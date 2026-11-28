بین الاقوامی عدالت نے ارجنٹائن کی درخواست مسترد کرتے ہوئے برطانیہ کو فاک لینڈ میں تیل کی تلاش کی اجازت دے دی
بین الاقوامی عدالت برائے قانونِ سمندر نے ارجنٹائن کی درخواست مسترد کر دی جس سے برطانیہ کو فاک لینڈ جزائر کے قریب تیل کی تلاش جاری رکھنے کا موقع ملا ہے۔
بین الاقوامی عدالت برائے قانونِ سمندر (ITLOS) نے ہفتے کے روز ارجنٹائن کی درخواست کو 18 کے مقابلے میں 3 ووٹوں سے مسترد کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد برطانیہ متنازع فاک لینڈ جزائر کے قریب اپنا منصوبہ سی لائن آئل فیلڈ جاری رکھ سکے گا۔ عدالت نے اس معاملے کو سمندری قانون کی تشریح کے دائرہ کار سے نکال کر جزائر کی خودمختاری کے تنازع کے تحت رکھا ہے۔
عدالتی فیصلے کی تفصیلات اور قانونی پہلو
بین الاقوامی عدالت برائے قانونِ سمندر (ITLOS) نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ یہ معاملہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا کیونکہ اس کا تعلق جزائر کی خودمختاری کے تنازع سے ہے، نہ کہ صرف سمندری قانون کی تشریح سے۔ ارجنٹائن نے درخواست کی تھی کہ سی لائن آئل فیلڈ منصوبے پر عارضی طور پر پابندی لگائی جائے جب تک اس کے دائر کردہ ثالثی کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ عدالت نے ارجنٹائن کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اس بات کو مستحکم کیا کہ یہ تنازعہ زمینی اور سمندری حدود کی عدم تسلی بخش کیفیت کی وجہ سے ہے۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
فریقین کے موقف اور ردعمل
ارجنٹائن کا مؤقف تھا کہ برطانیہ متنازع علاقے میں یکطرفہ طور پر قدرتی وسائل کا استحصال کر رہا ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب برطانیہ نے دلیل دی کہ اصل معاملہ فاک لینڈ جزائر کی ملکیت کا ہے، جو سمندری قانون کے تحت نہیں آتا۔ عدالت نے اسی مؤقف کو درست قرار دیا۔ فیصلے پر برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملی بینڈ اور اٹارنی جنرل ایلی ریوز نے خوشی کا اظہار کیا اور ارجنٹائن سے مطالبہ کیا کہ وہ فاک لینڈ کے باشندوں کے حقِ خود ارادیت کا احترام کرے اور معاشی دباؤ ختم کرے۔
منصوبے کی تفصیلات اور مستقبل کا جائزہ
سی لائن آئل فیلڈ منصوبہ برطانوی کمپنی راک ہوپر ایکسپلوریشن اور اسرائیلی کمپنی نویٹاس پیٹرولیم کی مشترکہ شراکت میں چلایا جا رہا ہے۔ اس آئل فیلڈ میں تقریباً 1.7 ارب بیرل تیل کے ذخائر کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ برطانیہ نے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈرلنگ مارچ 2027 سے پہلے شروع نہیں ہوگی جبکہ تیل نکالنے کا عمل مارچ 2028 سے پہلے شروع نہیں ہوگا۔ عدالت نے برطانیہ کی اس یقین دہانی کو باقاعدہ طور پر ریکارڈ بھی کیا۔ ارجنٹائن کے صدر خاویر میلی نے کہا کہ وہ عدالت کے فیصلے کا احترام کریں گے لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارجنٹائن بین الاقوامی قانون کے دائرے میں اپنے حقوق کا دفاع جاری رکھے گا اور یکطرفہ استحصال کو روکنے کے لیے تمام سفارتی، قانونی اور انتظامی راستے استعمال کرے گا۔
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