بیورلی ہلز 90210 کی اداکارہ کوماری جانسن کا انتقال، دل کے عارضے کی وجہ سے
امریکی اداکارہ اور کاروباری خاتون کوماری جانسن کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 50 سال کی عمر میں دل کی پیچیدگیوں کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔
مشہور ہالی وڈ اداکارہ اور کاروباری شخصیت کوماری جانسن کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ پیرس کے صحت کے شدید مسائل کی وجہ سے 50 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئیں۔ اس خبر کی تصدیق ان کے خاندان نے کی ہے جس کے مطابق وہ 4 نومبر کو انتقال کر گئیں۔
کوماری جانسن کا انتقال اور طبی حالات
اداکارہ کوماری جانسن کا انتقال 4 نومبر کو ہوا۔ ان کے خاندان کے مطابق انہیں شدید دل کی بیماریوں سے الجھن کا سامنا تھا۔ اکتوبر 27 کو ان کے گھر میں طبی ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی جس کے بعد انہیں لاس اینجلس کے سیڈرز سائنائی میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا۔ انہیں ہسپتال میں داخل رکھا گیا لیکن ان کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ ان کی بھانجی رونڈا اسکاٹ نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ وہ بدھ کی دوپہر کو پرامنی طریقے سے انتقال کر گئیں۔ انہوں نے اداکارہ کی شخصیت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ روشن ذہن اور بااثر شخصیت رکھتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خاندان انہیں ہمیشہ محبت اور عزت کی نظروں سے دیکھے گا۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
ممی پنسلویینیا یو ایس اے کے طور پر شہرت
کوماری جانسن کی پیدائش کیمیری جانسن کے نام سے پنسلویینیا کے شہر پٹسبرگ میں ہوئی تھی۔ انہوں نے 1993 میں ممی پنسلویینیا یو ایس اے کا ٹائٹل جیتا تھا۔ اس مقابلے میں انہیں یو ایس اے مقابلے کی فائنل مرحلے تک رسائی حاصل ہوئی۔ اسی سال یعنی 1993 میں انہوں نے اپنے اداکاری کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے مشہور ٹیلی ویژن سیریز بیورلی ہلز 90210 میں ایک اپیساڈ میں کام کیا۔ اس پروگرام میں ان کی شرکت نے انہیں وسیع شہرت اور پہچان دلائی۔ یہ پروگرام امریکی ٹیلی ویژن کی تاریخ میں ایک اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔
اداکاری اور فلمی کارکردگی کا جائزہ
اپنے کیریئر کے دوران کوماری جانسن نے متعدد ٹیلی ویژن شوز اور فلموں میں کام کیا۔ انہوں نے وی آئی پی نامی سیریز میں بھی اداکاری کی۔ لیگسی نامی ایک اور پروگرام میں بھی ان کی اداکاری دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دی سممر آف ماسیئر اور ڈیوڈ، ویئرز مائی کار جیسی فلموں میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ان کا کام انہیں تفریحی صنعت میں ایک معتبر نام بنانے میں مدد دیا۔ ان کی مختلف پراجیکٹس میں موجودگی نے ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔
خاندان اور پیاروں کے لیے تاثرات
رونڈا اسکاٹ نے میڈیا کو دیے گئے بیان میں کوماری جانسن کی شخصیت کے خوبصورت پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوماری ہمیشہ اپنے خاندان کے لیے ایک روشن ستارہ رہیں۔ ان کی یاد کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ خاندان کے رکنوں نے اس دکھ کی گھڑی میں لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کی۔ رونڈا کا کہنا تھا کہ کوماری کا اثر و رسوخ آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال اہل خانہ اور دوستوں کے لیے ایک بڑا المیہ ہے۔
تاریخی پس منظر اور ورثہ
کوماری جانسن کا سفر پنسلویینیا سے شروع ہوا جہاں انہوں نے اپنی تعلیم اور مقابلوں میں شرکت کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ ان کی کامیابی نے بہت سے نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنی۔ 1993 میں ان کی کامیابی نے انہیں بین الاقوامی سطح پر متعارف کرایا۔ بیورلی ہلز 90210 میں ان کا کردار ان کی پہچان بن گیا۔ ان کی زندگی کا سفر ایک عام لڑکی سے ہالی وڈ تک کا ہے۔ یہ سفر ان کی محنت اور لگن کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا ورثہ تفریحی صنعت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔
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