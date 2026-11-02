بیننس کو 6.3 ارب ڈالر کے کرپٹو ہیک سے نقصان، 3.64 ارب ڈالر نکلوائے
بیننس پر ہونے والے بڑے کرپٹو ہیک کے بعد صارفین نے 3.64 ارب ڈالر نکلوائے۔ کمپنی نے 6.3 ارب ڈالر کے نقصان کی ادائیگی کر دی ہے اور خدمات بحال کر دی ہیں۔
عالمی سب سے بڑا کرپٹو کرنسی ایکسچینج بیننس نے اتوار کو اپنی خدمات بحال کر دیں۔ اس دوران صارفین نے 3.64 ارب ڈالر نکلوائے جو کہ کل اثاثوں کا 2.1 فیصد بنتا ہے۔ فیس بی آئی کے مطابق یہ حملہ شمالی کوریا سے منسلک ہیکرز نے کیا تھا۔
بیننس پر ہونے والا سائبر حملہ
گزشتہ ہفتے ہونے والے اس بڑے کرپٹو ہیک کے بعد بیننس کو شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کے نتیجے میں تقریباً 6.3 ارب ڈالر کی کرپٹو کرنسی چوری ہو گئی۔ یہ واقعہ تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی ڈکیتی مانا جا رہا ہے۔ ہیکرز نے یہ رقم تقریباً چوبیس منٹ میں چوری کی۔Also readبائننس نے 6.3 ارب ڈالر کی چوری شدہ کریپٹو کرنسی بحال کرنے کا اعلان کیا
فیس بی آئی کے مطابق شمالی کوریا کی اسٹیٹ اسپانسرڈ یونٹ ٹریڈر ٹریٹر نے یہ حملہ کیا۔ شمالی کوریا نے ان الزامات کو ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ اس کے سفارت خانوں سے بھی کوئی ردعمل نہیں آیا۔ فیس بی آئی کا کہنا ہے کہ ہیکرز نے چوری شدہ اثاثوں کو ایเธرم میں تبدیل کیا۔
صارفین کا اعتماد اور رقم نکالنا
بیننس پر چلنے والی رقم کی نکاسی صارفین کے اعتماد کا پہلا امتحان ہے۔ ڈیفی لاما کے مطابق باہر جانے والی رقم 5.81 ارب ڈالر ہے۔ بیننس نے کہا کہ یہ اعداد و شمار درست نہیں ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ صارفین کی مانگ کے مطابق وڈراوال فیصلے کیے جاتے ہیں۔
بیننس نے پہلے مرحلے میں پندرہ ٹوکنز پر وڈراوال کی اجازت دی۔ ان میں بٹ کوائن اور ایٹریم شامل ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ صارفین کے نقصان کی پوری ادائیگی کرے گی۔ یہ فیصلہ کمپنی کے لیے مالی لحاظ سے بہت بڑا ہے۔
بیننس کی طرف سے نقصان کی ادائیگی
بیننس نے 6.3 ارب ڈالر کے نقصان کا احاطہ کر لیا ہے۔ کمپنی نے 95 فیصد چوری شدہ اثاثوں کو بحال کر دیا ہے۔ یہ رقم کمپنی کے محفوظ اثاثہ فنانس میں سے آئی ہے۔ یہ فنڈ صارفین کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا۔
بیننس کے سینئر ایگزیکٹوز نے کہا کہ یہ ایک پیچیدہ حملہ تھا۔ ہیکرز نے مبینہ طور پر مبینہ لیپ ٹاپ کو متاثر کیا۔ کمپنی نے SAFU فنڈ کا 50 فیصد حصہ استعمال کیا۔ انہوں نے فنڈ کو بحال کرنے کا عہد کیا۔
عالمی ردعمل اور مستقبل کی تیاریاں
ریاستہائے متحدہ کے صدر نے کہا کہ ابھی تک یقین نہیں ہے کہ شمالی کوریا ملوث ہے۔ بیننس نے دیگر کمپنیوں کے ساتھ مل کر اثاثوں کو منجمد کرنے کی کوشش کی۔ تقریباً تین ارب ڈالر تک کی رقم ملی ہے۔
بیننس کے بانی چانگ پینگ ژاؤ نے فیس بی آئی کی مدد کا شکریہ ادا کیا۔ بیننس کے پاس 335 ملین رجسٹرڈ صارفین ہیں۔ کمپنی کے کل اثاثے 171 ارب ڈالر ہیں۔ اب کمپنی کو یہ دیکھنا ہے کہ صارفین کب مکمل طور پر واپس آئیں۔
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