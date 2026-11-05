بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لاہور میں بڑی مالی بے ضابطگی، 51 کروڑ روپے غیر مستحقین کو
بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لاہور کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق گریڈ 17 سے 20 کے افسران اور مردوں کو خواتین کے نام پر 51 کروڑ روپے سے زائد امداد فراہم کی گئی۔
بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لاہور کی حالیہ آڈٹ رپورٹ نے صوبائی سطح پر ہونے والی بڑی پیمانے پر مالی بدعنوانیوں کا پردہ فاش کیا ہے جس کے تحت غیر مستحق افراد، بشمول سرکاری افسران اور ان کے اہل خانہ، کو لاکھوں روپے کی امداد فراہم کی گئی۔
رپورٹ کے مطابق گریڈ 17 سے لے کر 20 تک کے اعلیٰ سطح کے سرکاری افسران اور ان کی فیملیز نے بھی اس سوشل سیفٹی نیٹ پروگرام کا غلط استعمال کرتے ہوئے امداد وصول کی ہے، جبکہ کئی ایسے معاملات بھی سامنے آئے ہیں جہاں مردوں نے خواتین کے نام پر پیسے نکلوائے۔Also readبرازیل میں انڈر 20 فٹبال میچ کے دوران شدید لڑائی، 51 ریڈ کارڈز کا عالمی ریکارڈ قائم
گریڈ 17 سے 20 افسران اور مردوں کی امداد وصولی
بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لاہور کی آڈٹ رپورٹ نے ثابت کیا ہے کہ گریڈ 17 سے 20 کے 107 افسران نے بھی پروگرام سے مستفید ہوتے ہوئے امداد حاصل کی ہے۔ رپورٹ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ غیر مستحق 12 ہزار 78 افراد کو کل 51 کروڑ 57 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ادا کی گئی، جو کہ پروگرام کے اصولوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔
بے ضابطگیوں کا ایک حیران کن پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ 450 سے زائد مردوں نے خواتین کے لیے مقررہ امداد وصول کی، جبکہ ایک ایسے آدمی کا معاملہ بھی رپورٹ میں شامل ہے جس کی سات بیویاں رجسٹرڈ ہیں، جو کہ ریکارڈ میں موجود سنگین تضاد کی عکاسی کرتا ہے۔
آڈٹ رپورٹ کے مطابق 2022 سے 2024 کے مالیاتی سالوں کے دوران غلط صنفی ریکارڈ کی بنیاد پر مردوں کو 76 لاکھ 41 ہزار روپے کی امداد فراہم کی گئی، جبکہ 12 ہزار سرکاری افسران اور ملازمین کو 51 کروڑ سے زائد کی رقم دی گئی، جس میں ان کے شریک حیات بھی شامل تھے۔
شناختی کارڈ اور ازدواجی ریکارڈ میں سنگین تضاد
لاہور میں ہونے والے جائزے کے دوران یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایک شناختی کارڈ پر کئی کئی افراد کو ادائیگیاں کی گئیں، جس کے نتیجے میں ایک شناختی کارڈ متعدد خواتین سے منسلک ہونے کی 5 ہزار 598 کیسز ریکارڈ ہوئیں جن پر 24 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں۔
رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ 7 ہزار غیر شادی شدہ خواتین کا ریکارڈ غلطی سے شادی شدہ درج کیا گیا، جس کی وجہ سے 10 کروڑ 47 لاکھ روپے سے زائد کی ادائیگیاں غیر مستحق افراد کو کی گئیں۔
اس کے علاوہ، سرکاری ملازمین بھی تعلیمی وظائف کے ریکارڈ میں طالب علم کے طور پر درج پائے گئے، جس کے تحت 278 سرکاری ملازمین کے بطور طالب علم اندراج پر ان کی ماؤں کو 25 لاکھ 46 ہزار روپے ادا کیے گئے، حالانکہ جانچے گئے 23 کیسوں میں متعلقہ افراد یا تو تعلیم مکمل کرچکے تھے یا پھر وہ زیر تعلیم نہیں تھے۔
اسکالرشپ فنڈز اور خردبرد کی غیر حل شدہ شکایات
بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لاہور کی آڈٹ رپورٹ میں طلبہ اسکالرشپ کے 13 کروڑ روپے سے زائد کی غیر مجاز منتقلی کا بھی انکشاف کیا گیا ہے، جبکہ پانچ جامعات کے اسکالرشپ فنڈز کے جائز استعمال کا کوئی ثبوت آڈٹ کو فراہم نہیں کیا جا سکا۔
ادائیگیوں میں ہونے والی خردبرد کے حوالے سے 8 ہزار 907 شکایات آڈٹ کے اختتام تک غیر حل شدہ رہیں، جن کے تحت تقریباَُ 3 کروڑ 97 لاکھ روپے شامل تھے، جو کہ نظام میں موجود کمزوریوں کی واضح علامت ہیں۔
بی آئی ایس پی کی انتظامیہ نے مؤقف اپناتے ہوئے کہا کہ غلط صنفی اور ازدواجی ریکارڈ ابتدائی سروے میں بنا جسے بعد میں درست کیا گیا، تاہم محکمانہ اکاؤنٹس کمیٹی نے بے ضابطگیوں کی تصدیق، مزید تحقیقات اور نااہل افراد سے رقم کی فوری وصولی کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics