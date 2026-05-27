بیرسٹر گوہر کا عید پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ

عمران خانبیرسٹر گوہرعید الاضحیٰ
📆27/05/2026 5:22 am
📰arynewsud
80 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 63%

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے عید الاضحیٰ پر حکومت سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کو بچوں سے ملاقات کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ان کی صحت کی تشویشناک صورتحال پر فوری اسپتال منتقلی کا بھی مطالبہ کیا۔

بونیر میں عید الاضحیٰ کے پر مسرت موقع پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے اپنے آبائی علاقے میں نماز عید ادا کی اور قوم کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت سے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے خصوصی اپیل کی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عید الاضحیٰ قربانی اور خوشیوں کا تہوار ہے لیکن پاکستانی عوام کی خوشی اس وقت مکمل ہوگی جب وہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے اہل خانہ سے مل سکیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت عمران خان اور بشریٰ بی بی کو ان کے بچوں سے ملاقات کی اجازت دے تاکہ وہ بھی اس تہوار کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی صحت کی صورتحال تشویشناک ہے اور انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ہونے والی ملاقات پر قیاس آرائیوں سے گریز کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ حساس معاملات پر غیر ضروری چہ مہ گوئیوں سے اجتناب ضروری ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اسیران سے متعلق حکومت سے رابطہ پارٹی پالیسی کا حصہ ہے اور حالیہ ملاقات کسی مذاکرات ی عمل کی کڑی نہیں ہے۔ مذاکرات سے متعلق حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ بیرسٹر گوہر نے فلسطین کی آزاد ریاست اور القدس کے حوالے سے اپنے مؤقف کا اعادہ کیا اور کوئٹہ میں ہونے والی دہشتگردی کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی متحد ہے اور بانی پی ٹی آئی کی حمایت سہیل آفریدی کے ساتھ ہے۔ عید الاضحیٰ آج پورے ملک میں مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی جبکہ کراچی میں بڑی عید سے پہلے شہریوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ عید کی خوشیوں کو بانٹیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ اس تہوار کا حقیقی مقصد پورا ہو سکے.

