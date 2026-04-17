بھارتی و اسرائیلی کتب کی درآمد پر پابندی برقرار: آئینی عدالت کا تفصیلی فیصلہ

وفاقی آئینی عدالت نے بھارتی اور اسرائیلی کتب و اشیاء کی درآمد پر عائد پابندی کو قانونی طور پر درست قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے معاملات ایگزیکٹو کے دائرہ اختیار میں ہیں اور عدلیہ ان میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ عدالت نے پڑھنے کے حق کو بنیادی حق تسلیم کیا لیکن یہ پابندیوں سے مشروط ہے۔
وفاقی آئینی عدالت نے بھارتی اور اسرائیلی کتب و اشیاء کی درآمد پر عائد پابندی کے حکومتی نوٹیفکیشن کو قانونی طور پر درست قرار دیتے ہوئے اس کی توثیق کر دی ہے۔ جسٹس عامر فاروق پر مشتمل بینچ نے اکثریتی تحریری فیصلہ جاری کیا، جب کہ جسٹس علی باقر نجفی نے ایک اضافی نوٹ بھی شامل کیا۔ اس تفصیلی فیصلے میں لاہور ہائیکورٹ کی جانب سے وفاقی حکومت کو نظرثانی کے لیے افسر مقرر کرنے کا حکم، جسے عدالتی ازخود نوٹس کا دائرہ کار سمجھا گیا، ختم کر دیا گیا۔ فیصلے کے مطابق، نجی درخواست گزار اپنی شکایات کے ازالے کے لیے
وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کے لیے آزاد ہیں، اور لاہور ہائیکورٹ کو اس معاملے میں ازخود کارروائی کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ عدالت نے واضح کیا کہ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے معاملات ایگزیکٹو اختیار کے تحت آتے ہیں اور عدلیہ ان میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اکثریتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ حکومت کا صوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کن ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھنا چاہتی ہے، اور اگر عدلیہ تجارت سے متعلق احکامات جاری کرے گی تو یہ اختیارات سے تجاوز ہوگا۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ پڑھنے کا حق بنیادی حق ضرور ہے، لیکن یہ ملکی قوانین اور خارجہ پالیسی کے تحت عائد پابندیوں سے مشروط ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے اپنے فیصلے میں نشاندہی کی کہ آئین پاکستان ایک ارتقاء پذیر آئینی دستاویز ہے جو بدلتے وقت کے ساتھ نئے حقوق کی تشریح کر سکتی ہے۔ آئینی عدالت نے آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت مفت تعلیم کے حق کو صرف اسکول اور کالج کی سطح تک محدود قرار دیا۔ عدالت نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ بھارت سے قانون کی کتابیں سستی دستیاب ہیں، تاہم خارجہ پالیسی کے سبب ان پر عائد پابندی برقرار رہے گی۔ آئینی عدالت نے آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت پڑھنے کے حق کو بنیادی انسانی حق کا درجہ دیا۔ تحریری فیصلے میں یہ مؤقف اختیار کیا گیا کہ پڑھنے کا حق زندگی کے حق سے جڑا ہوا ہے، جو انسانی ذہن کو حقیقت اور تاریخ کو سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے اپنے اضافی نوٹ میں پڑھنے اور لکھنے کے حق کے باہمی تعلق پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ لکھنے کے حق کے بغیر پڑھنے کا حق ادھورا ہے۔ اضافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پڑھنا اور لکھنا انسان کو فرسودہ خیالات اور ذہنی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے انٹرنیٹ کے دور میں معلومات پر مکمل پابندی کو مشکل قرار دیا کیونکہ آن لائن متبادل ذرائع دستیاب ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے اس امر پر زور دیا کہ حب الوطنی اور قومی سلامتی اعلیٰ ترین قانونی اور اخلاقی بنیادیں ہیں جن کی بنا پر کسی بھی چیز کی ممانعت کی جا سکتی ہے، لیکن ان کا اطلاق انتہائی احتیاط اور تدبر سے ہونا چاہیے۔ تاکہ جدید چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط اور ذہنی طور پر باصلاحیت قوم تیار کی جا سکے۔ اضافی نوٹ میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ قوم کو جدید چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے فکری طور پر مضبوط بنانا ضروری ہے، اور لکھنے کا حق شہریوں کو جمہوری عمل میں فعال شرکت اور اپنی رائے کے اظہار کا موقع فراہم کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اس کیس کا آغاز لاہور کے ایک نجی بک ہاؤس کی جانب سے بھارت سے قانون کی کتابیں منگوانے کی اجازت کے حصول کی درخواست سے ہوا تھا۔ درخواست گزار کا مؤقف تھا کہ بھارت سے قانون کی کتابیں سستی دستیاب ہیں اور وہاں کا قانونی نظام پاکستان سے کافی مماثلت رکھتا ہے۔ وفاقی حکومت نے 2019 میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد بھارت سے ہر قسم کی تجارت اور درآمدات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ لاہور ہائیکورٹ نے ابتدائی طور پر درخواست گزار کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور حکومت کو کتابوں کی درآمد پر نظرثانی کا حکم دیا تھا، جس میں علم پر پابندی نہ لگانے اور نرمی برتنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ تاہم، وزارتِ تجارت نے لاہور ہائیکورٹ کے اس فیصلے کے خلاف وفاقی آئینی عدالت میں اپیل دائر کر دی تھی، جس کا تفصیلی فیصلہ اب سنایا گیا ہے
