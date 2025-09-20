بھتہ خوری اور سنگین جرائم: آئی جی سندھ کا کراچی کے چار ڈی ایس پیز کے خلاف انکوائری کا حکم

آئی جی سندھ نے کراچی کے چار ڈی ایس پیز کے خلاف بھتہ خوری اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات پر انکوائری کا حکم دیا ہے۔ انکوائری 26 ستمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔
بھتہ خوری اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات پر انسپکٹر جنرل (آئی جی) سندھ نے کراچی کے چار ڈپٹی سپرنٹنڈنٹس آف پولیس ( ڈی ایس پیز ) کے خلاف انکوائری کا حکم دیا ہے۔ یہ کارروائی ان افسران کے خلاف موصول ہونے والی شکایات اور اطلاعات کی روشنی میں کی گئی ہے، جن پر سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ انکوائری افسران نے فوری طور پر اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انکوائری کی رپورٹ 26 ستمبر تک جمع کروانے کی ہدایت
کی گئی ہے۔ ڈی ایس پی سہراب گوٹھ اورنگزیب خٹک، ڈی ایس پی کلاکوٹ آصف منور، ڈی ایس پی کھارادر شبیر احمد، اور ڈی ایس پی عیدگاہ ظفر اقبال اس انکوائری کا حصہ ہیں۔ ان افسران پر مختلف الزامات ہیں جن میں بھتہ خوری، غیر قانونی سرگرمیوں کی سرپرستی، اور دیگر سنگین جرائم شامل ہیں۔ ان الزامات کی وجہ سے، ان افسران کو فوری طور پر انکوائری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئی جی سندھ نے اس معاملے کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے انکوائری کو جلد از جلد مکمل کرنے اور رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس اقدام سے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں بدعنوانی کے خاتمے اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک اہم قدم ہے جو شہریوں کے اعتماد کو بحال کرنے اور پولیس کے وقار کو بلند کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔\ڈی ایس پی اورنگزیب خٹک پر بطور ایس ایچ او سچل زمینوں پر قبضے، اسمگلنگ کے سامان، اور ایرانی ڈیزل کی فروخت کی سہولت کاری میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ، ان پر علاقے میں غیر قانونی سرگرمیوں کی سرپرستی کا بھی الزام ہے۔ ڈی ایس پی کلاکوٹ آصف منور پر منشیات فروشوں، جوئے سٹے، گٹکا ماوا، پارکنگ مافیا، چائے کے ہوٹلوں، پتھاروں اور دکانوں سے ہفتہ وصولی کرنے کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ، ان پر علاقے میں مختلف قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا بھی الزام ہے۔ ڈی ایس پی عید گاہ ظفر اقبال بجولہ پر غیر قانونی پارکنگ، ہاتھ گاڑی/ٹھیلوں، اور چائے کے ہوٹلوں سے بھتہ وصولی کرنے کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ، ان پر علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو متاثر کرنے کا بھی الزام ہے۔ ان تمام الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک جامع انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ انکوائری افسران تمام دستیاب شواہد کا جائزہ لیں گے، گواہوں کے بیانات ریکارڈ کریں گے، اور متعلقہ دستاویزات کا تجزیہ کریں گے۔ تحقیقات کا مقصد حقائق کو سامنے لانا اور ملوث افراد کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنا ہے۔ اس انکوائری سے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں پائی جانے والی بدعنوانی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ کرنے میں مدد ملے گی، اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے گا۔\انسپکٹر جنرل سندھ نے انکوائری افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام ضروری اقدامات کریں اور اس معاملے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں۔ انکوائری ٹیم کو اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے کہ تمام گواہوں اور متاثرین کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں اور کسی بھی قسم کا دباؤ یا اثر انداز ہونے کی کوشش کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ، انکوائری افسران کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام متعلقہ دستاویزات اور شواہد کو جمع کریں اور ان کا تجزیہ کریں تاکہ معاملے کی مکمل تصویر پیش کی جا سکے۔ انکوائری کا مقصد نہ صرف الزامات کی تصدیق کرنا ہے بلکہ ان افراد کی نشاندہی کرنا بھی ہے جو ان جرائم میں ملوث ہیں۔ رپورٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ 26 ستمبر مقرر کی گئی ہے، اور آئی جی سندھ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انکوائری مقررہ وقت کے اندر مکمل کی جائے تاکہ مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔ پارلیمان میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ کرنے اور عوام کے فیصلے کا احترام کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک مثبت اقدام ہے جو پولیس کے نظام میں شفافیت لائے گا اور عوام کا اعتماد بحال کرے گا۔ اس کے علاوہ، ایکسپریس میڈیا گروپ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے حقوق محفوظ رکھتا ہے
آئی جی سندھ انکوائری کراچی ڈی ایس پیز بھتہ خوری جرائم بدعنوانی پولیس
