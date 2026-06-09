پاکستان کے ایجنسی ڈیبیٹر اۓسیم افتخار احمد نے آج متحدہ اقوام کے سیکورٹی کونسل میں بتایا کہ بھارت کا افغانستان میں کردہ ترقیاتی اور انسان دوست حرکتیں صرف ایک ایجادات کے ذریعے پاکستان کو ناہموار بنانے پر مبنی ہیں، جب کے انہوں نے دہشت گرد گروہوں کے تعاون کے ذریعے امدادی کارروائیاں اور تحریکیں انجام دی ہیں۔
پاکستان نے یہ واضح کر کے کہا کہ بھارت کے پیش کیے گئے ترقی یا انسان دوست مدد کے بستر کے تحت افغانستان میں کی جانے والی سرگرمیاں صرف پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے ایک ہی مقصد کی पूर्ति کے لیے ہیں، خاص طور پر افغان زمین سے کام کرنے والے دہشت گرد گروہوں کو استعمال کر کے۔ یہ تبصرہ پاکستان کے پيرمنیننٹ ریپریزنٹیٹو مقامی متحدہ اقوام میں موجود اۓسیم افتخار احمد نے نیٹ کے ایک پروگرام کے دوران یونائیڈڈ نیشنز کے سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں ریپلائی حق استعمال کرتے ہوئے دیا۔ انہوں نے بھارت کو دہشت گردانہ سپانسر کا الزام دیتے ہوئے کہا کہ " بھارت دہشت گردی کا باہنوں والا ملک ہے، نہ صرف جائز ہندوستان کے جھک سے جمنو کشمیر میں، بلکہ افغان زمین سے بھی یہ دہشت گردی کو سہارا دے رہا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ نیٹ کے لیے یہ معاملہ واضح اور معرفت بخش ہے کہ بھارت کا دہشت گردی میں حصہ لینا اور اس کو مالی مدد دینا ایک جواز سے زیادہ آرکیٹیکچر ہے۔ انہوں نے ایران کے اسٹیٹ کو دیئے جانے والے بیانات کے ساتھ بھارت کے غیر منصفانہ اقدام پر غور کیا، اور بتایا کہ پاکستان کی محاذی کارروائیاں صرف دہشت گرد اور حاکم سپورٹ کے زیرِ فعالیت واقعات کو ضائع کر رہی ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ پاکستان نے مارچ میں سیکڑوں حملے کیے، جو خون سے ناپید فاصلے کے ساتھ مستحکم اور یقیناً واضح طور پر پراجیکٹ کیے گئے تھے۔ ان کے مطابق کوئی بیمار خانہ، دوائی، یا کوئی ہسپتال نہیں ٹارگٹ کیا گیا بلکہ صرف دہشت گرد مواصلات اور ذخیرہ کی سہولتوں پر کامیابی سے حملہ ہوا۔ پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ افراط زر کی حد میں بھی اپنی کمند دکھائی، اور بتایا کہ غیر پاکستان کے اندر کوئی دوسری اقسام کا سائٹ استعمال نہ ہو۔ انہوں نے اس کے بعد مسلمانی اور انسانی حقوق کو جوڑ کر بھارت ، طالبان، اور دیگر ملکوں کے ساتھ کام سے برتاؤ کر کے انہیں حامی اور برابری کرنے کے دلائل پیش کیے۔ انہوں نے خوفناک احوال کو فروغ دیا اور آپس میں ایک دعوے سے سمیٹنے کے لیے اپنے تمام افادیت کے انتظامات کا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے دعوے صرف عام ترقیاتی کارروائیوں کے ساتھ اتفاق میں نہیں، بلکہ یہ اس کے بے وزر ایکسپولیشن کا توڑا ہوا مکمل سچ ہے۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اوہن بنفسی کی توت والی سچائی اور ایکسپلوریشن کے لیے برتاؤوں سے اب تک کی کوششوں کی مکمل انسابت، اور اس کے خلاف قابل قانون معاونت کے لیے ایکسیس مل رہی ہے۔ یہ گزارش کرتے ہوئے انہوں نے یہ یقین دلایا کہ افغانستان کی بنیادی معیشت تیزی کے ساتھ رہتی ہے اور یہ متحدہ اقوام کے مثبت قدم کے ساتھ مستقبل میں ایک موقع کی نمائندہ سے بنیاد لے کر آنے والے ہوں گے۔ اگرچہ ہوں بھی، یہ سب یاد رکھنا ضروری ہے کہ انابِ افضل مصرکِ کے ساتھ یہ ایک اہم سمت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی سطح پر معاشرہ اور انسانیت کی ذمہ داری نکالنے کے لیے بیلا شبہ ہم اس قصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ان کے دعوے کے اندر عالمی اسٹیوں کو بھی یقن دلاتے ہیں کہ تاملہ اور مستقبل کے لئے دنیا کا حکمت و حیات ایک حجم کی بہادری کا گواہ ہے.
