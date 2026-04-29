بھارت کی پاکستان میں دہشتگردی کی سرپرستی: ڈی جی آئی ایس پی آر کے ناقابل تردید شواهد

ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کی پاکستان میں دہشتگردی کی سرپرستی کے ناقابل تردید شواهد پیش کیے ہیں۔ بھارتی تربیت یافتہ دہشتگرد عبدالمجید کی گرفتاری نے بھارتی ریاستی دہشتگردی کا پول کھول دیا ہے۔ بھارتی فوج کے افسران پاکستان میں دہشتگردی کی کارروائیوں کی نگرانی کرتے ہیں، جبکہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے دہشتگرد بھارتی سرپرستی میں پاکستان میں دہشتگردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔
فالس فلیگ آپریشنز اور سرحد پر دہشتگردی کے ذریعے اپنی سیاسی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کا مودی سرکار کا وطیرہ بن چکا ہے۔ بھارت ی تربیت یافتہ دہشتگرد عبدالمجید کی گرفتاری اور اس سے برامد مواد نے پاکستان میں بھارت ی ریاستی دہشتگردی کا پول کھول دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلگام فالس فلیگ کے چند دن بعد بھارت ی ریاستی دہشتگردی سے متعلق ناقابل تردید شواهد دنیا کے سامنے پیش کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں دہشتگرد نیٹ ورکس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 دن گزرنے کے باوجود بھارت پاکستان پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کا ایک بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ بھارت ی فوج کے حاضر سروس افسران پاکستان میں دہشتگردی کی کارروائیوں کی براہ راست نگرانی کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت پاکستان میں دہشتگردوں کو آئی ای ڈی اور دھماکا خیز مواد فراہم کرکے سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے دہشتگرد بھارت ی سرپرستی میں پاکستان میں دہشتگردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ پاکستان دہشتگردوں کی بھارت میں تربیت، علاج سمیت دیگر سہولت کاری کے ناقابل تردید شواهد دنیا بھر کے سامنے رکھ چکا ہے۔
