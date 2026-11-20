بین الاقوامی عدالت کے نسل کشی کے فیصلے کے باوجود روہنگیا مہاجرین کی واپسی کا مستقبل مبہم
متحدہ قوموں کی عدالت نے میانمار پر نسل کشی کے جرم کا فتویٰ سنایا ہے، لیکن خانہ جنگی اور سیکیورٹی کی خراب صورتحال کی وجہ سے ایک ملین روہنگیا مہاجرین کی وطن واپسی ابھی بھی غیر یقینی ہے۔
متحدہ قوموں کی سب سے اعلیٰ عدالت انصاف نے جمعرات کو ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے میانمار پر گیارہ ہزار سے زید روہنگیا مہاجرین پر 2017 میں کی گئی فوجی کارروائی میں نسل کشی کے جرم کا فتویٰ سنایا۔ بنگلہ دیش کے کوکس بازار کے وسیع مہاجر کیمپوں میں موجود ہزاروں روہنگیا مہاجرین نے اس فیصلے کا جشن منایا، جس میں انہیں انصاف ملنے کی امید ظاہر کی گئی۔ تاہم، یہ فیصلہ میانمار کے مسلمان اقلیتی گروہ پر 2017 میں کی گئی فوجی کارروائی کے تناظر میں ایک سنگی قانونی کارروائی ہے۔
وفاقت کی جانب سے واپسی کے لیے نیا ٹائم لائن
بنگلہ دیش کی حکومت نے اس فیصلے کو مہاجرین کی وطن واپسی کے عمل کو تیز کرنے کا ایک موثر ذریعہ قرار دیا ہے، حالانکہ اس عمل کو فوری نتائج کا انتظار نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے خارجہ امور کے سرکاری وزیر حمائون کوبیر نے جمعہ کو تصدیق کی کہ یہ فیصلہ مہاجرین کی واپسی کے عمل کے لیے ایک حوالہ کے طور پر کام کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش دیگر بین الاقوامی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر دباؤ ڈالے گا تاکہ ایک سے ڈھائی سال کے اندر محفوظ راستہ فراہم کیا جا سکے۔ یہ پہلا واضح وقت ہے جو اس عمل کے لیے پیش کیا گیا ہے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
میانمار میں جاری خانہ جنگی اور سیکیورٹی خطرات
میانمار کے اندر جاری تیزی سے بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اور بڑھتی ہوئی خانہ جنگی کے باعث مہاجرین کی واپسی کا امکان اب بھی بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ اگست 2021 میں آنگ سان سو چی کی منتخب حکومت کے خاتمے کے بعد سے ملک میں خانہ جنگی چل رہی ہے۔ راکھائن اسٹیٹ میں 2023 کے آخر میں فوج اور آرکان آرمی کے درمیان نئی جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں مزید لوگ بنگلہ دیش کی طرف بھاگے۔ آرکان آرمی نے اب راکھائن اسٹیٹ کے تقریباً تمام حصے پر کنٹرول کر لیا ہے، جو وہی علاقے ہیں جہاں سے زیادہ تر مہاجرین کا تعلق ہے۔
میانمار کی پوزیشن اور مقامی تجزیہ کاروں کا ردعمل
میانمار کی حکومت نے جمعرات کے فیصلے کو غیر متفقہ اور غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ملک پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ میانمار کے ایک آزاد تجزیہ کار سائی کی زیں سو نے کہا کہ اگرچہ عدالت نے واپسی کا حکم دیا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے عملی ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی جرموں کے بعد اب بھی واپسی ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب، کرس لویا، ارکان پروجیکٹ کی ڈائریکٹر، نے کہا کہ بغیر شہریت، حقوق اور محفوظ سیکیورٹی کے واپسی ناممکن ہے۔
بنگلہ دیش کی معاشی مشکلات اور بین الاقوامی فنڈز
بنگلہ دیش جو اب یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا صدر ممالک ہے، اس کے پاس روہنگیا مہاجرین کے لیے مالیاتی وسائل محدود ہو چکے ہیں۔ 2026 کے لیے مطلوبہ سات سو دس ملین ڈالر میں سے صرف اسی فیصد فنڈز اکٹھے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت مہاجرین کی واپسی چاہتی ہے لیکن اس کا موقف ہے کہ صورتحال مناسب ہونے کے بعد ہی واپسی ممکن ہو گی۔ مالےیشیا بھی اپنے علاقے سے مہاجرین کو واپس بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے۔
مہاجرین کی موجودہ آبادی اور مستقبل کا جائزہ
میانمار میں قبل از وقت ساڑھے سات لاکھ روہنگیا رہتے تھے، جبکہ اب صرف ساڈھے چھ لاکھ رہ گئے ہیں، جن میں سے چودہ ہزار داخلی طور پر بے گھر کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ میانمار کے مطابق بنگلہ دیش کے کیمپوں میں موجود تیس لاکھ سے زید لوگوں کو اصل راکھائن کے رہائشی تسلیم کیا گیا ہے۔ تاہم، سیکیورٹی بہتر ہونے سے پہلے کوئی واپسی عمل نہیں ہو سکتی۔ بنگلہ دیش کے پندرہ کروڑ انیس لاکھ آبادی والے ملک میں روہنگیا کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشی طور پر تنگدست ہیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics