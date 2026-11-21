بیلجیم میں ہڑتال کے باعث فضائی آپریشن شدید متاثر، تمام پروازیں منسوخ
بیلجیم میں ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ہڑتال کے باعث 23 نومبر کو فضائی آپریشن شدید متاثر ہوں گے، اسکائیز نے صبح 7 سے رات 9 بجے تک سروس منسوخ کردی۔
بیلجیم میں ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ملک گیر ہڑتال کے باعث 23 نومبر کو پورے ملک میں فضائی آپریشن شدید متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ اس ہڑتال کی وجہ سے تقریباً تمام پروازوں کے منسوخ ہونے کا خدشہ ہے، جس سے ہزاروں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
فضائی خدمات کی مکمل بندش اور اسباب
بیلجیم میں فضائی ٹریفک کنٹرول کی ذمہ دار کمپنی اسکائیز نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ پیر کے دن صبح 7 بجے سے رات 9 بجے تک معمول کی فضائی ٹریفک کنٹرول سروس فراہم نہیں کی جا سکے گی۔ کمپنی کے مطابق عملے کی متوقع کمی کی وجہ سے پروازوں کی محفوظ آمدورفت یقینی بنانا ناممکن ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔Also readمبینہ کرپشن کیس :سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کےلیے اہم خبر
حکومتی بحران اور استعفے کی پیشکش
ملک کے سب سے بڑے برسلز ایئرپورٹ نے تصدیق کی ہے کہ آنے اور جانے والی زیادہ تر پروازیں منسوخ کرنا پڑیں گی۔ اس ہڑتال کا بنیادی سبب وزیراعظم بارٹ ڈی ویور کی حکومتی کفایت شعاری اقدامات کے خلاف احتجاج ہے، جس کے تحت آئندہ برسوں میں 10 ارب یورو کی بچت کے منصوبے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ رواں ماہ حکومتی اتحاد میں اختلافات کی وجہ سے وزیراعظم نے استعفیٰ دینے کی پیشکش کی تھی، تاہم شاہ فلپ نے استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مسئلے کے حل کے لیے انہیں مزید وقت دیا ہے۔
دیگر ہوائی اڈوں اور مسافروں پر اثرات
چارلروئے ایئرپورٹ کے مطابق ہڑتال کے نتیجے میں ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر پورے دن فضائی آپریشن معطل ہو سکتے ہیں، جس سے ہزاروں مسافروں کی آمدورفت متاثر ہوگی۔ کمپنی اسکائیز نے واضح کیا ہے کہ ہنگامی اور اہم حفاظتی پروازوں کے لیے کم سے کم ضروری خدمات دستیاب رہیں گی، لیکن عام مسافروں کی پروازیں شدید متاثر ہوں گی۔
یہ صورتحال بیلجیم کی سیاسی کیفیت کے عکاس ہے، جہاں گزشتہ کئی ماہ سے کفایت شعاری اقدامات کے خلاف ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومتی فیصلوں کے خلاف عوامی اور ملازمت کش تنظیموں کا احتجاج مسلسل جاری ہے، جس کا براہ راست اثر ملک کے اہم اقتصادی اور نقل و حمل کے شعبوں پر پڑ رہا ہے۔
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