پاکستان نے یہ واضح کر کے کہا کہ بھارت کے پیش کیے گئے ترقی یا انسان دوست مدد کے بستر کے تحت افغانستان میں کی جانے والی سرگرمیاں صرف پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے ایک ہی مقصد کی पूर्ति کے لیے ہیں، خاص طور پر افغان زمین سے کام کرنے والے دہشت گرد گروہوں کو استعمال کر کے۔ یہ تبصرہ پاکستان کے پيرمنیننٹ ریپریزنٹیٹو مقامی متحدہ اقوام میں موجود اۓسیم افتخار احمد نے نیٹ کے ایک پروگرام کے دوران یونائیڈڈ نیشنز کے سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں ریپلائی حق استعمال کرتے ہوئے دیا۔ انہوں نے بھارت کو دہشت گردانہ سپانسر کا الزام دیتے ہوئے کہا کہ "بھارت دہشت گردی کا باہنوں والا ملک ہے، نہ صرف جائز ہندوستان کے جھک سے جمنو کشمیر میں، بلکہ افغان زمین سے بھی یہ دہشت گردی کو سہارا دے رہا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ نیٹ کے لیے یہ معاملہ واضح اور معرفت بخش ہے کہ بھارت کا دہشت گردی میں حصہ لینا اور اس کو مالی مدد دینا ایک جواز سے زیادہ آرکیٹیکچر ہے۔ انہوں نے ایران کے اسٹیٹ کو دیئے جانے والے بیانات کے ساتھ بھارت کے غیر منصفانہ اقدام پر غور کیا، اور بتایا کہ پاکستان کی محاذی کارروائیاں صرف دہشت گرد اور حاکم سپورٹ کے زیرِ فعالیت واقعات کو ضائع کر رہی ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ پاکستان نے مارچ میں سیکڑوں حملے کیے، جو خون سے ناپید فاصلے کے ساتھ مستحکم اور یقیناً واضح طور پر پراجیکٹ کیے گئے تھے۔ ان کے مطابق کوئی بیمار خانہ، دوائی، یا کوئی ہسپتال نہیں ٹارگٹ کیا گیا بلکہ صرف دہشت گرد مواصلات اور ذخیرہ کی سہولتوں پر کامیابی سے حملہ ہوا۔ پاکستان نے اس کے ساتھ ساتھ افراط زر کی حد میں بھی اپنی کمند دکھائی، اور بتایا کہ غیر پاکستان کے اندر کوئی دوسری اقسام کا سائٹ استعمال نہ ہو۔ انہوں نے اس کے بعد مسلمانی اور انسانی حقوق کو جوڑ کر بھارت، طالبان، اور دیگر ملکوں کے ساتھ کام سے برتاؤ کر کے انہیں حامی اور برابری کرنے کے دلائل پیش کیے۔ انہوں نے خوفناک احوال کو فروغ دیا اور آپس میں ایک دعوے سے سمیٹنے کے لیے اپنے تمام افادیت کے انتظامات کا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے دعوے صرف عام ترقیاتی کارروائیوں کے ساتھ اتفاق میں نہیں، بلکہ یہ اس کے بے وزر ایکسپولیشن کا توڑا ہوا مکمل سچ ہے۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ اوہن بنفسی کی توت والی سچائی اور ایکسپلوریشن کے لیے برتاؤوں سے اب تک کی کوششوں کی مکمل انسابت، اور اس کے خلاف قابل قانون معاونت کے لیے ایکسیس مل رہی ہے۔ یہ گزارش کرتے ہوئے انہوں نے یہ یقین دلایا کہ افغانستان کی بنیادی معیشت تیزی کے ساتھ رہتی ہے اور یہ متحدہ اقوام کے مثبت قدم کے ساتھ مستقبل میں ایک موقع کی نمائندہ سے بنیاد لے کر آنے والے ہوں گے۔ اگرچہ ہوں بھی، یہ سب یاد رکھنا ضروری ہے کہ انابِ افضل مصرکِ کے ساتھ یہ ایک اہم سمت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی سطح پر معاشرہ اور انسانیت کی ذمہ داری نکالنے کے لیے بیلا شبہ ہم اس قصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ان کے دعوے کے اندر عالمی اسٹیوں کو بھی یقن دلاتے ہیں کہ تاملہ اور مستقبل کے لئے دنیا کا حکمت و حیات ایک حجم کی بہادری کا گواہ ہے
پاکستان بھارت افغانستان دہشت گردی قومی تحفظ