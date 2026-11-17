بھارتی ایجنٹ نکھل گپتا کے لیے امریکی عدالت نے چوبیس سال قید کی سزا کی سفارش کر دی
امریکی عدالت نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ نکھل گپتا کے لیے چوبیس سال سے زائد کی قید کی سزا تجویز کر دی ہے جو سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں ملوث پایا گیا ہے۔
امریکی عدالت وں میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے خلاف ایک نئی اور سنگین کارروائی سامنے آئی ہے جس میں بھارتی شہری نکھل گپتا کا نام اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ امریکی قانونی حکام نے مصدقہ اطلاع دی ہے کہ نکھل گپتا پر عائد الزامات میں قتل اور سازش کے سنگین پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے اور امریکی پراسیکیوٹرز نے اس کے لیے چوبیس سال سے زائد کی قید کی سزا کی سفارش کر دی ہے۔ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے جس میں بھارتی خفیہ ادارے را کی جانب سے بیرون ملک ہدف کشی کی کارروائیوں میں ملوث افراد کی شناخت اور ان کی قانونی کارروائی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کردہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنوں کے قتل کی سازش میں نکھل گپتا کا براہ راست ملوث ہونا ثابت ہوا ہے۔ عدالت میں پیش آنے والے اہم واقعات کے مطابق نکھل گپتا کو سزا سنائی جانے کی تاریخ 20 نومبر مقرر کی گئی ہے۔ یہ تاریخ امریکی قانونی نظام میں اس سنگین جرم کے حتمی فیصلے کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق مئی دو ہزار تئیس میں را کے ایک ایجنٹ وکاش یادو نے نکھل گپتا کو اس قتل کی سازش میں بھرتی کیا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف نے تفصیلات شائع کرتے ہوئے بتایا کہ را نے نکھل گپتا کو اضافی رقم فراہم کرنے کے علاوہ منشیات بردار طیارے کی مین پور ایئرپورٹ پر کلیئرنس حاصل کروانے اور اسلحے کی خرید و فروخت میں مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تفصیلات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے غیر ملکی سرزمین پر غیر قانونی اور غیر انسانی کارروائیوں کے لیے مالی اور لوجسٹک معاونت فراہم کی۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال سماعت کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ نکھل گپتا اور وکاش یادو نے پاکستان اور نیپال میں ایک اور قتل کی منصوبہ بندی کی تھی۔ نکھل گپتا نے مئی دو ہزار تئیس میں پاکستان میں ایک ہدف کے قتل کے سلسلے میں را کے ایجنٹ وکاش یادو سے رابطہ کیا تھا۔ دونوں بھارتی شہری کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ نکھل گپتا نے 13 فروری دو ہزار چھ بیس کو را کے ایجنٹ سے روابط، سکھ رہنما کے قتل کی سازش ، قتل کے لیے اجرت دینے اور منی لانڈرنگ کے تمام الزامات تسلیم کر لیے ہیں۔ یہ تسلیماتی بیان امریکی عدالت ی کارروائی میں ایک سنگی موڑ ثابت ہو رہا ہے۔.
امریکی عدالتوں میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے خلاف ایک نئی اور سنگین کارروائی سامنے آئی ہے جس میں بھارتی شہری نکھل گپتا کا نام اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ امریکی قانونی حکام نے مصدقہ اطلاع دی ہے کہ نکھل گپتا پر عائد الزامات میں قتل اور سازش کے سنگین پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے اور امریکی پراسیکیوٹرز نے اس کے لیے چوبیس سال سے زائد کی قید کی سزا کی سفارش کر دی ہے۔ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے جس میں بھارتی خفیہ ادارے را کی جانب سے بیرون ملک ہدف کشی کی کارروائیوں میں ملوث افراد کی شناخت اور ان کی قانونی کارروائی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کردہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنوں کے قتل کی سازش میں نکھل گپتا کا براہ راست ملوث ہونا ثابت ہوا ہے۔ عدالت میں پیش آنے والے اہم واقعات کے مطابق نکھل گپتا کو سزا سنائی جانے کی تاریخ 20 نومبر مقرر کی گئی ہے۔ یہ تاریخ امریکی قانونی نظام میں اس سنگین جرم کے حتمی فیصلے کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق مئی دو ہزار تئیس میں را کے ایک ایجنٹ وکاش یادو نے نکھل گپتا کو اس قتل کی سازش میں بھرتی کیا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف نے تفصیلات شائع کرتے ہوئے بتایا کہ را نے نکھل گپتا کو اضافی رقم فراہم کرنے کے علاوہ منشیات بردار طیارے کی مین پور ایئرپورٹ پر کلیئرنس حاصل کروانے اور اسلحے کی خرید و فروخت میں مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تفصیلات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے غیر ملکی سرزمین پر غیر قانونی اور غیر انسانی کارروائیوں کے لیے مالی اور لوجسٹک معاونت فراہم کی۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال سماعت کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ نکھل گپتا اور وکاش یادو نے پاکستان اور نیپال میں ایک اور قتل کی منصوبہ بندی کی تھی۔ نکھل گپتا نے مئی دو ہزار تئیس میں پاکستان میں ایک ہدف کے قتل کے سلسلے میں را کے ایجنٹ وکاش یادو سے رابطہ کیا تھا۔ دونوں بھارتی شہری کینیڈا میں سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ نکھل گپتا نے 13 فروری دو ہزار چھ بیس کو را کے ایجنٹ سے روابط، سکھ رہنما کے قتل کی سازش، قتل کے لیے اجرت دینے اور منی لانڈرنگ کے تمام الزامات تسلیم کر لیے ہیں۔ یہ تسلیماتی بیان امریکی عدالتی کارروائی میں ایک سنگی موڑ ثابت ہو رہا ہے۔
Get an alert when there is news on بین الاقوامیFollow بین الاقوامی