بہروز سبزواری نے ایک لطیف جواب سے محفل میں ہنسی کا سماں قائم کیا

پاکستانی سینیئر اداکار بہروز سبزواری نے ایک پروگرام میں ایک ہلکا پھلکا مزاحیہ تبصرہ کرتے ہوئے حاضرین کو حیران و مسرور کیا، جس کے کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔
پاکستان کے معروف اداکار بہروز سبزواری نے ایک عوامی تقریب میں ایک دلکش اور غیر متوقع جواب کے ذریعے حاضرین کو حیران کر دیا۔ اس موقع پر میزبان نے کاندھی سے استفسار کیا کہ عام طور پر آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے، تو اس بار آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟
بہروز نے بغیر کسی جھجھک کے جواب دیا "جی نہیں، آج دوسری بیوی آئی ہے"۔ اس مختصر مگر دلکش جملے نے ابتدا میں سامعین کو حیران کر دیا، مگر جلد ہی واضح ہوا کہ یہ صرف ایک ہلکا پھلکا مذاق تھا۔ اس کے بعد اس کے اس فوری اور ہنسی مذاق بھرے ردعمل نے تقریب میں حاضر افراد کو مسکراتے ہوئے اور محظوظ کیا۔ یہ منظر جلد ہی سوشل میڈیا پر مقبول ہو گیا جب اس کی ویڈیو کلپس آن لائن شیئر ہونے لگیں۔ مختلف پلیٹ فارمز پر لوگوں نے اس کے مزاحیہ انداز کی تعریف کی اور کہا کہ بہروز صاحب نے ایک عام سوال کو کس طرح سنسنی خیز خبر میں بدل دیا۔ کچھ ناظرین نے اس کی طویل عرصے کے تجربے اور اس کی ہنسی کے ساتھ پیش آنے والی مہارت کو سراہا، جب کہ دیگر نے اس کی جلدی اور فطری اندازِ گفتار کو خاص طور پر قابل تعریف سمجھا۔ اس واقعے نے نہ صرف تقریب کی یادگار بنائی بلکہ عوام کی دلچسپی اور گفتگو کے نئے موڑ بھی پیدا کیے۔ بہروز سبزواری کی یہ نفیس اور خوش طبع ردعمل اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی مزاح کی قدر کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں۔ اس نے صرف حاضرین کو ہنسانے ہی نہیں بلکہ اپنی فنکارانہ شناخت کو بھی ایک نئی بلندیاں عطا کیں۔ اس واقعے کے بعد مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس کے بیان پر تبصرے کیے اور اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ مثال اس بات کی واضح تصویر پیش کرتی ہے کہ کس طرح ایک مختصر جملہ اور فوری ردعمل بھی عوام اور میڈیا کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے
بہروز سبزواری پاکستانی اداکار تقریب میں مذاق سوشل میڈیا واک تھرو ہیومر