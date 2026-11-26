بہار میں سیاست دان اننت سنگھ کی بیٹی کی شادی کا شاندار انتظام
بہار کے سیاست دان اننت سنگھ کی بیٹی کی شادی میں چار لاکھ مہمانوں نے شرکت کی۔ پانچ لاکھ مٹھائیاں، ہیلی پیڈز اور بی ایم ڈبلیو کار کا استعمال شاندار تقریب کا حصہ تھا۔
بھارتی ریاست بہار کے مشہور اور بحث طلب سیاست دان اننت سنگھ نے اپنے آبائی گاؤں ناڈاون میں اپنی بیٹی کی شادی کی ایک انتہائی شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ یہ شادی کی تقریب مقامی سطح سے نکل کر قومی سطح پر خبر بن گئی کیونکہ اس میں تقریبا چار لاکھ چھاسی ہزار مہمانوں نے شرکت کی۔ اننت سنگھ ، جو چھ بار کے منتخب نمائندے ہیں، نے اپنے سیاسی اتحادیوں، گاؤں والوں اور ممتاز شخصیات کو اس موقع پر مدعو کیا تھا۔
شاندار انتظامات اور غیر معمولی مہمانوں کی تعداد
سیاست دان اننت سنگھ کے قریبی ساتھی مانا سنگھ نے تصدیق کی کہ میہمانوں کے لیے ایک عظیم الشان vegetarian خوراک کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس تقریب کے لیے خاص طور پر پانچ لاکھ ٹکڑوں روایتی مٹھائیوں کی تیاری کی گئی تھی۔ اس بڑے پیمانے کے کھانے کے انتظام کے لیے تقریباً پانچ سو کوکس اور کیٹرنگ اسٹاف کو بھرتی کیا گیا تھا تاکہ تمام مہمانوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔Also readلیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
ٹریفک جام اور ہیلی پیڈز کا استعمال
مہمانوں کی اس بے مثال تعداد کی وجہ سے شادی کی جگہ کی طرف جانے والی تمام سڑکوں پر ٹریفک جام کا شکار ہو گیا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹس کے مطابق، ایک سیاست دان جو ٹریفک جام میں پھنس گیا تھا، وہ اپنی گاڑی چھوڑ کر کھیتوں کے راستے سے ٹریکٹر پر سوار ہو کر تقریب کی جگہ پر پہنچا۔ اس بڑے پیمانے کے اہتمام کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ انتظامیہ نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے VIP مہمانوں کو لانے کے لیے پانچ عارضی ہیلی پیڈز نصب کیے۔
گھوڑوں کی دوڑ اور بین الاقوامی سامان
تقریب کے دوران دو سو گھوڑوں کی شرکت کے ساتھ ایک گھوڑوں کی دوڑ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، لیکن تقریباً ایک لاکھ دس ہزار ناظرین کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کو ملتوی کرنا پڑا۔ شادی کی جگہ کی سجاوٹ کے لیے چین سے خصوصی طور پر پھول منگوائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ، جشن کی فضا کو مزید روشن کرنے کے لیے ایک شاندار آتش بازی کا بھی اہتمام کیا گیا۔
لامحالہ کار اور گارڈز کی قافلہ
ہندوستانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، دلہن شادی کی جگہ پر پہنچنے کے لیے ایک لگژری BMW گاڑی میں آئی۔ اس کے علاوہ، دولہا کی شادی کی پوجیا میں تقریبا دو سو گاڑیوں کا ایک لمبا قافلہ شامل تھا۔ ان تمام حقائق نے اس شادی کو ایک ایسی بڑی تفریحی اور معاشرتی واقعے کی شکل دی جو بہار کی سیاسی اور سماجی تاریخ میں ایک یادگار واقعہ کے طور پر یاد کی جا رہی ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at DunyaNews
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment