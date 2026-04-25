بھارت 'جہنم کا گڑھا' ہے، خالصتان حامی رہنما گرپتونت سنگھ پنوں کا دعویٰ

خالصتان حامی رہنما گرپتونت سنگھ پنوں نے بھارت کو نسل کشی سے بھرپور ایک جہنم قرار دیتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کی حمایت کی اور بھارتی حکومت پر سکھوں کے خلاف ظلم و ستم کے سنگین الزامات عائد کیے۔
خالصتان حامی رہنما گرپتونت سنگھ پنوں نے بھارت ی حکومت اور وزیراعظم نریندر مودی پر شدید تنقید کرتے ہوئے بھارت کو نسل کشی سے بھرپور ایک جہنم قرار دیا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت کو 'جہنم کا گڑھا' کہنے کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے۔ پنوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت میں سکھ وں کے ساتھ دہائیوں سے ظلم و ستم جاری ہے اور موجودہ مودی حکومت سکھ وں کو معاشی تباہی اور نسلی صفائی جیسے اقدامات کے ذریعے نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بھارت میں مختلف حکومتوں کے دور میں سکھ وں کے خلاف مبینہ طور پر نسل کشی کی گئی۔ پنوں نے کہا کہ خالصتان کے حامی سکھ پنجاب کو بھارت ی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے عالمی ریفرنڈم مہم چلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ریفرنڈم سکھ وں کو خود اختیار کرنے اور اپنی قسمت خود فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سکھ وں کو بھارت میں مسلسل ظلم و ستم کا سامنا ہے اور ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ سکھ وں کے حقوق کی حمایت کریں اور بھارت پر سکھ وں کے خلاف ظلم و ستم بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت میں سکھ وں کے مذہبی مقامات کو شہید کیا جا رہا ہے اور سکھ وں کی ثقافت کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ امریکہ میں موجود بعض ہندو قوم پرست حلقے امریکہ مخالف مہم چلا رہے ہیں اور بھارت ی مفادات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھارت ی نژاد امریکی ہندوؤں کے لیے 'امریکن وفاداری ٹیسٹ' متعارف کرایا جائے تاکہ ان کی امریکہ کے ساتھ وفاداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ پنوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ امریکہ اپنی سالمیت اور اپنے شہریوں کے مفادات کی حفاظت کرے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ہندو قوم پرست عناصر امریکہ کی داخلی سیاست میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی سرگرمیوں پر قابو پانا ضروری ہے۔ انہوں نے ایران جنگ کے تناظر میں عوام کو پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ جنگ کے بعد بھی ایران کے ساتھ اعتماد کی بحالی میں برسوں لگ جائیں گے۔ یہ بیان خالصتان تحریک کے نقطہ نظر کو ظاہر کرتا ہے اور بھارت ی حکومت کے خلاف سنگین الزامات عائد کرتا ہے.
