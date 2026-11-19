بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا خطرات کی انتباہ، خلیجی بحران کا عالمی اثر
آئی ای اے نے بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ مڈل ایسٹ کا بحران توانائی کی سلامتی کے لیے تاریخی خطرہ ہے جس کا اثر صارفین پر پڑ رہا ہے۔
بین الاقوامی توانائی ایجنسی (آئی ای اے) نے جمعرات کے دن ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے انتباہ کیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جاری کشیدگی توانائی کی سلامتی کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فروری میں ایران پر بمباری سے شروع ہونے والے اس بحران نے عالمی مارکیٹ میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے۔ آئی ای اے کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر توانائی کی سپلائی پر اثرات کو جذب کرنے کے اب آپشن ختم ہو رہے ہیں اور اس کی قیمت صارفین ادا کر رہے ہیں۔
تاریخی خطرہ اور سپلائی چینز کا خدشہ
بین الاقوامی توانائی ایجنسی (آئی ای اے) کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فatih birol نے اپنی سالانہ رپورٹ 'ورلڈ انرجی آؤٹ لک' کے تعارفی حصے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ صورتحال 1970 کی دہائی کے آئل شاکس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کا بحران توانائی کی سلامتی کے لیے اب تک کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے ردعمل میں ہرمز کے تنگے کو بند کرنے اور اناجبر ٹینکرز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، جس سے گلف ممالک کی آئل برآمدات روکنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔Also readAnthropic IPO: AI Firm Raises $81.3B, Valued at $1.5T
صارفین پر بڑھتا بوجھ اور قیمتوں میں اضافہ
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومتوں نے گھروں اور صنعتوں کو تحفظ دینے کے لیے مداخلت کی ہے، لیکن پھر بھی قیمتیں بلند ہیں اور کچھ مقامات پر سپلائی کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ فatih birol نے واضح کیا کہ جب دیگر محفوظ جگہیں خالی ہو جاتی ہیں تو اثرات برداشت کرنے کی ذمہ داری بڑھتی ہوئی قیمتوں اور صارفین پر آتی ہے۔ امریکہ کی جانب سے بحیرہ روم کے راستے جہازوں کی اسکورٹنگ کرنے کے باوجود، جو پہلے عالمی آئل شپمنٹس کا تقریباً ایک پچھواہوا حصہ لے جاتا تھا، سپلائی لائنز شدید متاثر ہیں۔
متبادل منظر نامے اور مستقبل کی پیش گوئیاں
آئی ای اے نے اپنی رپورٹ میں وسطی منظر نامے میں پیش گوئی کی ہے کہ عالمی آئل کی مانگ 2030 کے آس پاس عروج پر پہنچ جائے گی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گرنے لگے گی، جبکہ گیس کی مانگ 2035 تک بڑھتی رہے گی۔ تاہم، رپورٹ میں مڈل ایسٹ کے بحران کے طویل جاری رہنے کے دو نئے منظر نامے بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ اگرچہ توانائی کے شعبے نے کافی لچک دکھائی ہے، لیکن جتنی دیر بحران جاری رہے گا، اثرات اتنے ہی گہرے ہوں گے۔
ماحولیاتی تبدیلی اور عالمی اجتماعات کا پس منظر
یہ اہم رپورٹ ترکی میں ہونے والے سی او پی 31 کے موسماتی مذاکرات کے موقع پر سامنے آئی ہے، جہاں حکومتیں موسم کے تبدیلی کے معاملات پر بات چیت کر رہی ہیں۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہریں، جنگلات میں آگ لگنا، اور نیپال میں موذی سیلاب نے حکومتوں پر مزید دباؤ ڈالا ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کریں۔ آئی ای اے اپنی پیش گوئیوں کے لیے تین منظر نامے استعمال کرتی ہے جن میں موجودہ پالیسیاں، اعلان شدہ حکومتی اقدامات، اور 2050 تک خالص صفر اخراج کے ہدف کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔
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