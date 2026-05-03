اکٹر بیو سٹار کا 81 سال کی عمر میں قدرتی وجوہات سے وفات کا خبر دی گئی ہے۔ وہ اپنے مشہور فلموں ہالووین اور گڈ فیلاز کے کرداروں کے لیے مشہور تھے۔
اکٹر بیو سٹار کا 81 سال کی عمر میں وفات کا خبر دی گئی ہے، جو اپنے بھائی اور ایکٹر مائیک سٹار نے بیان میں بتایا کہ وہ قدرتی وجوہات سے فوت ہو گئے۔ بیو سٹار اپنے مشہور فلموں میں ہالووین اور گڈ فیلاز کے کرداروں کے لیے مشہور تھے۔ وہ 24 اپریل کو کانادا کے ونکوور میں بیکسانی حالت میں فوت ہو گئے۔ مائیک سٹار نے ایک بیان میں بتایا کہ اکٹر کی قدرتی وجوہات سے وفات ہوئی ہے۔ خبر کے بعد فنانس انڈسٹری سے مختلف شخصیات نے تعزیہ کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ بیو سٹار کے گڈ فیلاز کے ساتھی کریس سیرنون نے بھی اپنے انسٹاگرام پر ایک احساسی پیغام شیئر کیا، جس میں وہ بیو سٹار کی زندگی اور میراث کے لیے تعزیہ ادا کر رہے تھے۔ سیرنون نے کہا کہ وہ ایک قابل احترام شخص تھے جو ایک ایکٹر، کھیل کا کھلاڑی اور خاندان کے باہمی تعلقات کے لیے زندگی بھر کا اثر چھوڑ کر چلے گئے۔ بیو سٹار کی فلمی اور ٹیلی ویژن کی کیرئر میں تنوع کا اعلان کیا گیا ہے۔ گڈ فیلاز میں، وہ ہنری ہل کے جوانی کے دور کے کردار میں نظر آئے، جو فلم کی ایک اہم سیکوئنس میں شامل تھا۔ سالوں کے دوران، وہ ٹیلی ویژن پر بھی ایک مضبوط موجودگی بنانے میں کامیاب ہوئے، جہاں وہ ٹی جے ہوکر، کیگنی اینڈ لیسی، نائٹ رائیڈر، ہل اسٹریٹ بلیوز، مک گائر اور دیگر مشہور سیریز میں نظر آئے۔ وہ 1979 میں اپنے اکٹنگ کیریئر کا آغاز کرے تھے اور 1986 میں کانڈیڈین اسکچ کامیڈی سیریز بیزار میں اپنے ٹیلی ویژن ڈیبیو نے اپنی شناخت بنائی۔ ازاں بعد، وہ فلمی اور ٹیلی ویژن دونوں میڈیا میں ایک معتبر چہرہ بن گئے، جو اپنی مستحکم اور متنوع ادائیں کے لیے مشہور تھے۔ بیو سٹار کی وفات نے ایک طویل اور محترم کیریئر کا اختتام کیا، جو فنانس انڈسٹری میں کئی دشاکوں پر پھیلا ہوا تھا۔ بیو سٹار کی وفات نے فلمی اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں ایک بڑا خالی جگہ چھوڑ دی ہے۔ وہ اپنے کرداروں کی وجہ سے یاد کیے جائیں گے، خاص طور پر گڈ فیلاز میں ہنری ہل کے جوانی کے دور کے کردار میں، جو فلم کی ایک اہم سیکوئنس میں شامل تھا۔ وہ اپنے ٹیلی ویژن کیریئر میں بھی ایک قابل ذکر کردار کے لیے مشہور تھے، جہاں وہ مختلف مشہور سیریز میں نظر آئے۔ بیو سٹار کی زندگی اور کارناموں نے فنانس انڈسٹری میں ایک خاص جگہ بنائی تھی، جو اب تک یاد کیا جاتا ہے.
