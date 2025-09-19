بھارت کا سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روکنا: انسانی حقوق کی خلاف ورزی

مودی حکومت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو پاکستان میں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے سے روکنے کے عمل پر شدید تنقید۔ وزیر مذہبی امور کا کہنا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جبکہ پاکستان سکھ یاتریوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔
مودی حکومت نے سکھ یاتری وں کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، ہر سال سکھ یاتری اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، جہاں پاکستان ی حکومت اور عوام ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتری وں کو پاکستان ہر سال خوش آمدید کہتا ہے، ان کی مذہبی آزادی کا احترام کرتا ہے اور انہیں اپنے مذہبی مقامات کی زیارت کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اس بار، بھارت نے سکھ یاتری وں کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے، جس سے ان کے مذہبی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔\وزیر مملکت
برائے وزارت مذہبی امور، کھیل داس کوہستانی نے ایکسپریس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو ان کی مذہبی رسومات کی ادائیگی سے روکنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام آج بھی سکھوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کشیدہ حالات کے باوجود پاکستانی ٹیم کے ساتھ کرکٹ تو کھیل سکتا ہے، لیکن اپنے شہریوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے پاکستان آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہ دوغلی پالیسی قابل مذمت ہے اور اس سے بھارت کی جانب سے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا تاثر ملتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کا علمبردار رہا ہے، اور سکھ یاتریوں کی آمد کو خوش آمدید کہتا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے اس طرح کا اقدام نہ صرف مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے بلکہ خطے میں کشیدگی کو بڑھانے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔
