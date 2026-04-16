بھکر میں آئل ٹینکر الٹنے سے ایم ایم روڈ بند، ٹریفک معطل

بھکر میں ایم ایم روڈ پر 50 ہزار لیٹر سے زائد تیل سے بھرا آئل ٹینکر الٹنے کے باعث سڑک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے، جس سے کراچی سے پشاور جانے والی ٹریفک بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ متعلقہ حکام اور ریسکیو ٹیمیں صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہیں۔
بھکر میں ایم ایم روڈ پر ایک المناک حادثے نے صورتحال کو انتہائی سنگین بنا دیا ہے۔ ایک آئل ٹینکر، جس میں اندازاً 50 ہزار لیٹر سے زائد خام تیل موجود تھا، الٹنے کے باعث سڑک کا وہ حصہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی انتظامیہ اور متعلقہ ادارے فوری حرکت میں آ گئے۔ پیٹرولنگ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے علاقے کو فوری طور پر گھیرے میں لے لیا تاکہ کسی بھی ممکنہ بڑے حادثے، خاص طور پر آتشزدگی، سے بچا جا سکے۔ ریسکیو ٹیمیں، پنجاب پولیس اور پیٹرولنگ پولیس کے اہلکار جائے وقوعہ پر
موجود ہیں اور امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ثقلین جعفر، جو کہ ایک سینئر حکومتی عہدیدار ہیں، خود موقع پر پہنچے اور تمام امدادی سرگرمیوں کی براہ راست نگرانی کی، جس سے صورتحال پر جلد قابو پانے میں مدد ملی۔ ایم ایم روڈ، جو کہ کراچی اور پشاور جیسے اہم شہروں کو ملانے والی ایک اہم شاہراہ ہے، کو فی الحال ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس بندش کے باعث کراچی سے پشاور جانے والی ٹریفک بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک کی روانی میں خلل کے باعث ایک طویل قطاریں لگ گئی ہیں۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ نے میڈیا کو بتایا کہ امدادی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں اور ریسکیو ٹیمیں ٹینکر سے تیل کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور سڑک کو جلد از جلد کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بنیادی مقصد کسی بھی قسم کے جانی و مالی نقصان سے بچنا اور معمول کی ٹریفک کو جلد از جلد بحال کرنا ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور متبادل راستوں کا استعمال کریں۔ صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے حفاظتی اقدامات کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے۔ تمام متعلقہ محکموں کے درمیان قریبی رابطہ قائم ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ اس حادثے کے باعث طویل المدتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جس میں ٹریفک کا تاخیر کا شکار ہونا اور اقتصادی سرگرمیوں کا متاثر ہونا شامل ہے۔ اس قسم کے حادثات بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی اور حفاظتی معیارات پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ آئل ٹینکروں کے حوالے سے موجودہ ضوابط اور ان پر عملدرآمد کا جائزہ لینا ناگزیر ہے۔ اس حادثے نے ایک بار پھر سڑکوں پر تیل بردار گاڑیوں کی حفاظت اور ان کے ٹرانسپورٹیشن کے طریقوں کو بہتر بنانے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ فوری ردعمل اور موثر امدادی کارروائیوں کے باوجود، طویل مدتی منصوبہ بندی اور حفاظتی تدابیر کو اپنانا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسے ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے۔
بھکر آئل ٹینکر حادثہ ایم ایم روڈ ٹریفک حادثہ
