بیمہ سیکٹر پر مالیات اور تنظمی مسائل پر بحث: فائنانشل منسٹر اور آئی ای پی وفد کی ملاقات

فائنانشل منسٹر محمد اورنگزیب نے بیمہ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وفد کے ساتھ ملاقات کر کے 2026-27 کے مالی سال کے بودجے میں بیمہ سیکٹر سے متعلق مسائل پر بحث کی۔ مباحثات میں مالیات، تنظمی مسائل، بچت کی تہذیب، اور بیمہ کی رسد کو بڑھانے کے لیے اقدامات شامل تھے۔ وفد نے مالیات کی تسہیلات کی بحالی اور سرمایہ کاری کے فریم ورکس کے بہتر ملائمی پر زور دیا۔ منسٹر نے تجزیات کو قبول کیا اور کہا کہ یہ آئندہ بودجے کے متن میں نظر انداز کیے جائیں گے۔
ایک وفد نے بیمہ سیکٹر کے متعلق مالیات اور تنظیمی مسائل پر تجزیہ پیش کیا۔ اسلام آباد (ای پی پی) - فائنانشل منسٹر محمد اورنگزیب نے بیمہ ایسوسی ایشن آف پاکستان (آئی ای پی) کے وفد کے ساتھ ملاقات کر کے 2026-27 کے مالی سال کے بودجے میں بیمہ سیکٹر سے متعلق مسائل پر بحث کی۔ منسٹر نے بیمہ صنعت کی بودجے کے مشورے میں حصہ لینے کی تلاش کی اور کہا کہ حکومت کی سیاستوں کو اقتصادی ترقی اور مالی استحکام کے ساتھ ملائم رکھنے کے لیے مختلف سیکٹروں کے ساتھ مستمر گفتگو ضروری ہے۔ وفد نے بیمہ سیکٹر کے متعلق مالیات اور تنظمی مسائل پر تجزیہ پیش کیا، جس میں فائنانشل اور صوبائی مالیات کے تعلقات اور سیکٹر پر اثرات پر بحث کی گئی۔ مالیات کے نظام میں یکسانیت، یکجہتی اور پیش بینی کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ سیکٹر کی ترقی آسان ہو۔ مباحثات میں بیمہ سے متعلق قوانین کی واضح ترین استعمال پر بھی بحث کی گئی، خاص طور پر مالیات کے نظام کے ساتھ۔ وفد نے کہا کہ موجودہ قانونی اور تنظمی اصولوں کو بدلے ہوئے سیاستوں اور حسابات کے معیارات کے ساتھ ملائم رکھنا ضروری ہے۔ وفد نے بچت کو تہذیب دینے اور بیمہ کی رسد کو بڑھانے کے لیے اقدامات پیش کیے، جن میں پالیسی ہولڈروں کے لیے مالیات کی تسہیلات کی بحالی بھی شامل تھی۔ طویل مدت کے بچت کے آلے کو تہذیب دینے اور خاص طور پر سالاریڈ افراد میں شرکت کو بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ مباحثات میں مالی سیکٹر کی ترقی میں بیمہ سیکٹر کی کردار کو مضبوط کرنے پر بھی بحث کی گئی، جس میں سرمایہ کاری کے فریم ورکس اور طویل مدت کے مالی آلے کے ساتھ بہتر ملائمی شامل تھی۔ سیکٹر سے متعلق مسائل پر ریگولیٹرز اور سیاست بنانے والوں کے ساتھ مستمر تعامل کو ضروری بتایا گیا۔ منسٹر نے وفد کے پیش کردہ تجزیات کو قبول کیا اور کہا کہ یہ تجزیات آئندہ بودجے کے متن میں نظر انداز کیے جائیں گے۔ حکومت نے کہا کہ مالی سیکٹر کی ترقی پر کام جاری ہے، لیکن مالی سیاست میں توازن اور مستحکم نقطہ نظر برقرار رکھا جائے گا۔
