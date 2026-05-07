بھارت کے خلاف تاریخی فتح معرکہ حق کی پہلی سالگرہ پر ملک بھر میں جشن کا سماں

آپریشن بنیان مرصوص کی پہلی برسی کے موقع پر پاکستان بھر میں بھرپور تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں پاک فوج کی شجاعت اور بھارت کی عبرت ناک شکست کو یاد کیا گیا۔
پاکستان کے مختلف شہروں میں معرکہ حق کی پہلی سالگرہ انتہائی جوش و خروش اور ملی جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے جس میں بھارت کے خلاف حاصل کی گئی تاریخی فتح کا جشن منایا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں متعدد تقاریب کا انعقاد کیا گیا جن کا مقصد شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا اور پاک فوج کی شجاعت کو سراہنا تھا۔ پشاور میں بالہ حصار فورٹ کے سامنے ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شمعیں روشن کر کے معرکہ حق کے شہداء کو یاد کیا اور ان کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ اسی طرح پیر محل میں ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی جس میں عوام نے پاکستانی فوج کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں بھرپور نعرے لگائے اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ قوم ہر مشکل گھڑی میں اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ یہ فتح دشمن کے لیے ایک سبق تھا اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چنیوٹ میں بھی حق کی جدوجہد کے اعزاز میں ایک ریلی نکالی گئی جہاں قومی اتحاد اور وطن کے دفاع کے عہد کو دہرایا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ وطن کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ معرکہ حق کی یہ پہلی برسی 7 مئی کو منائی جا رہی ہے کیونکہ اس دن پورا ملک آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے اپنے بدترین دشمن بھارت کے خلاف فتح کا جشن منا رہا ہے۔ یاد رہے کہ 7 مئی 2025 کو بھارت نے اپنے ناپاک عزائم کے تحت پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا تھا جس کا مقصد ملک کے استحکام کو نقصان پہنچانا تھا۔ تاہم پاکستان کی بہادر افواج نے دشمن کے اس گھناؤنے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ بھارت آج بھی آپریشن بنیان مرصوص کے زخموں کو نہیں بھلا سکا ہے کیونکہ اس آپریشن نے بھارتی غرور کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات نریندر مودی کی قیادت میں بھارتی فوج نے بزدلانہ انداز میں حملے کیے لیکن انہیں ایسی عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ انہیں خاک چھاننے پر مجبور ہو گیا۔ اس رات پاک فضائیہ نے اپنی بے مثال صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور بھارت کے آٹھ جنگی طیارے مار گرائے جن میں تین جدید ترین رفاؤل جیٹ طیارے بھی شامل تھے۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی جس نے عالمی سطح پر پاکستان کی دفاعی برتری کو ثابت کر دیا اور بھارتی قیادت کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے دوران بھارتی انتظامیہ نے اپنی تباہی اور نقصانات کو دنیا سے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن پاکستان آرمی نے ٹھوس شواہد فراہم کر کے دنیا کو بھارت کے جھوٹ سے آگاہ رکھا۔ قوم نے اپنی مسلح افواج کی اس پیشہ ورانہ مہارت اور جرات مندی کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کی دفاعی لائن ناقابل تسخیر ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی نے نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کی بلکہ قوم کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا کیا کہ دشمن کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج جب ہم اس فتح کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں تو یہ وقت ہے کہ ہم ان شہداء کو یاد کریں جنہوں نے اپنے خون سے وطن کی مٹی کو سیراب کیا۔ ملک کے ہر کونے سے اٹھنے والی آوازیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ پاکستانی قوم اور فوج ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہیں اور کسی بھی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وطن کی حفاظت کا یہ جذبہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گا اور ہم ہمیشہ اپنے وطن کی سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے.
پاکستان کے مختلف شہروں میں معرکہ حق کی پہلی سالگرہ انتہائی جوش و خروش اور ملی جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے جس میں بھارت کے خلاف حاصل کی گئی تاریخی فتح کا جشن منایا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں متعدد تقاریب کا انعقاد کیا گیا جن کا مقصد شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا اور پاک فوج کی شجاعت کو سراہنا تھا۔ پشاور میں بالہ حصار فورٹ کے سامنے ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شمعیں روشن کر کے معرکہ حق کے شہداء کو یاد کیا اور ان کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ اسی طرح پیر محل میں ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی جس میں عوام نے پاکستانی فوج کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں بھرپور نعرے لگائے اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ قوم ہر مشکل گھڑی میں اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ یہ فتح دشمن کے لیے ایک سبق تھا اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چنیوٹ میں بھی حق کی جدوجہد کے اعزاز میں ایک ریلی نکالی گئی جہاں قومی اتحاد اور وطن کے دفاع کے عہد کو دہرایا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ وطن کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ معرکہ حق کی یہ پہلی برسی 7 مئی کو منائی جا رہی ہے کیونکہ اس دن پورا ملک آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے اپنے بدترین دشمن بھارت کے خلاف فتح کا جشن منا رہا ہے۔ یاد رہے کہ 7 مئی 2025 کو بھارت نے اپنے ناپاک عزائم کے تحت پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا تھا جس کا مقصد ملک کے استحکام کو نقصان پہنچانا تھا۔ تاہم پاکستان کی بہادر افواج نے دشمن کے اس گھناؤنے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ بھارت آج بھی آپریشن بنیان مرصوص کے زخموں کو نہیں بھلا سکا ہے کیونکہ اس آپریشن نے بھارتی غرور کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات نریندر مودی کی قیادت میں بھارتی فوج نے بزدلانہ انداز میں حملے کیے لیکن انہیں ایسی عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ انہیں خاک چھاننے پر مجبور ہو گیا۔ اس رات پاک فضائیہ نے اپنی بے مثال صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور بھارت کے آٹھ جنگی طیارے مار گرائے جن میں تین جدید ترین رفاؤل جیٹ طیارے بھی شامل تھے۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی جس نے عالمی سطح پر پاکستان کی دفاعی برتری کو ثابت کر دیا اور بھارتی قیادت کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے دوران بھارتی انتظامیہ نے اپنی تباہی اور نقصانات کو دنیا سے چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن پاکستان آرمی نے ٹھوس شواہد فراہم کر کے دنیا کو بھارت کے جھوٹ سے آگاہ رکھا۔ قوم نے اپنی مسلح افواج کی اس پیشہ ورانہ مہارت اور جرات مندی کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کی دفاعی لائن ناقابل تسخیر ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی نے نہ صرف سرحدوں کی حفاظت کی بلکہ قوم کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا کیا کہ دشمن کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج جب ہم اس فتح کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں تو یہ وقت ہے کہ ہم ان شہداء کو یاد کریں جنہوں نے اپنے خون سے وطن کی مٹی کو سیراب کیا۔ ملک کے ہر کونے سے اٹھنے والی آوازیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ پاکستانی قوم اور فوج ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہیں اور کسی بھی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وطن کی حفاظت کا یہ جذبہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گا اور ہم ہمیشہ اپنے وطن کی سلامتی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے
معرکہ حق آپریشن بنیان مرصوص پاک فوج بھارت کی شکست قومی دفاع