بھارتی فضائیہ کے طیارے کے حادثے کے باعث پونے ہوائی اڈے کا رن وے بند، پروازیں دیگر شہروں کو منتقل

پونے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھارتی فضائیہ کے طیارے سے متعلقہ حادثے کے باعث رن وے عارضی طور پر بند کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد آنے والی پروازوں کو دیگر ہوائی اڈوں پر منتقل کرنا پڑا۔
پونے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھارتی فضائیہ (IAF) کے ایک طیارے کے حادثے کے باعث رن وے کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد آنے والی پروازوں کو مختلف ہوائی اڈوں پر منتقل کرنا پڑا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق، یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب IAF کا طیارہ رن وے پر موجود تھا، جس کے باعث رن وے پر معمول کی فضائی کارروائیاں معطل ہو گئیں۔ فضائیہ کے میڈیا کوآرڈینیشن سینٹر نے ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر جاری کردہ بیان میں بتایا کہ حادثے کی وجہ سے رن وے دستیاب نہیں ہے، تاہم طیارے کے عملے کے تمام
افراد محفوظ ہیں اور کسی بھی شہری املاک کو نقصان نہیں پہنچا۔ "پونے کا رن وے IAF طیارے سے متعلقہ حادثے کے باعث عارضی طور پر دستیاب نہیں ہے۔ فضائی عملہ محفوظ ہے اور شہری املاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ رن وے کو دوبارہ قابل استعمال بنانے اور معمول کی کارروائیوں کو جلد از جلد بحال کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں"، IAF کا بیان تھا۔ پروازوں کو ٹریک کرنے والے ڈیٹا کے مطابق، پونے میں اترنے کے لیے مقرر کردہ کم از کم آٹھ پروازوں کو سرت بین الاقوامی ہوائی اڈے، منوہر بین الاقوامی ہوائی اڈے، نوی ممبئی بین الاقوامی ہوائی اڈے، چنئی بین الاقوامی ہوائی اڈے اور کوئمبتور بین الاقوامی ہوائی اڈے سمیت دیگر ہوائی اڈوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ متاثرہ پروازوں کے مسافروں کو تاخیر اور راستے کی تبدیلی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ حکام رن وے کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس قسم کا ایک اور واقعہ رواں سال 5 مارچ کو پیش آیا تھا جب ایک IAF سوخوئی Su-30MKI-3 طیارہ آسام کے کربی اینگلونگ ضلع میں حادثے کا شکار ہو گیا تھا، جس میں دونوں پائلٹ جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس حالیہ حادثے نے پونے ہوائی اڈے کی صلاحیت اور فضائیہ کے طیاروں کے آپریشنل پہلوؤں پر سوالات اٹھائے ہیں، خاص طور پر جب حفاظتی تدابیر اور رن وے کی دیکھ بھال کو یقینی بنانا فضائی آپریشنز کی کامیابی کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ حکام نے اس حادثے کی وجوہات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور جلد از جلد رن وے کو دوبارہ فعال کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس دوران، فضائیہ اور سول ایوی ایشن حکام کے درمیان قریبی رابطہ قائم ہے تاکہ مسافروں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے اور معمول کی فضائی سرگرمیاں جلد از جلد بحال کی جا سکیں۔ اس قسم کے حادثات کے نتیجے میں نہ صرف مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ہوائی کمپنیوں اور ہوائی اڈے کے آپریٹرز کو بھی مالی نقصان کا تخمینہ لگانا پڑتا ہے۔ اس لیے، مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے مزید سخت حفاظتی انتظامات اور تکنیکی معائنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ پونے ہوائی اڈہ، جو کہ ملک کے اہم ہوائی اڈوں میں سے ایک ہے، اس حادثے کی وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے اور اس کی بحالی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جا رہی ہے
