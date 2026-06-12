بھارت نے تجارتی خریداروں کو خام تیل اور ڈیزل خریدنے سے روک دیا اور روزانہ ڈیزل خریداری کی حد مقرر کر دی

ایران-امریک جنگ کی وجہ سے عالمی رسد کی مشکلات کے پیشِ نظر بھارت نے مقامی سوئی کی فراہمی کو بچانے کے لیے تجارتی خریداروں کو خام تیل اور ڈیزل خریدنے سے روکنے اور روزانہ ڈیزل خریداری کی حد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
بھارت کی حکومت نے عالمی پیمانے پر 묻ی ہونے والی رسد کی مشکلات کی وجہ سے ایران-امریک کا جنگ کے باعث مقامی سوئی کی بھرپور فراہمی کے خاتمے کے خاتمے کے لیے سازشوں کی وجہ سے تیل کی فراہمی کو بچانے کے لیے تجارتی تیل کے خریداروں کو خام تیل اور ڈیزل خریدنے سے روک دیا گیا ہے اور روزانہ ڈیزل کی خریداری کی اندازہ بندی کر دی گئی ہے۔ ایک سرکاری آرڈر کے مطابق، ایل کے اسٹیشن آپریٹروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صارف یا گاڑی کو ایک ہی دن میں 200 لٹر سے زیادہ ڈیزل نہ بیچیں۔ سرکاری اہلکاروں نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد پیٹرول اور ڈیزل کے منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا، ذخیرہ مکابل اور سپلائی ہر جانے سے阻止 کرنا، اور ملک بھر میں مناسب قیموں پر غیر منقطعی تیل کی دستیابی برقرار رکھنا ہے۔ پابندیاں بنیادی طور پر بڑے تجارتی صارفین، بشمول ٹرکنگ اور لوگسٹکس کمپنیوں، کو ہدف بنا رہی ہیں، جن میں سے زیادہ تر سٹیٹ آwned آئل کمپنیوں کے خام تیل اسٹیشن سے ڈیزل خریدنے لگی ہیں کیونکہ وہاں کی قیمتیں بلک دیپوٹس میں cheeked ہونے والی قیمتوں کے مقابلے میں کہیں کم ہیں۔ سرکاری مفصلات کے مطابق، صنعتی اور بلک صارفین کو فروخت ہونے والا ڈیزل اسٹیشنز کے ذریعے فروخت ہونے والے تیل سے تقریباً 40 انڈین روپے فی لٹر زیادہ قیمت میں فروخت ہوتا ہے۔ اس قیمتی فرق نے تجارتی خریداروں کو خام تیل کے اسٹیشنز میں خریداری میں تبدیلی پر اکسایا ہے، جس سے کچھ علاقوں میں سپلائی کا دباؤ اور کمی پیدا ہو گئی ہے۔جرجی نشریات سے پتہ چلتا ہے کے نجی تیل ریتلرز، جنہیں عام طور پر مارکیٹ سے منسلک شرحیں ملتی ہیں، کی ڈیزل کی فروخت پچھلے مہینے 58 فیصد تک گر گئی۔ اس کے برعکس، سرکاری تیل اسٹیشنز کی فروخت میں شدید increase دیکھا گیا، کچھ گوأں میں 30 فیصد سے زیادہ increase رپورٹ ہوئیں۔ حکومت نے آرڈر میں کہا کہ "یہ اقدامات بڑے یا بلک صارفین کے لیے ہیں جنہیں Retail outlets سے ڈیزل حاصل کرنا چاہیے نہیں تاکہ شرحی فرق سے بے جا فائدہ اٹھایا جائے"۔ اگرچہ بھارت پلیٹفارم پٹرولیم مصنوعات کا نیٹ ایکسپورٹر ہے، پھر بھی مقامی فروخت میں اضافہ اور گریٹ ریٹیل قیمتوں کی وجہ سے سرکاری تیل ریتلرز، بشمول انڈین آئل کارپوریشن، بھارت پیٹرولیم کارپوریشن اور ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن پر مالی pressure بڑھ رہی ہے۔ یہ تینوں کمپنیاں بھارت کے 100000 سے زیادہ ایل اسٹیشنز میں سے تقریباً 90 فیصد 작업 کرتی ہیں۔ حکومت نے ایران سے relacionados تھم کے تنازع کی因地 سے بھی حوالہ دیا اور کہا کا بحران نے عالمی پٹرولیم سپلائی چینز،Shipping routes اور تیل کی دستیابی کو متاثر کیا ہے، جو بجاز gallons کی ضرورت ہے۔grasscuts خصوصی طور پر 90 دنوں کے لیے لاگو ہوں گے جب تک کہ انہیں پہلے ہی ختم نہ کر دیا جائے، مہاراشٹر نے بتایا، جب بھارت عالمی توانائی مارکیٹouns میں موجود عدم یقین کے خلاف گریڑی دیہی تیل کی فراہمی کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے.
