بہاولپور فلپائنی خاتون تشدد کیس میں سسر گرفتار، شوہر مفرور
بہاولپور میں فلپائنی خاتون پر مبینہ تشدد کا مقدمہ درج ہوا ہے، سسر گرفتار ہو چکے ہیں جبکہ شوہر مفرور ہیں اور خاتون کو شیلٹر ہوم منتقل کیا گیا ہے۔
بہاولپور میں پولیس نے 40 سالہ فلپائنی خاتون پر مبینہ تشدد کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ دنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ مقدمہ منگل کے روز خاتون کے بیان پر درج کیا گیا، جس میں ان کے شوہر اور سسر پر تشدد کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون کے سسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ شوہر تاحال مفرور ہیں۔
رپورٹ کے مطابق یہ خاتون دسمبر گزشتہ سال پاکستان آئی تھیں، جہاں ان کی شادی بہاولپور کے رہائشی 23 سالہ سکندر سے ہوئی تھی۔ اسی شادی کے بعد سے یہ خاتون بہاولپور میں مقیم تھیں اور اب ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے مقامی سطح پر توجہ حاصل کر لی ہے۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
سما ستہ پولیس اسٹیشن میں درج مقدمے کی تفصیلات
سما ستہ پولیس اسٹیشن میں خاتون کی شکایت پر درج ایف آئی آر کے مطابق ان پر شوہر سکندر اور سسر صابر نے مبینہ طور پر جسمانی تشدد کیا۔ یہ واقعہ موبائل فون پر ہونے والے جھگڑے کے دوران پیش آیا۔
ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ ملزمان نے خاتون کے بال پکڑ کر انہیں گھسیٹا۔ مقدمے میں درج تفصیلات کے مطابق یہ تشدد اس وقت ہوا جب گھر میں تکرار جاری تھی۔
رپورٹ کے مطابق خاتون تشدد کے دوران وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئیں اور خود کو مزید تشدد سے بچانے کے لیے ایک ہمسائے کے گھر میں پناہ لی۔ اس کے بعد معاملہ پولیس تک پہنچا۔
سسر صابر کی گرفتاری اور شوہر سکندر کی مفروری
پولیس نے خاتون کے سسر صابر کو اس مقدمے کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے، جبکہ شوہر سکندر کے مفرور ہونے کی اطلاع ہے۔ رپورٹ کے مطابق سکندر واقعے کے بعد روپوش ہو گئے اور تاحال پولیس کی گرفت میں نہیں آئے۔
تمام الزامات پولیس کے مقدمے کی بنیاد پر سامنے آئے ہیں اور ابھی تک عدالت میں ان کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس لیے ملزمان کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات مبینہ ہیں اور ان کی قانونی حیثیت کا تعین عدالتی کارروائی کے دوران ہی ہوگا۔
عدالتی حکم پر خاتون کی شیلٹر ہوم منتقلی
عدالت نے خاتون کی حفاظت کے لیے انہیں شیلٹر ہوم منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پولیس نے خاتون کو تحویل میں لے کر عدالت میں پیش کیا تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا۔
رپورٹ میں مقدمے کی آئندہ سماعت کی تاریخ، شوہر سکندر کی گرفتاری کے لیے کیے جانے والے اقدامات یا سسر صابر کے خلاف عدالتی کارروائی کی تفصیلات شامل نہیں کی گئیں۔ ان معلومات کے لیے مزید سرکاری بیانات یا عدالتی ریکارڈ کا انتظار ہے۔
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