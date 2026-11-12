بیسپ نے جولائی سے ستمبر کے لیے کفالت ادائیگیاں شروع کر دیں
بیسپ نے جولائی سے ستمبر کے لیے کفالت ادائیگیاں جاری کر دی ہیں۔ خواتین متعلقہ بینکوں اور ایجنٹس سے اپنے سوشل پروٹیکشن والیٹ کے ذریعے رقم نکال سکتی ہیں۔
بینکریٹڈ انکم سپورٹ پروگرام (بی ایس پی ایف) نے جولائی سے ستمبر کے دورانیے کے لیے بینکریٹڈ کفالت کی ادائیگیاں جمعرات سے جاری کر دی ہیں۔ یہ اہم خبر خبرنگار ویب سائٹ نے بی بی سی ڈبلیو ٹی وی کی رپورٹ کی بنیاد پر شائع کی ہے۔
اس پروگرام کے تحت اہل خواتین اب اپنے قریبی تاجروں اور دکانوں سے رقم نکال سکتی ہیں۔ ادائیگیوں کو چار نجی بینکوں کے ذریعے ڈسپچ کیا جا رہا ہے۔ اس نظام میں خواتین کو کوئی بینک کارڈ درکار نہیں ہوگا۔Also readIndonesia’s VP Gibran resigns as political rift draws attention
ادائیگیوں کا نیا میکانزم اور نظام
بی ایس پی ایف کے ترجمان نے واضح کیا کہ تازہ ترین قسط چار نجی بینکوں کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ اہل خواتین اپنے قریبی ریٹیلر اور دکانوں سے رقم جمع کر سکتی ہیں۔ یہ نظام تمام خواتین کے لیے کھلا ہے جو اس پروگرام کا حصہ ہیں۔
ترجمان کے مطابق، مستفید خواتین ہفتے کے ساتوں دن، حتیٰ کہ عوامی چھٹیوں پر بھی، رقم نکال سکتی ہیں۔ کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہوگی۔ خواتین اپنی ضروریات کے مطابق کوئی بھی رقم نکال سکتی ہیں۔
باقی بیلنس محفوظ رہے گا۔ رقم باقی بیلنس ڈیجیٹل والیٹ میں محفوظ رہے گا۔ یہ نظام خواتین کو مالیاتی استحکام فراہم کرتا ہے۔ وہ چاہیں تو تھوڑی یا زیادہ رقم نکال سکتی ہیں۔
سی این آئی سی اور بائیو میٹرک کی اہمیت
رقم نکالتے وقت بینک کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ مستفید خواتین اپنے کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر اور بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے فنڈز تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ ایک محفوظ اور جدید طریقہ کار ہے۔
بی ایس پی ایف نے ہدایت کی ہے کہ مستفید خواتین اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئی ڈی کارڈ لانا یقینی بنائیں۔ انہیں لازمی انگوٹھوں کی تصدیق کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ یہ مرحلہ فراڈ سے بچاؤ کے لیے انتہائی اہم ہے۔
ترجمان نے انتباہ کیا کہ خواتین اپنے موبائل فونز کو ریٹیلرز کے حوالے نہ کریں۔ یہ احتیاطی تدبیر مالیاتی چوری سے بچانے کے لیے ہے۔ مستفید خواتین کو چاہیے کہ وہ اس پر سختی سے عمل کریں۔
مستفیدین کے لیے اضافی ہدایات اور رابطہ
ترجمان نے واضح کیا کہ مستفید خواتین کو کسی بھی شخص کو اضافی چارجز ادا نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں جمع پوائنٹس پر بھاگ دوڑ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے فنڈز اپنی والیٹ میں محفوظ ہیں۔ یہ پیغام اطمینان کے لیے دیا گیا ہے۔
خواتین جس ضلع میں رہائش پذیر ہیں، انہیں متعلقہ ضلعی بی ایس پی ایف آفس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خاتون مشکلات کا شکار ہو یا شکایت درج کروانا چاہے تو یہ واحد رسمی ذریعہ ہے۔ ضلعی دفاتر فوری مدد فراہم کریں گے۔
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