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بھارت میں ڈاکٹر نے رشوت نہ دینے پر ذہنی معذور بچی کی جوڑی ہوئی ہڈی دوبارہ توڑ دی

Crime News

بھارت میں ڈاکٹر نے رشوت نہ دینے پر ذہنی معذور بچی کی جوڑی ہوئی ہڈی دوبارہ توڑ دی
بھارترشوتذہنی معذور
📆06/06/2026 3:58 pm
📰arynewsud
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اترپردیش کے ایک ڈاکٹر نے رشوت کی عدم ادائیگی پر 14 سالہ ذہنی معذور بچی کی جوڑی گئی ہڈی دوبارہ توڑ دی، جس سے غم و غصہ پھیل گیا۔

بھارت ی ریاست اترپردیش کے ضلع مظفر نگر میں ایک ڈاکٹر نے مبینہ طور پر ایک 14 سالہ ذہنی معذور بچی کی جوڑی ہوئی ہڈی کو اس لیے دوبارہ توڑ دیا کیونکہ اس کی والدہ رشوت کی رقم ادا نہ کر سکی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچی کی والدہ ریشما نامی بیوہ خاتون اپنی بیٹی کے معائنے کے لیے اسپتال پہنچیں۔ بچی کی ٹانگ ڈیڑھ ماہ قبل ٹوٹی تھی جس کے بعد اس کا آپریشن ڈاکٹر پی کے چترویدی نے کیا تھا۔ ضلعی انتظامیہ کی ہدایت کے مطابق بچی کا علاج مفت ہونا تھا، لیکن والدہ نے 8 ہزار روپے کے انتظام کے بعد آپریشن کروایا۔ جب وہ باقی رقم ادا نہ کر سکیں تو ڈاکٹر نے غصے میں آ کر معائنے کے بہانے بچی کی ٹانگ کو زور سے مروڑ دیا، جس کی وجہ سے جوڑی گئی ہڈی دوبارہ ٹوٹ گئی۔ بعد میں دوسرے اسپتال میں کروائے گئے ایکسرے سے یہ حقیقت سامنے آئی۔ اس واقعے نے مقامی لوگوں میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا ہے اور اعلیٰ حکام سے ڈاکٹر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر بھی اس غیر انسانی حرکت کی مذمت کر رہے ہیں اور حکومت سے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بچی کی حالت تشویشناک ہے اور اسے دوبارہ علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر بھارت ی صحت کے نظام میں رشوت اور بدعنوانی کے گہرے مسائل کو اجاگر کرتا ہے جہاں غریب اور معذور مریضوں کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات نے عوام میں ڈاکٹر وں اور اسپتالوں پر اعتماد کو متاثر کیا ہے اور سوالات اٹھائے ہیں کہ کیا صحت کی سہولیات واقعی سب کے لیے یکساں ہیں؟

مقامی انتظامیہ نے اس معاملے کی تحقیق شروع کر دی ہے اور ڈاکٹر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تاہم متاثرہ خاندان کو ابھی تک کوئی معاوضہ نہیں ملا ہے اور وہ انصاف کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک طبی غفلت ہے بلکہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا

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بھارت رشوت ذہنی معذور ہڈی توڑنا ڈاکٹر

 

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