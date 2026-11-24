بیور سوپر مون: آج شام پاکستان میں قمری منظر کا عروج
نومبر کا بیور سوپر مون آج شام 7 بجکر 53 منٹ پر پاکستانی آسمان پر اپنی چمک دمک کے ساتھ نظر آئے گا جو کہ سال کا دوسرا سب سے بڑا قمری منظر ہوگا۔
پاکستان بھر کے آسمان پر آج رات ایک دلچسپ فلکیات ی مظہر دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں سال کا دوسرا سوپر مون اپنی چمک دمک کے ساتھ نظر آئے گا۔ اس قمری منظر کو بیور مون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو رواں سال کے دوران دیکھا جانے والا یہ دوسرا موقع ہے جہاں چاند اپنی مدار کی قریبی ترین سطح پر پہنچے گا۔ یہ خاص قمری منظر پاکستان ی معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجکر 53 منٹ پر اپنی عروج کی سطح کو حاصل کرے گا جو کہ عالمی معیاری وقت کے مطابق دو بجکر 53 منٹ گنٹے کے برابر ہے۔
سوپر مون کی فلکیاتی وجوہات اور ظاہری شکل
سوپر مون اس وقت وجود میں آتا ہے جب چاند اپنی بیضوی مدار میں زمین کے سب سے قریبی نقطہ پر پہنچ جاتا ہے جسے پرٹیج کہتے ہیں۔ اس مقام پر چاند اپنی معمول کی مکمل چاند سے کہیں زیادہ بڑا اور روشن نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اسے عام مکمل چاند سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ بیور مون کا نام شمالی امریکہ کی روایات سے ماخوذ ہے جہاں یہ وقت وہ بتاتا ہے جب بیور اپنی ڈیمز کو آہستہ آہستہ سردیوں کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مختلف ثقافتوں میں اسے فراسٹ مون یا فریزنگ مون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جو سردیوں کے قریب آنے کی علامت ہے۔Also readWho is Ekrem Imamoglu, the Turkish mayor who could challenge Erdogan?
مشاہدے کے لیے بہترین مقامات اور اوقات
پاکستان میں ستاروں کے شوقین افراد کو اس بصری نمائش سے لطف اندوز ہونے کے لیے کسی خصوصی آلات یا ٹیلی اسکوپ کی ضرورت نہیں ہوگی بشرطیکہ رات کا آسمان صاف ہو۔ کراچی میں چاند تقریباً شام 5 بجکر 18 منٹ پر افق سے ابھرے گا جبکہ دیگر شہروں میں اوقات میں معمولی فرق ہو سکتا ہے۔ مشاہدین کو سورج ڈوبنے کے تھوڑی دیر بعد مشرقی افق کی طرف دیکھنے کی ہدایت کی گئی ہے جہاں سے کھلے علاقے یا شدید روشنی کی آلودگی سے پاک مقامات سے بہترین نظارہ کیا جا سکتا ہے۔
چاند کا بڑا نظر آنے کی بصری کیفیت
آکسیل فریش کا چاند افق کے قریب آنے پر اکثر خاص طور پر بڑا نظر آتا ہے جسے ماہرین فلکیات مون ایلوشن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک آپٹیکل مظہر ہے جو چاند کو اس کے اصلی سائز سے زیادہ بڑا دکھاتا ہے۔ دنیا بھر میں اس کے عروج کے اوقات مختلف ہیں جیسے کہ امریکہ میں یہ صبح کے وقت اور یورپ میں دوپہر کے اوائل میں ہوتا ہے لیکن پاکستان میں شام کے اوقات میں دیکھنے کے لیے بہترین موزوں حالات موجود ہیں۔
سات بہنوں کے گروہ کے ساتھ قریبی ملاقات
اس نومبر کے مکمل چاند کے دوران اس کی چمک دمک کے ساتھ یہ چودہ مشہور ستاروں کے گروہ سیون سیسٹرز یا پلیادیاز کے قریب سے گزرے گا۔ یہ سیاروں کا گروہ آسمان پر ایک خاص خوبصورتی کا اضافہ کرتا ہے اور اسے دیکھنا ستاروں کے شوقین افراد کے لیے ایک خاص موقع ہے۔ اس وقت کے دوران آسمان کی حالتیں اس بات کا تعین کریں گی کہ مشاہدین کو یہ منظر کتنی واضح صورت میں نظر آتا ہے۔
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