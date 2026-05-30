بہاولپور میں منشیات کی بڑی کھیپ برآمد، دو ملزمان گرفتار

پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے بہاولپور میں دو کارروائیوں کے دوران 78 ملین روپے مالیت کے 475 کلوگرام منشیات برآمد کر کے دو منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ برآمد ہونے والی منشیات میں چرس، افیون اور آئس شامل ہیں۔
پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس (CNF) نے بہاولپور میں دو انٹیلی جنس بنیادوں پر کارروائیوں (IBOs) کے دوران 78 ملین روپے مالیت کے 475 کلوگرام منشیات برآمد کر لیے ہیں۔ یہ کارروائیاں 28 اور 29 مئی کی درمیانی شب کی گئیں۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے ترجمان کے مطابق، بہاولپور ڈویژن کی خصوصی آپریشنز ٹیم نے لال صحرا نیشن پارک اور شاہدرہ مور بڑی کے قریب انٹیلی جنس بنیادوں پر چھاپے مارے۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں دو مشتبہ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا گیا اور 475 کلوگرام منشیات برآمد ہوئیں۔ پہلی کارروائی لال صحرا نیشن پارک کے قریب کی گئی، جہاں حکام نے ایک گاڑی کو روک کر 32 کلوگرام منشیات برآمد کیں۔ ایک مشتبہ شخص جس کی شناخت عبدالجبار کے نام سے ہوئی، موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر حکام نے فوری طور پر شاہدرہ مور بڑی میں دوسری کارروائی شروع کی۔ دوسرے چھاپے میں منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کی جانب سے استعمال کیا جانے والا ایک ڈمپنگ سائٹ بے نقاب ہوا، جہاں منشیات کی بڑی مقدار چھپائی گئی تھی۔ حکام نے مجموعی طور پر 382 کلوگرام چرس، 92 کلوگرام افیون اور ایک کلوگرام کرسٹل میتھمفیٹامین (برف) برآمد کی۔ تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے اعتراف کیا کہ وہ پنجاب کے کئی شہروں بشمول سرگودھا، فیصل آباد، ملتان، خانیوال، جھنگ، قصور، بہاولنگر، پتوکی، پاکپتن، عارف والا، اوکاڑہ اور گردونواح میں منشیات فراہم کر رہے تھے۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس نے کہا کہ صوبے بھر میں منظم منشیات فروش گروہوں کے خلاف کارروائیاں بڑھائی جا رہی ہیں۔ ترجمان نے پنجاب حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ نوجوان نسل کو منشیات کے بڑھتے ہوئے خطرے سے بچایا جائے گا اور منشیات فروشوں اور اسمگلروں کے خلاف بغیر کسی امتیاز کے سخت کارروائی جاری رہے گی۔ یہ کارروائیاں صوبائی حکومت کی منشیات کے خلاف جنگ میں ایک اہم پیش رفت ہیں اور اس بات کا ثبوت ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے منشیات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ کے بارے میں معلومات فراہم کریں تاکہ اس لعنت سے معاشرے کو پاک کیا جا سکے۔
