بھارت کی ایرانی تیل کی ادائیگیوں میں بڑی تبدیلی: اب چینی یوآن میں لین دین

بھارت نے ایرانی تیل کی خریداری کے طریقہ کار میں ایک نمایاں تبدیلی کرتے ہوئے امریکی ڈالر کے بجائے اب چینی کرنسی یوآن میں ادائیگیاں شروع کر دی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت ی آئل ریفائنریز نے حال ہی میں امریکی پابندیوں کے تحت دی گئی عارضی رعایت کے دوران جب ایرانی تیل خریدا تو اس کی ادائیگی کے لیے ممبئی میں قائم ICICI Bank کو استعمال کیا۔ اس بینک کے ذریعے بھارت ی آئل ریفائنریز نے چینی یوآن میں رقوم کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ رائٹرز نے
اس خبر کی تصدیق چار باخبر ذرائع کے حوالے سے کی ہے۔ ان ذرائع کے مطابق، امریکہ نے گزشتہ ماہ ہی روسی اور ایرانی تیل کی خریداری کے لیے ایک 30 روزہ عارضی رعایت کی منظوری دی تھی۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کو قابو میں رکھا جا سکے، خاص طور پر جنگی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں عدم استحکام کی صورت میں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایران پر طویل عرصے سے عائد امریکی پابندیوں کے باعث ادائیگی کے نظام میں جو مشکلات درپیش تھیں، ان کے باعث بہت سے خریدار ممالک نے ایرانی تیل کی خریداری سے گریز اختیار کر رکھا تھا۔ تاہم، اس نئی ادائیگی کے اسکیم کے نفاذ سے ان رکاوٹوں کو کسی حد تک کم کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ رواں ماہ کے آغاز میں بھارت کی سرکاری کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے تقریباً 20 کروڑ ڈالر مالیت کے قریب 20 لاکھ بیرل ایرانی خام تیل خریدا ہے۔ یہ خریداری خاص اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ گزشتہ 7 سال کے دوران بھارت کی جانب سے ایرانی تیل کی پہلی باضابطہ خریداری قرار دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ، رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی نجی ریفائنری ریلائنس ریفائنری کے لیے ایرانی تیل لے جانے والے چار جہازوں کو بھی بھارتی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ امر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بھارت دونوں سرکاری اور نجی شعبوں میں ایرانی تیل کی خریداری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دونوں قسم کی ریفائنریز، یعنی انڈین آئل کارپوریشن اور ریلائنس ریفائنری، اپنی ادائیگیوں کے لیے ICICI بینک کا استعمال کر رہی ہیں۔ یہ بینک اپنی شنگھائی برانچ کے ذریعے یہ رقوم چینی یوآن میں ایران کے فروخت کنندگان کے اکاؤنٹس میں منتقل کر رہا ہے۔ اس طرح، امریکہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کے باوجود، بھارت نے ادائیگی کے ایک متبادل راستے کا انتخاب کیا ہے جو ڈالر پر انحصار کو کم کرتا ہے۔ اس تبدیلی کے بین الاقوامی مالیاتی تعلقات اور تیل کی تجارت پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ پیش رفت خطے میں توانائی کے بدلتے ہوئے رسد اور طلب کے منظر نامے کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ اقدامات اور ایران کے ساتھ اس کے تعلقات پر نظر ڈالیں تو یہ صورتحال مزید واضح ہوتی ہے۔ اگرچہ براہ راست اس خبر سے متعلق نہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر عائد پابندیوں کو سختی سے نافذ کیا ہے، جس کے تحت ایران کے لیے عالمی مالیاتی نظام تک رسائی محدود ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس، چین نے ہمیشہ سے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اب بھارتی اقدام سے چین کی کرنسی یوآن کا عالمی سطح پر استعمال بڑھنے کا امکان ہے۔ یہ پیش رفت عالمی اقتصادی منظر نامے میں امریکی ڈالر کے غلبے کو چیلنج کر سکتی ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق جیسی خبریں تنازعات کے حل کے لیے سفارتی کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں، تاہم ایران کے حوالے سے حالیہ صورتحال بین الاقوامی تعلقات میں پیچیدگیوں کو بڑھا رہی ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ ایکسپریس میڈیا گروپ، جو پاکستان میں خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق ایک معروف ادارہ ہے، اس طرح کی خبروں کی اشاعت کے ذریعے قارئین کو اہم بین الاقوامی پیش رفت سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اس موضوع پر مزید تحقیق اور تجزیے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے وسیع تر اثرات کو سمجھا جا سکے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
