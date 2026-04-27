بھرت کپور کا انتقال: فلمی دنیا کا ایک یادگار اداکار دنیا سے رخصت ہوگئے

معروف اداکار بھرت کپور 80 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوگئے، جن کے انتقال کی خبر نے فلمی دنیا کو ایک بڑے نقصان سے روبرو کردیا۔ بھرت کپور نے اپنے طویل کیریئر میں کئی یادگار فلمیں اور ٹیلی ویژن ڈرامے کیے، جن میں ’’قربان‘‘، ’’نوری‘‘، ’’بازار‘‘ شامل ہیں۔
بھرت کپور کی زندگی کا سفر ایک یادگار اور طویل پہچان سے بھرا ہوا تھا، جو فلمی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ 15 اکتوبر 1945 کو پیدا ہونے والے بھرت کپور نے اپنے کیریئر کا آغاز 1970 کی دہائی میں کیا، جہاں وہ اپنی منفرد اداکاری کے باعث جلد ہی مشہور ہوگئے۔ وہ اپنی گہری آواز، مضبوط تاثرات اور منفی کرداروں میں جاندار اداکاری کے لیے جانے جاتے تھے، جن میں ’’قربان‘‘، ’’نوری‘‘، ’’بازار‘‘، ’’غلامی‘‘، ’’منڈی‘‘ اور ’’رئیس زادہ‘‘ جیسے یادگار فلمیں شامل ہیں۔ ہر کردار میں ان کی پرفارمنس نے ناظرین کو متاثر کیا اور انہیں ایک ورسٹائل اداکار کے طور پر پہچان دلائی۔ بھرت کپور کے انتقال کی خبر نے فلمی دنیا کو ایک بڑے نقصان سے روبرو کردیا، جبکہ مداحوں میں افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ اداکار اوتار گل نے بتایا کہ بھرت کپور گزشتہ تین روز سے شدید علیل تھے اور ان کے جسم کے کئی اہم اعضا نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ 80 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوگئے بھرت کپور نے اپنی زندگی میں کئی یادگار کردار ادا کیے، جن میں ٹیلی ویژن ڈراموں میں بھی شامل تھے۔ وہ اپنی الگ پہچان کے باعث ہمیشہ یاد کیے جائیں گے، جبکہ سوشل میڈیا پر دعاؤں اور خراجِ عقیدت کا سلسلہ جاری ہے۔ بھرت کپور کی فلمی سفر نے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی ناظرین کو متاثر کیا۔ وہ اپنی اداکاری کے ذریعے مختلف کرداروں میں زندگی بھر کے لیے یاد کیے جائیں گے۔ ان کے انتقال کے بعد فلمی حلقوں میں افسوس کا ماحول ہے، جبکہ مداحوں نے سوشل میڈیا پر اپنے محبوب اداکار کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ بھرت کپور کی یاد میں کئی پروگرامز اور سرگرمیاں منائی جائیں گی، جبکہ فلمی دنیا میں ایک بڑا خالی جگہ پیدا ہوگئی ہے جو کسی اور کے لیے بھرنے سے پہلے ہے
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
’بھارت 80لاکھ سے زائد کشمیریوں پر ظلم کررہا ہے‘شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن و ترقی کے لیے مسئلہ کشمیر کا مذاکرات کے ذریعے مستقل حل چاہتے ہیں ويڈيو لنک: DailyJang
Read more »
رجب طیب اردوان نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں اُٹھا دیا - ایکسپریس اردومقبوضہ وادی میں گزشتہ 50 دنوں سے 80 لاکھ کشمیری محصور ہیں ، طیب اردوان
Read more »
لاہور میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں عروج پر پہنچ گئیں - ایکسپریس اردودکان سے 80 لاکھ روپے کے موبائل فونز چوری، کورئیر ملازم لٹ گیا، 80 لاکھ کی 29 بھینیس ہتھیانے والے چار ڈاکوؤں گرفتار
Read more »
امیر لوگوں کو کینسر کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں، تحقیقتحقیق میں 35 سے 80 برس کے درمیان تقریباً 2 لاکھ 80 ہزار افراد کا کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا
Read more »
دنیا میں اگلے 15 برس بعد 1.2 ارب افراد کو روزگار درکار ہوگا اور صرف 40 کروڑ کو میسر ہوگا، عالمی بینک80 کروڑ نوجوان واضح مواقع سے محروم رہ جائیں گے، آبادی کا تقریباً 80 فیصد حصہ ترقی پذیر ممالک میں رہائش پذیر ہوگا
Read more »
اگلے 15 برس بعد دنیا میں 1.2 ارب افراد کو روزگار درکار اور صرف 40 کروڑ کو میسر ہوگا، عالمی بینک80 کروڑ نوجوان واضح مواقع سے محروم رہ جائیں گے، آبادی کا تقریباً 80 فیصد حصہ ترقی پذیر ممالک میں رہائش پذیر ہوگا
Read more »