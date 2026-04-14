بیرسٹر گوہر کا حکومت سے مذاکرات کی امید، بانی سے معائنے کی اجازت کا مطالبہ

پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہونے کی امید ظاہر کی ہے، جب کہ بانی عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ملک میں سیز فائر کی ضرورت پر زور دیا اور ایران امریکہ مذاکرات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
امید ہے کہ ایک سے ڈیڑھ ماہ کے دوران حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ڈاکٹر کو بانی کے معائنے کی اجازت دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ حکومت کے ساتھ ایک سے ڈیڑھ ماہ میں بات چیت کا کوئی سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اپنوں کے درمیان بھی سیز فائر ( جنگ بندی ) ضروری ہے۔
بیرسٹر گوہر خان نے اڈیالہ روڈ داہگل ناکہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے جس جس نے بھی کردار ادا کیا ہے، وہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین شپ ان کے لیے بانی کی امانت ہے اور جب انہیں کہا جائے گا تو وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کے خلاف افواہیں پھیلائی گئیں، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
انہوں نے کہا کہ فی الحال کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ جب پاکستان کی آواز لگتی ہے تو ہم ملک اور قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے لیڈر سے ملاقات نہ کرنے دی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ جنوری میں عمران خان کی آنکھ کا آپریشن کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
بیرسٹر گوہر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بانی اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے ملک کو بہت نقصان ہو گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر کو بانی سے ملنے کی اجازت دی جائے، اس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات پر ہمارا بیانیہ بالکل واضح ہے۔ ہم عوام پاکستان اور ملک کی خوشی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی کوئی بریک ڈاؤن نہیں ہوا، ایک نیا سیشن ہو جائے گا۔ پاکستان مزید تناؤ اور نفرت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات پر ہمارا موقف واضح ہے، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے سفارتی سطح پر پاکستان کو ملنے والی عزت کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات میں بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ بریک ڈاؤن بھی نہیں ہوا۔ انہیں امید ہے کہ اگلے مذاکراتی دور میں عارضی سیز فائر مستقل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں امن کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ اس جنگ سے پوری دنیا سمیت پاکستان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی خوشی میں جلسہ منسوخ کیا اور پاکستان کے کردار پر خوشی منائی۔ انہوں نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ یہ کیسی صلح پسندی ہے کہ آپ دوسروں کی صلح کرائیں اور آپس میں لڑیں، دوسروں کو جوڑیں اور اپنوں کو توڑیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ دنیا میں سیز فائر کراتے ہیں تو اپنوں میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عالمی استحکام کے لیے داخلی استحکام بھی ضروری ہے۔
انہوں نے جوڈیشل پالیسی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جن مقدمات کا فیصلہ 35 دن میں ہونا تھا، انہیں پندرہ ماہ تک لٹکایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام آنے سے صوبائی حکومتیں بہتر ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن ہم نے بطور جماعت پاکستان کے کردار کو بھرپور سپورٹ کیا۔
اس کے علاوہ، پشاور میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کے نتیجے میں فائرنگ کے تبادلے میں دو مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ حکومت عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔
