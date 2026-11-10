بیرسٹر گوہر خان نے شادی کی تقریب میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کا انکار کیا
پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی خبروں کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔
پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے شادی کی تقریب میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ دونوں کے درمیان صرف ہیلو ہائے ہوئی۔ راولپنڈی اڈیالہ روڈ پر میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بات کہی اور کہا کہ وقت کے ساتھ دشمنی دوستی میں اور دوستی دشمنی میں بدل سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نفرتیں ختم ہونی چاہئیں اور ایسے واقعات کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
ملاقات کے حوالے سے پروپیگنڈے کی مذمت
بیرسٹر گوہر خان نے سابق آرمی چیف سے ان کی ملاقات کے حوالے سے جاری خبروں کو اپنے خلاف پروپیگنڈا قرار دیا اور اس کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ شادی کی تقریب میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے سلام دعا کے سوا کوئی بات نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ بھی واضح کیا کہ پی ٹی آئی کسی بھی ادارے سے محاذ آرائی نہیں چاہتی اور ہر ادارے کے سربراہ کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔Also readMicrosoft Opposes US Ban on Chinese AI Data Center Parts
بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان
پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی اور اسلام آباد کے تین حلقوں کے لیے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ پی ٹی آئی بھی دوسری جماعتوں کی طرح میدان میں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے پارٹی کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔
عدالتی احکامات اور جیل میں ملاقاتوں کا معاملہ
بیرسٹر گوہر نے جیل میں ملاقاتوں سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ دو سال سے عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہو رہا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس مرتبہ حکم پر عمل ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ سے سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا۔
حکومت سے بات چیت اور سیاسی کشیدگی
حکومت سے بات چیت کے سوال پر بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ حکومت اور وزیر داخلہ سے رابطہ رہتا ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اس وقت نہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ ہی پس پردہ کوئی بات چیت جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں آل پارٹیز کانفرنس کے سلسلے میں ہوئی ہیں۔
خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا مطالبہ
خیبر پختونخوا کی صورت حال پر بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ گورنر راج یا ایمرجنسی جمہوری حکومت کا متبادل نہیں۔ انہوں نے گورنر راج ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ لوگوں کے احتجاج کے لیے باہر نہ نکلنے سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ عوام کا غصہ ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے مشترکہ مسائل پر دونوں جماعتوں کے اکٹھے ہونے کی بات کی لیکن مشترکہ تحریک کی بات ابھی قبل از وقت ہے۔
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