نیٹ ورک کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس قتل نے جنوبی کوریا کی عوام میں شدید غصہ اور جدوجہد پیدا کی اور اس کے نتیجے میں کرائسٹین سرکاری محکمے نے ساؤتھ کوریا کی ٹاسک فورس کو اس جنوب مشرقی ملک بھیج کر بین الاقوامی سائبر اسکیمر نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ کارروائی کی پیشکش کی۔ کمبوڈیا میں حالیہ برسوں کے دوران ملین ڈالر کی فراڈ صنعت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں کئی ہزار غیر ملکی افراد شامل ہیں جو رومانٹک اور کرپٹوکرنسی سرمایہ کاری کے جھانسے میں مبتلا یا مجبور ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ دھوکہ دہ{ی} تنظیمیں اپنے شکار کو دھیرے دھیرے بھروسہ دلاتی ہیں اور بعد میں بڑے پیمانے پر رقم چوری کرتی ہیں، جسے "پِگ بُچَرنگ" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کَمپوٹ صوبے کی عدالت نے چھ چینی مردوں، جن کی عمر 30 سے 54 سال کے درمیان تھی، پر قتل، ظالمانہ سلوک اور منظم فراڈ کے الزامات ثابت کرتے ہوئے ساری عمر قید کی سزا دی۔ عدالت کے بیان کے مطابق، مقتول طالب علم کو ایک جرائم پیشہ گروپ نے اغوا کیا، اسے شدید تشدد سے مارا اور 8 اگست کو ایک پِک‑اپ ٹرک میں مردہ پایا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ اس کے جسم پر متعدد گٹھے اور سخت چوٹیں تھیں اور وہ شدید تشدد کی وجہ سے فوت ہوا۔ جنوبی کوریا نے اس واقعے کے بعد اپنی سرکاری سفارت خانے سے کمبوڈیا کے کچھ علاقوں جیسے بوکور ماؤنٹین اور کَمپوٹ کے حصے پر سفر پر پابندی عائد کر دی۔ حکومتی تخمینے کے مطابق تقریباً ایک ہزار جنوبی کوریا کے شہری کمبوڈیا کی اس فراڈ صنعت میں کام کر رہے تھے اور وہ اپنے ملک میں ممکنہ شکاروں کو نشانہ بناتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی جنوبی کوریا کے شہریوں کو اس دھوکہ دہی کے شباہت سے منسلک ہونے کے الزام پر کمبوڈیا میں ح{ر}ا سختی سے حراست میں لیا گیا تھا اور بعد میں انہیں وطن واپس بھیج دیا گیا۔ اس سنگین بین الاقوامی جرم کے پیشِ نظر عالمی برادری کو اس قسم کے منظم جرائم کے خلاف مزید سخت قوانین اور تعاون کی ضرورت پر زور دینا چاہیے.
