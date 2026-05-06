بین الاقوامی پیغامِ اسلام کانفرنس میں فلسطین اور ایران کے خلاف جارحیت کی شدید مذمت، مسلم دنیا کے اتحاد پر زور

اسلام آباد میں منعقدہ عالمی پیغامِ اسلام کانفرنس میں فلسطینی مفتی اور بین الاقوامی علماء نے شرکت کی، جہاں علاقائی استحکام، پاکستان کے دفاعی کردار اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔
اسلام آباد میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی پیغامِ اسلام کانفرنس نے ایک بار پھر دنیا کی توجہ مسلم امہ کے درپیش سنگین چیلنجز اور عالمی امن کے مسائل کی طرف مبذول کرائی ہے۔ اس عظیم الشان تقریب میں فلسطین کے گرینڈ مفتی سمیت دنیا بھر کے نامور علماء، مفکرین اور بین الاقوامی مندوبین نے شرکت کی تاکہ موجودہ عالمی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے اور ایک مشترکہ حکمت عملی وضع کی جائے۔ کانفرنس کے شرکاء نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے جانے والے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اور اسے بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ شرکاء نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ عرب ممالک کو نشانہ بنانے والے حملے نہ صرف ان ممالک کی خودمختاری کے خلاف ہیں بلکہ یہ پورے خطے کے سیاسی اور معاشی استحکام کو شدید خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر عالمی برادری اور اقوام متحدہ نے فوری طور پر مداخلت نہ کی تو مشرق وسطیٰ میں بے امنی کی لہر مزید پھیلے گی جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے۔ خاص طور پر فلسطین میں جاری انسانی المیے اور فلسطین ی عوام پر ہونے والے مظالم کو روکنے کے لیے ایک جامع اور مؤثر عالمی حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ معصوم انسانوں کا خون بہنا بند ہو سکے۔ کانفرنس کے دوران پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے موثر سفارتی کردار اور خاص طور پر فلسطین کے معاملے پر پاکستان کے غیر متزلزل اور اصولی موقف کی بنیاد پر ایک اعزازی شیلڈ پیش کی گئی۔ اس موقع پر ایک اہم اعلان کرتے ہوئے ایک ممتاز شخصیت کو گلوبل پرسنالٹی آف 2025 کے اعزاز سے نوازا گیا، جس کا بنیادی مقصد پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینا اور عالمِ اسلام میں اتحاد کی بنیادیں مضبوط کرنا تھا۔ اس موقع پر مقررین نے پاکستان کی موجودہ حکومت اور مسلح افواج کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور ملک کی حالیہ دفاعی اور سیکیورٹی کامیابیوں پر قومی سطح پر مبارکباد پیش کی۔ خاص طور پر مرکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص جیسے کامیاب آپریشنز کا ذکر کرتے ہوئے انہیں قومی کامیابی، عزم اور استقامت کی علامت قرار دیا گیا۔ شرکاء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان کا دفاعی نظام نہ صرف ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے بلکہ خطے میں امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہا ہے جس سے پڑوسی ممالک کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مولانا اشرفی نے اپنے جامع خطاب میں مسلم امہ کے اندر حقیقی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت پر بھرپور زور دیا اور علاقائی مسائل بشمول ایران اور دیگر عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کے متوازن اور دانشمندانہ موقف کی بھرپور تائید کی۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو انتہائی اہمیت دیتے ہوئے اسے مسلم ممالک کی اجتماعی سلامتی اور معاشی استحکام کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلام امن، رواداری اور بھائی چارے کا دین ہے اور تشدد، بھتہ خوری اور قانون شکنیاں کسی صورت اسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہو سکتیں۔ انہوں نے ریاست کے تمام اداروں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا تاکہ ملک میں امن و امان کو برقرار رکھا جائے اور دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کو مزید تقویت دی جا سکے۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے والے عناصر کا مقابلہ صرف علم، شعور اور درست مذہبی رہنمائی کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے تعلیمی اداروں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ کانفرنس کے اختتامی مرحلے میں ایک تاریخی اعلان کیا گیا کہ ساتویں بین الاقوامی پیغامِ اسلام کانفرنس مارچ 2027 میں منعقد کی جائے گی۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا اور دنیا بھر میں امن و سلامتی کا پیغام پھیلانا ہے۔ اس عظیم الشان تقریب میں مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام کے امام، فلسطین کے گرینڈ مفتی، شیخ الازہر اور پوپ سمیت دنیا کے تمام بڑے مذہبی رہنماؤں کو خصوصی طور پر مدعو کیا جائے گا تاکہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان موجود غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے اور انسانیت کی بقا کے لیے مشترکہ مقاصد پر مل کر کام کیا جا سکے۔ کانفرنس کا اختتامی سیشن ایوانِ صدر میں صدرِ پاکستان کی قیادت میں منعقد ہوگا، جہاں مستقبل کے لائحہ عمل کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اس اقدام کو عالمی امن کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا گیا ہے جو پاکستان کی ایک پرامن، روادار اور صلح جو قوم ہونے کی شناخت کو مزید تقویت بخشے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ پاکستان امن کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہے.
