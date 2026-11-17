بھارتی مرد نے گھریلو شوہر بننے کی خواہش ظاہر کردی، برائے عورت 12 لاکھ سالانہ آمدنی کی شرط لگادی
بھارتی ریڈٹ صارف نے کل وقتی گھریلو شوہر بننے کا فیصلہ کیا ہے لیکن شادی کے لیے ہونے والی بیوی کی سالانہ کم از کم 12 لاکھ روپے کمائی کی شرط لگائی ہے۔
بھارتی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ریڈٹ پر ایک ایسی پوسٹ وائرل ہوئی ہے جس نے خاندانی نظام اور جنسوں کے کرداروں پر بحث کو نئی شکل دی ہے۔ ایک شادی شدہ مرد نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ کل وقتی گھریلو شوہر بن کر اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے، جبکہ اس کی شریک حیات معاشی ذمہ داریاں سنبھالے۔ یہ طرزِ زندگی اختیار کرنے کے لیے اس نے ایک سخت مالی شرط بھی عائد کی ہے جس میں شادی کے لیے موزوں خاتون کی سالانہ آمدنی کم از کم 12 لاکھ بھارتی روپے ہونی چاہیے۔
گھریلو ذمہ داریاں اور معاشی ذمہ داریوں کا تبادلہ
موصولہ رپورٹس کے مطابق، اس شخص نے ریڈٹ پوسٹ میں واضح کیا کہ وہ گھر کے تمام گھریلو کاموں، جیسے کہ کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، اور کپڑے دھونے میں مکمل حصہ لینے کو تیار ہے۔ اس کا بنیادی مقصد روایتی جنسی تقسیمِ کام کو الٹ دینا اور ایسی ازدواجی شراکت قائم کرنا ہے جس میں بیوی معاشی طور پر مضبوط ہو اور شوہر گھر کا سارا بوجھ اٹھائے۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
یہ معاہدہ محض مالی یا گھریلو تقسیمِ کام پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس میں جذباتی اور اخلاقی پہلوؤں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مرد نے وضاحت کی کہ وہ محبت، باہمی احترام اور یکساں حیثیت پر مبنی رشتہ چاہتا ہے، جہاں باہمی تعاون اور برداری کو اہمیت دی جائے۔ اس خیال کا بنیادی ستون یہ ہے کہ دونوں شراکت دار اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق رشتے میں اپنا کردار ادا کریں، چاہے وہ معاشی کمانے کا ہو یا گھر سنبھالنے کا۔
پیدائش کے مسئلے پر واضح موقف اور صارفین کے ردعمل
شادی کے انتظارات کے حوالے سے ایک اور اہم پہلو بچوں سے متعلق ہے، جسے اس شخص نے بالکل صاف لفظوں میں بیان کیا ہے۔ پوسٹ میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ جوڑا شادی کے بعد بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا، لہذا ایسی خاتون کی تلاش ہے جو اس فیصلے سے مکمل طور پر متفق ہو۔ اس نقطہ نظر کی عکاسی کرتے ہوئے، اس نے اس بات پر زور دیا کہ اس کا تعلق بچوں سے پیدا ہونے والے اخراجات یا ذمہ داریوں سے نہیں، بلکہ دو بالغ افراد کے باہمی انتخاب اور فلاح سے ہے۔
جب یہ پوسٹ سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم پر سامنے آئی، تو یوزرز کے ردعمل میں بکثرت اختلاف اور تعریف دونوں دیکھنے میں آئے۔ کچھ صارفین نے گھریلو کاموں میں مردوں کے اشتراک کی خواہش کو ایک مثبت قدم قرار دیا، جبکہ دوسرے گروپ نے اس موقف پر سوال اٹھایا کہ کیا یہ شوہر ذاتی ترجیحات کے بجائے عورت کی کمائی پر منحصر رہنے کے لیے خود بھی کچھ سمجھوتے کرنے کو تیار ہے۔ بعض مبصرین نے پوچھا کہ کیا ایسی شراکت داری طویل مدت میں مستقل رہ سکتی ہے جب معاشی طاقت کا توازن یکطرفہ ہو۔
اجتماعی اثرات اور مستقبل کے امکانات
اس واقعے نے بھارتی معاشرے میں موجود روایتی نظریات کو چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جہاں گھر میں مرد کے معاشی رول ماڈل کو اب تک سختی سے نافذ کیا گیا ہے۔ ایسے نئے رجحانات کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ نئی نسل روایتی جنسی کرداروں سے ہٹ کر زیادہ لچکدار اور عملی حل کی تلاش میں ہے۔ تاہم، 12 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی کی شرط اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ معاشی استحکام ایسے تجرباتی رشتوں کے لیے بنیادی ضرورت ہے، جس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی شرائط عام شادی شدہ زندگی کے لیے قابلِ عمل ہیں یا یہ محض ایک نظریاتی مشق ہیں۔
یہ پوسٹ اب تک سوشل میڈیا پر کافی بحث کا سبب بن چکی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ لوگ جنسوں کے کرداروں، مالی ذمہ داریوں، اور بچوں نہ پیداکرنے کے انتخاب جیسے موضوعات پر کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ کے طور پر، ہماری کوشش ہے کہ ایسے بین الاقوامی رجحانات کو بھی اجاگر کیا جائے جو معاشرتی ڈھانچے کو متاثر کر سکتے ہیں، تاکہ قارئین کو عالمی سطح پر رونما ہونے والے سماجی تبدیلیوں سے آگاہ کیا جا سکے۔
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