بیوٹمز یونیورسٹی میں ثقافتی و کاروباری میلے کا انعقاد
بیوٹمز یونیورسٹی میں ہونے والے ثقافتی و کاروباری میلے میں طلبہ نے مختلف صوبوں کی ثقافتی میراث اور اپنی تخلیقی کاروباری صلاحیتوں کا عظیم الشان مظاہرہ پیش کیا۔
بلوچستان کی سرزمین جسے ثقافتوں کی امین کہا جاتا ہے، وہاں یکے بعد دیگرے ہونے والے اہم تقریبات میں سے بیوٹمز یونیورسٹی میں منعقد ہونے والا رنگا رنگ ثقافتی و کاروباری میلہ بھی شامل ہے۔ اس منفرد تقریب میں مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے طلباء نے اپنی منفرد صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے حاضرین کو متاثر کیا۔ میلے میں سندھی، پنجابی، بلوچی اور پشتون ثقافت کے خوبصورت اور دلکش رنگوں نے ماحول کو مزید جھلکدار بنا دیا تھا۔
میلے کے مرکزی نکات اور ثقافتی رنگ
بیوٹمز یونیورسٹی کے کیمپس میں سجائے گئے اس میلے میں طلباء نے روایتی لباس، ثقافتی انداز اور تخلیقی اسٹالز کے ذریعے اپنی شناخت کو اجاگر کیا۔ سندھی اجرک، بلوچی روایتی لباس، پنجابی ثقافت اور پشتون روایات کو پیش کرتے ہوئے طلباء نے کافی قدر اور داد سمیٹی۔ میلے کا مقصد نوجوانوں کی عملی تربیت، کاروباری صلاحیتوں کو فروغ دینا اور روزگار کے نئے مواقع کو اجاگر کرنا تھا۔Also readTrump nominates career diplomat Natalie Baker as US ambassador to Pakistan
اس موقع پر علم، ثقافت، تخلیق اور کاروبار کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملا، جس نے نوجوانوں کے جوش و جذبے اور صلاحیتوں کو عوامی سطح پر پیش کیا۔ طلباء نے نہ صرف اپنی ثقافتی ورثے کی نمائش کی بلکہ اپنے تخلیقی آئیڈیاز کو عملی شکل دے کر بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ مختلف ثقافتوں کی خوبصورت عکاسی کرنے والے طلباء پورے دوران توجہ کا مرکز بنے رہے۔
کاروباری اسٹالز اور طلباء کی تخلیقی صلاحیتیں
بیوٹمز یونیورسٹی میں طلباء کے منفرد کاروباری آئیڈیاز پر مبنی اسٹالز سجائے گئے، جن میں مختلف مصنوعات اور منصوبے پیش کیے گئے۔ ان اسٹالز نے شرکاء کی دلچسپی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ ہر اسٹال ایک نئے اور منفرد کاروباری خیال کی عکاسی کر رہا تھا۔ طلباء نے یہ دکھایا کہ ثقافتی ورثے کے ساتھ کاروباری صلاحیتوں کا امتزاج کس طرح ایک مضبوط اور پائیدار بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔
میلے میں مختلف پروجیکٹس کا تجزیہ کیا گیا جس میں طلباء نے اپنی تجاویز کو عملی صورت میں پیش کیا۔ اس عمل نے طلباء کو نہ صرف تخلیقی سوچنے کی ترغیب دی بلکہ انہیں مارکیٹ کی حقیقتوں سے بھی روشناس کرایا۔ طلباء کی جانب سے پیش کردہ مصنوعات اور منصوبوں نے یہ ثابت کیا کہ نسلِ نو میں کاروباری سوچ اور تخلیقی صلاحیتیں کافی حد تک پروان چڑھ چکی ہیں۔
شرکاء کی رائے اور مستقبل کے منصوبے
میلے میں شامل ہونے والے طلباء اور اساتذہ نے اس تنظیم کے مثبت پہلوؤں پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے میلے طلباء کو صرف تعلیمی ماحول سے ہٹ کر ایک وسیع تر اور عملی تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ بیوٹمز یونیورسٹی کے انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات کو بھی سراہا گیا، جس نے تقریب کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔
حاضرین نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ میلہ صرف ایک عارضی تقریب نہیں بلکہ نوجوان نسل کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ طلباء نے کہا کہ انہیں اپنی ثقافتی جڑوں سے جڑے رہنے اور ساتھ ہی کاروباری دنیا میں قدم رکھنے کا اعتماد ملا ہے۔ مستقبل میں بھی ایسے میلے کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا گیا تاکہ مزید نوجوان اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں۔
میلے کا اثر اور عمومی تاثرات
بلوچستان میں منعقد ہونے والے اس رنگا رنگ ثقافتی و کاروباری میلے کا اثر یونیورسٹی کمیونٹی پر گہرا ہوا۔ طلباء کے درمیان تعاون اور مسابقتی روح کو فروغ ملا، جس سے تعلیمی ماحول میں مثبت تبدیلی آئی۔ میلے کے دوران پیش کیے گئے تمام اسٹالز اور ثقافتی پروگراموں نے یہ واضح پیغام دیا کہ نوجوان نہ صرف ثقافت کے امین ہیں بلکہ معاشی ترقی کے بھی متحمل ہیں۔
اس موقع پر یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ ثقافتی ورثے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جدید کاروباری تکنیکوں کو اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ بیوٹمز یونیورسٹی کے اس اقدام نے نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ وسیع پیمانے پر بھی توجہ حاصل کی ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ ایک منظم اور بہتر منصوبہ بندی کے تحت طلباء کو مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتیں ظاہر کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا جا سکتا ہے۔
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