بھارت کی حکومت نے عالمی پیمانے پر 묻ی ہونے والی رسد کی مشکلات کی وجہ سے ایران-امریک کا جنگ کے باعث مقامی سوئی کی بھرپور فراہمی کے خاتمے کے خاتمے کے لیے سازشوں کی وجہ سے تیل کی فراہمی کو بچانے کے لیے تجارتی تیل کے خریداروں کو خام تیل اور ڈیزل خریدنے سے روک دیا گیا ہے اور روزانہ ڈیزل کی خریداری کی اندازہ بندی کر دی گئی ہے۔ ایک سرکاری آرڈر کے مطابق، ایل کے اسٹیشن آپریٹروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صارف یا گاڑی کو ایک ہی دن میں 200 لٹر سے زیادہ ڈیزل نہ بیچیں۔ سرکاری اہلکاروں نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد پیٹرول اور ڈیزل کے منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا، ذخیرہ مکابل اور سپلائی ہر جانے سے阻止 کرنا، اور ملک بھر میں مناسب قیموں پر غیر منقطعی تیل کی دستیابی برقرار رکھنا ہے۔ پابندیاں بنیادی طور پر بڑے تجارتی صارفین، بشمول ٹرکنگ اور لوگسٹکس کمپنیوں، کو ہدف بنا رہی ہیں، جن میں سے زیادہ تر سٹیٹ آwned آئل کمپنیوں کے خام تیل اسٹیشن سے ڈیزل خریدنے لگی ہیں کیونکہ وہاں کی قیمتیں بلک دیپوٹس میں cheeked ہونے والی قیمتوں کے مقابلے میں کہیں کم ہیں۔ سرکاری مفصلات کے مطابق، صنعتی اور بلک صارفین کو فروخت ہونے والا ڈیزل اسٹیشنز کے ذریعے فروخت ہونے والے تیل سے تقریباً 40 انڈین روپے فی لٹر زیادہ قیمت میں فروخت ہوتا ہے۔ اس قیمتی فرق نے تجارتی خریداروں کو خام تیل کے اسٹیشنز میں خریداری میں تبدیلی پر اکسایا ہے، جس سے کچھ علاقوں میں سپلائی کا دباؤ اور کمی پیدا ہو گئی ہے۔جرجی نشریات سے پتہ چلتا ہے کے نجی تیل ریتلرز، جنہیں عام طور پر مارکیٹ سے منسلک شرحیں ملتی ہیں، کی ڈیزل کی فروخت پچھلے مہینے 58 فیصد تک گر گئی۔ اس کے برعکس، سرکاری تیل اسٹیشنز کی فروخت میں شدید increase دیکھا گیا، کچھ گوأں میں 30 فیصد سے زیادہ increase رپورٹ ہوئیں۔ حکومت نے آرڈر میں کہا کہ "یہ اقدامات بڑے یا بلک صارفین کے لیے ہیں جنہیں Retail outlets سے ڈیزل حاصل کرنا چاہیے نہیں تاکہ شرحی فرق سے بے جا فائدہ اٹھایا جائے"۔ اگرچہ بھارت پلیٹفارم پٹرولیم مصنوعات کا نیٹ ایکسپورٹر ہے، پھر بھی مقامی فروخت میں اضافہ اور گریٹ ریٹیل قیمتوں کی وجہ سے سرکاری تیل ریتلرز، بشمول انڈین آئل کارپوریشن، بھارت پیٹرولیم کارپوریشن اور ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن پر مالی pressure بڑھ رہی ہے۔ یہ تینوں کمپنیاں بھارت کے 100000 سے زیادہ ایل اسٹیشنز میں سے تقریباً 90 فیصد 작업 کرتی ہیں۔ حکومت نے ایران سے relacionados تھم کے تنازع کی因地 سے بھی حوالہ دیا اور کہا کا بحران نے عالمی پٹرولیم سپلائی چینز،Shipping routes اور تیل کی دستیابی کو متاثر کیا ہے، جو بجاز gallons کی ضرورت ہے۔grasscuts خصوصی طور پر 90 دنوں کے لیے لاگو ہوں گے جب تک کہ انہیں پہلے ہی ختم نہ کر دیا جائے، مہاراشٹر نے بتایا، جب بھارت عالمی توانائی مارکیٹouns میں موجود عدم یقین کے خلاف گریڑی دیہی تیل کی فراہمی کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے
بھارت تیل خام تیل ڈیزل پابندیاں سرکاری اقدامات ایران-امریک جنگ رسد کی مشکلات