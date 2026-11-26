بیلا حدید نے صحت کے حوالے سے اہم انکشافات کئے
امریکی ماڈل بیلا حدید نے Lymes Disease, POTS اور PMDD جیسی پیچیدہ بیماریوں کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے ریمپ پر واقعہ اور اپنے کیریئر پر اثرات بتائے۔
امریکی ماڈل بیلا حدید نے حال ہی میں اپنے صحت کے متعلق اہم انکشافات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ کئی سنگین طبی مسائل کا شکار ہیں۔ 30 سالہ معروف ماڈل نے ایک انٹرویو کے دوران یہ واضح کیا کہ وہ صرف لائم ڈیزیز ہی نہیں بلکہ متعدد دیگر پیچیدہ طبی حالتوں سے بھی دوچار ہیں۔ ان انکشافات نے فیشن انڈسٹری اور ان کے مداحوں کے درمیان کافی بحث کو جنم دیا ہے۔
طبی بیماریوں کی تفصیلات اور علامات
بیلا حدید نے تفصیل سے بتایا کہ وہ پوسچرل آرتھوسٹیٹک ٹیکی کارڈیا سنڈروم (POTS) سے متاثرہ ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے انہیں دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پری مینسٹرول ڈسفورک ڈس آرڈر (PMDD) کا بھی شکار ہیں۔ یہ حالت ماہواری کے دوران شدید جسمانی اور ذہنی تکلیف کا سبب بنتی ہے۔Also readHere’s everything you should know about stage 2 kidney disease
ماڈل کا کہنا ہے کہ انہیں اینڈومیٹریوسس نامی بیماری بھی ہے جس کے باعث جسمانی درد اور مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ان تمام بیماریوں کا اثر ان کی روزمرہ کی زندگی پر پڑتا ہے۔ بیلا نے واضح کیا کہ یہ حالتیں ان کی ماڈلنگ کی کیریئر کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی مشکلات پیش آتی رہتی ہیں۔
ریمپ پر ہونے والے خوفناک واقعے کی کہانی
بیلا حدید نے ایک خاص واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ایک مرتبہ ریمپ پر واک سے پہلے اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ انہیں سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کے دوران ان کی حالت انتہائی نازک ہو گئی تھی۔ ماڈل نے اسے ایک خوفناک لمحہ قرار دیا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ اچانک طبیعت خراب ہونے سے ان کے اعتماد پر برا اثر پڑتا ہے۔ فیشن شوز اور ریمپ واک کے دوران ایسی صورتحال پیش آنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تاہم بیلا نے یہ بھی کہا کہ اب وہ اپنے جسمانی استحکام کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کے فیصلے کرتی ہیں۔
کیریئر پر اثرات اور مستقبل کی حکمت عملی
امریکی ماڈل کا کہنا ہے کہ وہ اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے اپنا کام تقسیم کرتی ہیں۔ وہ اب ایسے پروجیکٹس قبول کرتی ہیں جو ان کی جسمانی حالت کے موزوں ہوں۔ بیلا حدید کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی صحت برقرار رکھتے ہوئے اپنے کیریئر کو جاری رکھیں۔ انہوں نے اپنے مداحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صحت کے مسائل کو سنجیدگی سے لیں۔
بیلا حدید کے یہ انکشافات فیشن انڈسٹری میں صحت کے معاملات کو اجاگر کرنے کا باعث بنے ہیں۔ وہ اپنی بیماریوں کے باوجود اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ کھلی بات چیت دوسرے فنکاروں کے لیے بھی حوصلہ افزا ہے۔ بیلا امید کرتی ہیں کہ ان کی کہانی لوگوں کو آگاہ کرے گی۔
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