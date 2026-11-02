بیرسٹر سلمان صفدر کی اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشریٰ بی بی سے ملاقات کی تصدیق
بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی سے اڈیالہ جیل میں ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی جو سات اور گیارہ ماہ بعد ہوئی ملاقات چالیس منٹ تک جاری رہی جس میں صحت اور قانونی معاملات پر بات کی گئی
اڈیالہ جیل کے اندر قید بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے ان کے سینئر وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات کرادی گئی ہے جس کی تصدیق خود بیرسٹر سلمان صفدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے کی ہے انہوں نے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ جیل حکام نے آج دوپہر ۴ بجے ۳۰ منٹ پر ان دونوں رہنماؤں سے ملاقات کا انتظام کیا یہ ملاقات تقریباً ۴۰ منٹ تک جاری رہی بیرسٹر سلمان صفدر نے واضح کیا کہ بار بار درخواستیں دینے کے باوجود بانی پی ٹی آئی عمران خان سے پہلی بار سات ماہ کے بعد اور بشریٰ بی بی سے گیارہ ماہ کے بعد ان کی ملاقات ہو پائی ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام مقدمات اور قانونی معاملات پر مکمل گفتگو کے لیے چالیس منٹ کا وقت کافی نہیں تھا کیونکہ دونوں رہنماؤں کے کیسز انتہائی پیچیدہ ہیں اور انہیں توجہ کی ضرورت ہے ملاقات کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی نے اپنی صحت کی موجودہ حالت اور جیل کے اندر رہن سہن کے حالات سے اپنا وکیل آگاہ کیا دونوں نے کئی نئے قانونی معاملات اور مقدمات حوالے سے اپنا وکیل کو نئی ہدایات بھی دیں جو مستقبل کی قانونی جنگ میں اہمیت رکھتی ہیں اس ملاقات کے ذریعے یہ بھی واضح ہوا کہ جیل انتظامیہ نے عوامی اور سیاسی دباؤ کے باوجود اس ملاقات کو ممکن بنایا ہے تاہم قانونی حلقوں کا خیال ہے کہ اس وقت کی کمی کے پیش نظر تمام تفصیلات پر بات چیت مکمل نہیں ہو سکی جو مستقبل میں اور ملاقاتوں کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے یہ واقعہ سیاسی و قانونی محلوں میں دلچسپی کا باعث بنا ہے کیونکہ دونوں رہنماؤں کے کیسز پاکستان کی سیاسی تاریخ میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی جیل کی زندگی سے متعلق معلومات عوامی سطح پر بھی اہمیت کا حامل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی اشارہ کیا کہ انہوں نے اپنے کلینٹس سے جو معلومات حاصل کیں وہ ان کے دفاع کے لیے نئی سمت دے سکتی ہیں.
اڈیالہ جیل کے اندر قید بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے ان کے سینئر وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات کرادی گئی ہے جس کی تصدیق خود بیرسٹر سلمان صفدر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے کی ہے انہوں نے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ جیل حکام نے آج دوپہر ۴ بجے ۳۰ منٹ پر ان دونوں رہنماؤں سے ملاقات کا انتظام کیا یہ ملاقات تقریباً ۴۰ منٹ تک جاری رہی بیرسٹر سلمان صفدر نے واضح کیا کہ بار بار درخواستیں دینے کے باوجود بانی پی ٹی آئی عمران خان سے پہلی بار سات ماہ کے بعد اور بشریٰ بی بی سے گیارہ ماہ کے بعد ان کی ملاقات ہو پائی ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام مقدمات اور قانونی معاملات پر مکمل گفتگو کے لیے چالیس منٹ کا وقت کافی نہیں تھا کیونکہ دونوں رہنماؤں کے کیسز انتہائی پیچیدہ ہیں اور انہیں توجہ کی ضرورت ہے ملاقات کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی نے اپنی صحت کی موجودہ حالت اور جیل کے اندر رہن سہن کے حالات سے اپنا وکیل آگاہ کیا دونوں نے کئی نئے قانونی معاملات اور مقدمات حوالے سے اپنا وکیل کو نئی ہدایات بھی دیں جو مستقبل کی قانونی جنگ میں اہمیت رکھتی ہیں اس ملاقات کے ذریعے یہ بھی واضح ہوا کہ جیل انتظامیہ نے عوامی اور سیاسی دباؤ کے باوجود اس ملاقات کو ممکن بنایا ہے تاہم قانونی حلقوں کا خیال ہے کہ اس وقت کی کمی کے پیش نظر تمام تفصیلات پر بات چیت مکمل نہیں ہو سکی جو مستقبل میں اور ملاقاتوں کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے یہ واقعہ سیاسی و قانونی محلوں میں دلچسپی کا باعث بنا ہے کیونکہ دونوں رہنماؤں کے کیسز پاکستان کی سیاسی تاریخ میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی جیل کی زندگی سے متعلق معلومات عوامی سطح پر بھی اہمیت کا حامل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی اشارہ کیا کہ انہوں نے اپنے کلینٹس سے جو معلومات حاصل کیں وہ ان کے دفاع کے لیے نئی سمت دے سکتی ہیں
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