بھارت نے ایس اے اےف فٹ بال چیمپئن شپ کا دسواں ٹائٹل جیت لیا
بھارت نے فائنل میں پاکستان کو شکست دے کر ایس اے اےف چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہونے والے ایس اے اےف فٹ بال چیمپئن شپ کے فیصلہ کن میچ میں بھارت نے پاکستان کو دو ایک سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ یہ کامیابی بھارت کے لیے ٹورنامنٹ کی تاریخ میں ایک اور سنگ میل ثابت ہوئی کیونکہ یہ ان کا دسواں ٹائٹل تھا اور انہوں نے یہ اعزاز مسلسل تیسری بار حاصل کیا۔ میچ کا آغاز پاکستان کی جانب سے شاندار رہا اور پہلے ہاف کے آخری لمحات میں علیمگیر غازی نے گول سکور کر کے سرخ جہازوں کو آگے بڑھا دیا۔ اس کامیابی نے پاکستان ی کھلاڑیوں میں جوش بھر دیا اور ان کے حامیوں میں تاریخی فتح کی امیدیں پیدا ہو گئیں۔ تاہم، دوسرے ہاف میں بھارت نے زبردست پلٹا لگایا اور شوہیل بھٹ نے گول کر کے میچ کو برابر کر دیا جس سے کھیل کا رخ بھارت کے حق میں مڑ گیا۔ پاکستان کے لیے صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی جب جونیاد شاہ کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا جس کے بعد انہیں دس کھلاڑیوں کے ساتھ میچ ختم کرنا پڑا۔ اگرچہ پاکستان نے چار پانچ منٹ تک دس کھلاڑیوں کے ساتھ دفاعی پوزیشن برقرار رکھی، لیکن بھارت کا دباؤ مسلسل بڑھتا گیا۔ آٹھویں منٹ میں سن دیپ نے فیصلہ کن گول کر کے بھارت کو فتح دلائی۔ اس نتیجے سے پاکستان کے لیے اپنی پہلی فائنل کی کامیابی کے خواب ٹوٹ گئے، لیکن فائنل تک رسائی خود ان کے لیے ایک بڑی کارنامہ شمار ہوئی۔.
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہونے والے ایس اے اےف فٹ بال چیمپئن شپ کے فیصلہ کن میچ میں بھارت نے پاکستان کو دو ایک سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ یہ کامیابی بھارت کے لیے ٹورنامنٹ کی تاریخ میں ایک اور سنگ میل ثابت ہوئی کیونکہ یہ ان کا دسواں ٹائٹل تھا اور انہوں نے یہ اعزاز مسلسل تیسری بار حاصل کیا۔ میچ کا آغاز پاکستان کی جانب سے شاندار رہا اور پہلے ہاف کے آخری لمحات میں علیمگیر غازی نے گول سکور کر کے سرخ جہازوں کو آگے بڑھا دیا۔ اس کامیابی نے پاکستانی کھلاڑیوں میں جوش بھر دیا اور ان کے حامیوں میں تاریخی فتح کی امیدیں پیدا ہو گئیں۔ تاہم، دوسرے ہاف میں بھارت نے زبردست پلٹا لگایا اور شوہیل بھٹ نے گول کر کے میچ کو برابر کر دیا جس سے کھیل کا رخ بھارت کے حق میں مڑ گیا۔ پاکستان کے لیے صورتحال اور بھی سنگین ہو گئی جب جونیاد شاہ کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا جس کے بعد انہیں دس کھلاڑیوں کے ساتھ میچ ختم کرنا پڑا۔ اگرچہ پاکستان نے چار پانچ منٹ تک دس کھلاڑیوں کے ساتھ دفاعی پوزیشن برقرار رکھی، لیکن بھارت کا دباؤ مسلسل بڑھتا گیا۔ آٹھویں منٹ میں سن دیپ نے فیصلہ کن گول کر کے بھارت کو فتح دلائی۔ اس نتیجے سے پاکستان کے لیے اپنی پہلی فائنل کی کامیابی کے خواب ٹوٹ گئے، لیکن فائنل تک رسائی خود ان کے لیے ایک بڑی کارنامہ شمار ہوئی۔
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