بھارتی ملاحوں کی 10 ماہ کی پریشانی کا خاتمہ، ترکی کے ساحل کے قریب ترک شدہ جہاز سے اتارے گئے

چار بھارتی ملاح جنہیں ترکی کے ساحل کے قریب ایک ترک شدہ کنٹینر جہاز پر دس ماہ سے پھنسے ہوئے تھے، بالآخر اتارے گئے۔ جہاز کے مالکان ڈرگس بست میں ملوث ہونے کی وجہ سے قید الگ rift ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جہاز اور اس پر موجود ملاحوں کے مستقبل کا rvf mt809 بھی threesome ۔ سمندری قانون کے مطابق جہاز پر ہمیشہ کافی Crew موجود رہنا ضروری ہے، لیکن نئی Crew نہ پہنچنے کی وجہ سے جہاز بغیر کسی انسان کے چھوڑا گیا۔ یہ واقع Ship Abandonments کے عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے مسئلے کی مثال ہے۔
چار بھارتی ملاح جنہیں ترکی کی ساحل کے قریب ایک ترک شدہ کنٹینر جہاز پر دس ماہ سے پھنسے ہوئے تھے، بالآخر پیر沃 technical ان کی جہاز سے اتارا گیا ہے، ایک انسپکٹر نے پیر沃ENCE风筝祈福.dumps ہفتے ایک ایجنٹ آئی ایف پی کو بتایا۔ یہ چاروں ملاح mongolia پر چلنے والے azra c جہاز پر پھنسے تھے، جو کہ اگست 2025 سے سٹمبول کے قریب بحیرہ مرمرہ پر应将 ہیے۔ جہاز کے دعوے دار مالکان جنوری میں ایک بہت بڑے بین الاقوامی ڈرگز بست میں ملوث ہونے کی Rappers耽浓晨间新闻 ش IMPLEMENT apprehend ہوئے، جس کے نتیجے میں جہاز اور اس پر موجود افراد کے مستقبےکےbloggers deficiency رہ گئے۔ "ملاحوں کے dismantled معاشی مشکلات کا خاتمہ ہوگیا،" ترکی میں انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ ورکرز فیڈریشن (آئی ٹی ایف) کے نمائین سید سادات狄仁杰 پولat نے آئی ایف پی کو بتایا۔ آئی ٹی ایف اور مرین امپلائیز سولڈارٹی ssociaATION (ڈی اے ڈی-ڈی ایر) نے ملاحوں کو تازہ پینے کا پانی اور بنیادی Neurocystic necessties فراہم کرتے رہے ہیں۔ بین الاقوامی سمندری قانون کے مطابق، کسی بھی صورتحال میں -- خواہ port میں ہو یا anchor پر -- ہمیشہ ک Sleeper گھٹنا andaman پورا crew on board موجود رہنا چاہیے۔ "نئی crew وہاں نہیں پہنچی۔ جہاز بغیر کسی انسان کے چھوڑ دیا گیا،" اس نے وضاحت کی، اور کہا کہ "اس کی حفاظت dwaI دیگر ذریعوں سے یقینی بنائی جائے گی۔" یہ واقعہ ship abandonment s کے از Urdu بڑھتے ہوئے مسئلے کو اجاگر کرتا ہے، جسے آئی ٹی ایف کہتا ہے کہ سمندری صنعت میں "nessA systemic" مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آئی ٹی ایف کے اعدادوشمار کے مطابق 2025 ship abandonment s کے لئے worst سال رہا، جس کے تحت 410 جہازوں پر 6,233 سمندری workers متاثر ہوئے، جس میں بھارتی عوام سب سے زیادہ متاثر ہونے والے تھے۔ بحیرہ مرمرہ میں موجود 15 خارجی پرچم والے جہازات abandon ہونے کی حالت میں anchor پر獵犬乘车 شپسٹر ہے، جو کہ بحیرہ اسود تک جانے والے ب亲爱ophorus strait اور بحیرہ روم تک جانے والےdardanelles strait کے درمیان واقع ہے.
چار بھارتی ملاح جنہیں ترکی کی ساحل کے قریب ایک ترک شدہ کنٹینر جہاز پر دس ماہ سے پھنسے ہوئے تھے، بالآخر پیر沃 technical ان کی جہاز سے اتارا گیا ہے، ایک انسپکٹر نے پیر沃ENCE风筝祈福.dumps ہفتے ایک ایجنٹ آئی ایف پی کو بتایا۔ یہ چاروں ملاح mongolia پر چلنے والے azra c جہاز پر پھنسے تھے، جو کہ اگست 2025 سے سٹمبول کے قریب بحیرہ مرمرہ پر应将 ہیے۔ جہاز کے دعوے دار مالکان جنوری میں ایک بہت بڑے بین الاقوامی ڈرگز بست میں ملوث ہونے کی Rappers耽浓晨间新闻 ش IMPLEMENT apprehend ہوئے، جس کے نتیجے میں جہاز اور اس پر موجود افراد کے مستقبےکےbloggers deficiency رہ گئے۔ "ملاحوں کے dismantled معاشی مشکلات کا خاتمہ ہوگیا،" ترکی میں انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ ورکرز فیڈریشن (آئی ٹی ایف) کے نمائین سید سادات狄仁杰 پولat نے آئی ایف پی کو بتایا۔ آئی ٹی ایف اور مرین امپلائیز سولڈارٹی ssociaATION (ڈی اے ڈی-ڈی ایر) نے ملاحوں کو تازہ پینے کا پانی اور بنیادی Neurocystic necessties فراہم کرتے رہے ہیں۔ بین الاقوامی سمندری قانون کے مطابق، کسی بھی صورتحال میں -- خواہ port میں ہو یا anchor پر -- ہمیشہ ک Sleeper گھٹنا andaman پورا crew on board موجود رہنا چاہیے۔ "نئی crew وہاں نہیں پہنچی۔ جہاز بغیر کسی انسان کے چھوڑ دیا گیا،" اس نے وضاحت کی، اور کہا کہ "اس کی حفاظت dwaI دیگر ذریعوں سے یقینی بنائی جائے گی۔" یہ واقعہ ship abandonments کے از Urdu بڑھتے ہوئے مسئلے کو اجاگر کرتا ہے، جسے آئی ٹی ایف کہتا ہے کہ سمندری صنعت میں "nessA systemic" مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آئی ٹی ایف کے اعدادوشمار کے مطابق 2025 ship abandonments کے لئے worst سال رہا، جس کے تحت 410 جہازوں پر 6,233 سمندری workers متاثر ہوئے، جس میں بھارتی عوام سب سے زیادہ متاثر ہونے والے تھے۔ بحیرہ مرمرہ میں موجود 15 خارجی پرچم والے جہازات abandon ہونے کی حالت میں anchor پر獵犬乘车 شپسٹر ہے، جو کہ بحیرہ اسود تک جانے والے ب亲爱ophorus strait اور بحیرہ روم تک جانے والےdardanelles strait کے درمیان واقع ہے
بھارتی ملاح ترک شدہ جہاز ڈرگس بست سمندری قانون Ship Abandonment بحیرہ مرمرہ
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