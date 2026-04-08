بیروت میں اسرائیلی حملے: غم، غصہ اور فرقہ وارانہ تقسیم

بیروت کے مشرق میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں حزب اللہ کے روایتی ٹھکانوں سے باہر تازہ ترین حملہ سامنے آیا، جس سے ملک میں غم، غصہ اور فرقہ وارانہ تقسیم پیدا ہو گئی ہے۔
عین سادے، بیروت کے مشرق میں واقع ایک رہائشی عمارت پر اسرائیل ی حملے کے نتیجے میں حزب اللہ کے روایتی ٹھکانوں سے باہر تازہ ترین حملہ سامنے آیا ہے۔ یاہشوش ( لبنان ) (اے ایف پی) - بیروت کے باہر پہاڑوں میں واقع ایک چرچ میں، ریمونڈا معواض غصے سے بھر گئی جب اس نے اپنے بھائی کی تدفین کی، جو اسرائیل کے حزب اللہ کے خلاف ایک جنگ میں مارا گیا تھا، جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے کہا، 'ہمیں دوسروں کی غلطیوں کا بوجھ اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔' اس کی آواز غصے اور غم سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے اے
ایف پی کو چرچ میں بتایا، جو سیکڑوں خاندانوں، دوستوں اور حامیوں سے بھرا ہوا تھا، 'میں اسرائیل اور حزب اللہ سے تنگ آچکی ہوں۔ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں۔' پیئر معواض، جو لبنانی فورسز (ایل ایف) کی مسیحی جماعت کے ایک مقامی عہدیدار تھے – جو حزب اللہ کی سخت مخالف ہے – ایسٹر اتوار کو اپنی بیوی فلاویا اور ایک اور خاتون کے ساتھ مارے گئے۔ عین سادے، بیروت کے مشرق میں واقع ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملہ، مسلح گروپ کی جانب سے اپنے حامی ایران کی حمایت میں اسرائیل کی طرف راکٹ فائر سے 2 مارچ کو مشرق وسطیٰ کی جنگ میں لبنان کو شامل کرنے کے بعد حزب اللہ کے روایتی ٹھکانوں سے باہر تازہ ترین حملہ تھا۔ اس حملے نے اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملوں اور فضائی حملوں کو جنم دیا، جس میں حکام کے مطابق 1500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جوڑے کے تابوت، ایل ایف کے جھنڈوں میں لپٹے ہوئے، یاہشوش میں معواض کے آبائی شہر پہنچے، جو خودکار فائرنگ اور آتش بازی کی گونج کے ساتھ تھا جب ماتم کرنے والوں نے چاول اور پھول کی پتیاں اڑائیں۔ ایل ایف کے ترانے چرچ کے صحن میں گونج رہے تھے، جہاں فوجی طرز کی وردی میں ملبوس کچھ مرد ماتم کرنے والوں میں کھڑے تھے۔ اسرائیل کے حملے مسیحی اور سنی اکثریتی علاقوں میں ہوئے ہیں، جن میں ہوٹلوں یا اپارٹمنٹس پر حملے بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑائی سے بے گھر ہونے والے لوگوں نے کرائے پر لیے تھے۔ اس سے ملک میں خوف اور تقسیم پیدا ہو گئی ہے، جہاں فرقہ وارانہ کشیدگی پہلے بھی خونریزی کا باعث بنی ہے۔ ریمونڈا نے کہا، 'ہم نے ان کے لیے اپنے گھر کھولے... اور آخر میں وہ ہمارے درمیان آئے تاکہ ہمیں نقصان پہنچائیں۔' ریمونڈا نے لبنان کے اکثریتی شیعہ علاقوں کا حوالہ دیا جہاں اسرائیلی حملے سب سے زیادہ شدید ہیں۔ لیکن لبنان کی فوج نے پیر کو کہا کہ اس کی تحقیقات سے ظاہر ہوا ہے کہ نشانہ بننے والی عمارت میں 'کوئی نیا کرایہ دار نہیں تھا۔' فوج نے خبردار کیا کہ 'حساس سلامتی کے معاملات' پر قیاس آرائی 'گھریلو کشیدگی کا باعث بن سکتی ہے۔' تحقیقات جاری ہیں 'اسرائیلی حملے کے حالات کو بے نقاب کرنے کے لیے'۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے بیروت کے مشرق میں ایک 'دہشت گرد ہدف' کو نشانہ بنایا اور 'لبنانی شہریوں میں ہلاکتوں کی اطلاعات' کے بعد اس واقعے کا جائزہ لے رہی ہے۔ صدر جوزف عون نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ کچھ لوگ 'فرقہ وارانہ فسادات کے خوف کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مفادات کو پورا کر سکیں'، مزید کہا: 'میں فساد کی اجازت نہیں دوں گا۔' ایل ایف کے رہنما سمیر جعجع، جنہوں نے جنازے میں پھول بھیجے، نے کہا کہ 'اسرائیلی قدس فورس کے ایک رکن کو نشانہ بنا رہے تھے'، جو ایرانی انقلابی گارڈز کا بیرونی کارروائیوں کا بازو ہے، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ وہ مارا گیا تھا۔ ریمونڈا نے کہا، 'ریاست کہاں ہے؟ کوئی نگرانی نہیں، کچھ نہیں، صرف جھوٹ ہیں۔' نرس فادیہ مراد عطاللہ، 55، جوڑے کی ایک دوست، نے کہا کہ وہ ان کی موت کی خبر سے صدمے میں ہے۔ انہوں نے کہا، 'ہمیں خونریزی کافی ہو گئی ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے۔' انہوں نے مزید کہا، 'جو بھی جنگ لڑنا چاہتا ہے، اسے ایران جانا چاہیے۔' سام حنہ، 56، نے اتوار کو پیئر معواض سے چھوٹ جانے والی کالوں کا ایک سلسلہ دکھایا جب وہ اور اس کا دوست کافی پینے کے لیے ملاقات کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو کبھی نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا، 'میں نے اسے بتایا، میں نہیں آ سکتا، مجھے اپنی بیوی کو کام سے لینے جانا ہے، میں شام 7:00 بجے آؤں گا اور آپ سے ملوں گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا انتظار کرے گا۔ کاش میں نے اسے آنے کو کہا ہوتا۔' ان کے ساتھ کی تصاویر پر اسکرول کرتے ہوئے، حنہ نے پوچھا کہ اس کا دوست کس کے لیے مرا ہے۔ انہوں نے ایرانی سپریم لیڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، 'خامنہ ای کے لیے؟ نہیں، اس کا خون اس کے لیے نہیں بہہ سکتا تھا۔' ایک اور دوست، مروان خوری، 53، نے معواض کے ساتھ اس کا 'آخری سفر' - تابوت کے اندر اس کے جنازے کے جلوس کے ساتھ - کی ایک ویڈیو دکھائی۔ انہوں نے کہا، 'یہ پیئر کا وقت نہیں تھا۔'
