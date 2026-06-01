بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ نے پاکستانیوں کو وزٹ ویزا کے غلط استعمال سے خبردار کیا

بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ نے پاکستانیوں کو وزٹ ویزا کے غلط استعمال سے متعلق خبردار کیا ہے۔ بیورو کے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امیگریشن آرڈیننس 1979 کے تحت کوئی بھی شخص لائسنس یافتہ اور رجسٹرڈ ایمپلائمنٹ پروموٹر (ریکروٹنگ ایجنسی) کی مدد کے بغیر وزٹ، عمرہ یا انفرادی ویزے پر بیرونِ ملک ملازمت اختیار نہیں کرسکتا۔
پاکستان میں بیرونِ ملک ملازمت کرنے والوں کے لیے حکومتِ پاکستان نے انتباہ جاری کیا ہے کہ عمرہ یا وزٹ ویزا پر ملازمت کرنا قابل سزا جرم ہے۔ حکومتِ پاکستان نے بیرونِ ملک جانے والے شہریوں کے لیے نئی ہدایات جاری کردیں، اس سلسلے میں بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ نے پاکستان یوں کو وزٹ ویزا کے غلط استعمال سے متعلق خبردار کردیا۔ بیورو کے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امیگریشن آرڈیننس 1979 کے تحت کوئی بھی شخص لائسنس یافتہ اور رجسٹرڈ ایمپلائمنٹ پروموٹر (ریکروٹنگ ایجنسی) کی مدد کے بغیر وزٹ، عمرہ یا انفرادی ویزے پر بیرونِ ملک ملازمت اختیار نہیں کرسکتا۔ اعلامیے کے مطابق اگر کوئی شہری وزٹ ویزا پر بیرونِ ملک جا کر ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ کے دفتر سے رابطہ کرے اور اپنی شکایت یا درخواست پیش کرے۔ بیورو نے واضح کیا ہے کہ ورک ویزا کا غلط استعمال ایک غیر قانونی اور قابل سزا عمل ہے، حکام کے مطابق بعض افراد وزٹ ویزے پر بیرونِ ملک جا کر ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم ایسا کرنا قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر کسی ملک میں وزٹ ویزے پر کام کرتے ہوئے کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جاسکتی ہے۔ حکام نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ بیرونِ ملک روزگار کے لیے صرف قانونی اور رجسٹرڈ ذرائع اختیار کیے جائیں تاکہ دھوکہ دہی، گرفتاری یا دیگر مشکلات سے بچا جاسکے.
پاکستان میں بیرونِ ملک ملازمت کرنے والوں کے لیے حکومتِ پاکستان نے انتباہ جاری کیا ہے کہ عمرہ یا وزٹ ویزا پر ملازمت کرنا قابل سزا جرم ہے۔ حکومتِ پاکستان نے بیرونِ ملک جانے والے شہریوں کے لیے نئی ہدایات جاری کردیں، اس سلسلے میں بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ نے پاکستانیوں کو وزٹ ویزا کے غلط استعمال سے متعلق خبردار کردیا۔ بیورو کے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امیگریشن آرڈیننس 1979 کے تحت کوئی بھی شخص لائسنس یافتہ اور رجسٹرڈ ایمپلائمنٹ پروموٹر (ریکروٹنگ ایجنسی) کی مدد کے بغیر وزٹ، عمرہ یا انفرادی ویزے پر بیرونِ ملک ملازمت اختیار نہیں کرسکتا۔ اعلامیے کے مطابق اگر کوئی شہری وزٹ ویزا پر بیرونِ ملک جا کر ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ کے دفتر سے رابطہ کرے اور اپنی شکایت یا درخواست پیش کرے۔ بیورو نے واضح کیا ہے کہ ورک ویزا کا غلط استعمال ایک غیر قانونی اور قابل سزا عمل ہے، حکام کے مطابق بعض افراد وزٹ ویزے پر بیرونِ ملک جا کر ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم ایسا کرنا قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر کسی ملک میں وزٹ ویزے پر کام کرتے ہوئے کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جاسکتی ہے۔ حکام نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ بیرونِ ملک روزگار کے لیے صرف قانونی اور رجسٹرڈ ذرائع اختیار کیے جائیں تاکہ دھوکہ دہی، گرفتاری یا دیگر مشکلات سے بچا جاسکے
وزٹ ویزا بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ پاکستان ملازمت امیگریشن آرڈیننس 1979
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
تہران میں حکومت مخالف نعرے، اسلامی جمہوریہ کی سالگرہ سے قبلتہران کے رہائشیوں نے اسلامی جمہوریہ کے خلاف نعرے لگائے، جو 1979 کے اسلامی انقلاب کی یادگاری تقریب سے قبل پیش آیا۔
Read more »
ایران میں انقلاب کی سالگرہ: صدر کا بیرونی جارحیت کے سامنے نہ جھکنے کا عہدایرانی صدر نے 1979 کے انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر بیرونی جارحیت کے آگے سر نہ جھکانے کا عزم کیا، جب کہ امریکہ کے ساتھ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔
Read more »
مجتبیٰ خامنہ ای: ایران کی بقا کی جنگ اور نئے رہبر اعلیٰ کا پہلا امتحانسنہ 1979 کے انقلاب کے بعد اب ایران کا تیسرا رہبر اس منصب پر فائز ہو رہا ہے جب ایران کو اپنی بقا کی جنگ کا سامنا ہے۔
Read more »
Son of ousted shah says ready for Iran transition 'under my leadership'The exiled son of Iran's last shah who was ousted by the 1979 revolution said on Saturday he was ready to lead a transition 'as soon as the Islamic Republic falls'.
Read more »
A timeline of conflict between Iran and US since 1979United States and Iran have remained long-time enemies since the 1979 Islamic Revolution and the hostage crisis at the US embassy in Tehran.
Read more »
Iran says no date set for next round of negotiations with USThe highest-level US-Iran talks since the 1979 Islamic Revolution ended in Islamabad without agreement last weekend
Read more »