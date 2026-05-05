بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی کوشش کو جنگ کا اعلان سمجھا جائے گا، اسحاق ڈار

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے پانی کو روکنے یا محدود کرنے کی کسی بھی کوشش کو جنگ کا اعلان سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے دریائے سندھ معاہدے کے حوالے سے حالیہ رویہ علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے پانی کو روکنے یا محدود کرنے کی کسی بھی کوشش کو جنگ کا اعلان سمجھا جائے گا۔ انہوں نے سفیروں اور سفارتی عملے کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے دریائے سندھ معاہدے کے حوالے سے حالیہ رویہ علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان دریائے سندھ معاہدے سے متعلق پیشرفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور پانی کے بہاؤ میں یکطرفہ تبدیلی کی کسی بھی کوشش کے سنگین نتائج ہوں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ پانی پاکستان کی زندگی ہے اور اس کے بہاؤ کو روکنے یا کم کرنے کی کوئی بھی کوشش ریڈ لائن کو عبور کرے گی۔ ان کے مطابق دریائے چناب کے بہاؤ میں حالیہ تبدیلیاں تشویش کا باعث بنی ہوئی ہیں اور پاکستان توقع کرتا ہے کہ بھارت دریائے بہاؤ کے حوالے سے شفاف اور قابل تصدیق اعداد و شمار فراہم کرے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے پاہلگام حملے کے حوالے سے پاکستان پر الزامات عائد کیے بغیر کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، جس کے بعد انہوں نے اسے جارحیت قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں، کسی بھی دشمنی کا موثر جواب دے گی۔ دار نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران، پاکستان نے فوجی تیاری اور سفارتی لچک دونوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اپنے دیرینہ موقف کو دہراتے ہوئے، اسحاق ڈار نے کہا کہ کشمیر تنازع کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ پرامن مذاکرات کی حمایت کی ہے لیکن اگر چیلنج کیا گیا تو اپنی خودمختاری اور قومی مفادات کا مضبوطی سے دفاع کرے گا۔ نائب وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں جارحیت کی مذمت کی ہے، بشمول ایران اور خلیج ریاستوں پر حملے، جو علاقائی استحکام کے لیے اس کی وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کو فروغ دینے میں کردار ادا کیا، اور نوٹ کیا کہ دونوں فریق دہائیوں بعد مذاکرات کی میز پر آئے۔ اسحاق ڈار نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان تنازع نہیں چاہتا لیکن کسی بھی مہم جوئی کا مضبوطی سے جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پہلے ہی فوجی اور سفارتی شعبوں میں لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی خودمختاری اور آبپاشی کے حقوق کی حفاظت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، لیکن امن ناانصافی یا یکطرفہ اقدامات کی قیمت پر نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پانی کے معاملے پر کوئی بھی یکطرفہ اقدام خطے میں کشیدگی بڑھا سکتا ہے اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان بھارت کو دریائے سندھ معاہدے کی روح کے مطابق عمل کرنے اور پانی کے معاملے پر غیر ذمہ دارانہ بیانات سے باز رہنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کا احترام کیا ہے اور بھارت سے بھی یہی توقع رکھتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ واضح پیغام ہے کہ وہ اپنی آبی سلامتی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور وہ اپنی سرزمین اور عوام کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ اقدام اٹھائیں گی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پرامن بقائے باہمی اور علاقائی تعاون پر مبنی ہے، لیکن یہ اپنی خودمختاری اور قومی مفادات کی حفاظت کے لیے بھی پختہ ہے۔ پاکستان عالمی برادری سے اپیل کرتا ہے کہ وہ بھارت کو دریائے سندھ معاہدے کی پاسداری کرنے اور تناؤ کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے پر مجبور کرے۔ پاکستان کا موقف واضح اور غیر متزلزل ہے کہ وہ اپنی آبی حقوق کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے امن اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کو سنجیدگی سے لینے اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے.
نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے پانی کو روکنے یا محدود کرنے کی کسی بھی کوشش کو جنگ کا اعلان سمجھا جائے گا۔ انہوں نے سفیروں اور سفارتی عملے کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے دریائے سندھ معاہدے کے حوالے سے حالیہ رویہ علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان دریائے سندھ معاہدے سے متعلق پیشرفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور پانی کے بہاؤ میں یکطرفہ تبدیلی کی کسی بھی کوشش کے سنگین نتائج ہوں گے۔ انہوں نے زور دیا کہ پانی پاکستان کی زندگی ہے اور اس کے بہاؤ کو روکنے یا کم کرنے کی کوئی بھی کوشش ریڈ لائن کو عبور کرے گی۔ ان کے مطابق دریائے چناب کے بہاؤ میں حالیہ تبدیلیاں تشویش کا باعث بنی ہوئی ہیں اور پاکستان توقع کرتا ہے کہ بھارت دریائے بہاؤ کے حوالے سے شفاف اور قابل تصدیق اعداد و شمار فراہم کرے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے پاہلگام حملے کے حوالے سے پاکستان پر الزامات عائد کیے بغیر کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، جس کے بعد انہوں نے اسے جارحیت قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں، کسی بھی دشمنی کا موثر جواب دے گی۔ دار نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران، پاکستان نے فوجی تیاری اور سفارتی لچک دونوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ اپنے دیرینہ موقف کو دہراتے ہوئے، اسحاق ڈار نے کہا کہ کشمیر تنازع کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ پرامن مذاکرات کی حمایت کی ہے لیکن اگر چیلنج کیا گیا تو اپنی خودمختاری اور قومی مفادات کا مضبوطی سے دفاع کرے گا۔ نائب وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں جارحیت کی مذمت کی ہے، بشمول ایران اور خلیج ریاستوں پر حملے، جو علاقائی استحکام کے لیے اس کی وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کو فروغ دینے میں کردار ادا کیا، اور نوٹ کیا کہ دونوں فریق دہائیوں بعد مذاکرات کی میز پر آئے۔ اسحاق ڈار نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان تنازع نہیں چاہتا لیکن کسی بھی مہم جوئی کا مضبوطی سے جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پہلے ہی فوجی اور سفارتی شعبوں میں لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی خودمختاری اور آبپاشی کے حقوق کی حفاظت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، لیکن امن ناانصافی یا یکطرفہ اقدامات کی قیمت پر نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پانی کے معاملے پر کوئی بھی یکطرفہ اقدام خطے میں کشیدگی بڑھا سکتا ہے اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان بھارت کو دریائے سندھ معاہدے کی روح کے مطابق عمل کرنے اور پانی کے معاملے پر غیر ذمہ دارانہ بیانات سے باز رہنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کا احترام کیا ہے اور بھارت سے بھی یہی توقع رکھتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ واضح پیغام ہے کہ وہ اپنی آبی سلامتی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور وہ اپنی سرزمین اور عوام کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ اقدام اٹھائیں گی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پرامن بقائے باہمی اور علاقائی تعاون پر مبنی ہے، لیکن یہ اپنی خودمختاری اور قومی مفادات کی حفاظت کے لیے بھی پختہ ہے۔ پاکستان عالمی برادری سے اپیل کرتا ہے کہ وہ بھارت کو دریائے سندھ معاہدے کی پاسداری کرنے اور تناؤ کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے پر مجبور کرے۔ پاکستان کا موقف واضح اور غیر متزلزل ہے کہ وہ اپنی آبی حقوق کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے امن اور خوشحالی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کو سنجیدگی سے لینے اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے
دریائے سندھ معاہدہ بھارت پاکستان پانی جنگ اسحاق ڈار کشمیر علاقائی امن سفارتکاری فیلڈ مارشل عاصم منیر